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Μεγάλη πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Chevron στις ΗΠΑ
Ειδήσεις
09:47 - 03 Οκτ 2025

Μεγάλη πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Chevron στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Μεγάλης έκτασης πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο της Chevron στο Έλ Σεγκούντο, στην κομητεία του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια, με τις φλόγες να είναι ορατές από μεγάλη απόσταση.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ τοπική ώρα, ενώ, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, τα αίτια παραμένουν άγνωστα. Το CBS News μετέδωσε ότι αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα έπειτα από αναφορές για έκρηξη στις εγκαταστάσεις.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή για εκκένωση της περιοχής, όπως μετέδωσε επίσης το CBS.

Το συμβάν επιβεβαιώθηκε δημόσια μέσω ανάρτησης στο Χ (πρώην Twitter) από το γραφείο Τύπου του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, δήλωσε ότι η πυροσβεστική της πόλης βρίσκεται σε ετοιμότητα να συνδράμει, εφόσον της ζητηθεί. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η πυρκαγιά επηρεάζει το Διεθνές Αεροδρόμιο LAX, το οποίο βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση από το σημείο.

Σχετικά με το διυλιστήριο

Το διυλιστήριο της Chevron στο Έλ Σεγκούντο είναι το μεγαλύτερο διυλιστήριο παραγωγής πετρελαίου στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, όπως επισημαίνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η μονάδα έχει δυνατότητα διύλισης 290.000 βαρελιών ημερησίως και παράγει βενζίνη, καύσιμα για αεροπλάνα και πετρέλαιο ντίζελ. Διαθέτει επίσης ικανότητα αποθήκευσης 12,5 εκατομμυρίων βαρελιών, μέσω περίπου 150 μεγάλων δεξαμενών.

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