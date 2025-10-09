ΟΗΕ: Παρουσίασε σχέδιο 60 ημερών για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και Συντονιστής Έκτακτης Βοήθειας, Τομ Φλέτσερ, παρουσίασε σήμερα ένα αναλυτικό σχέδιο 60 ημερών για την ανθρωπιστική ανταπόκριση στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας κατάπαυσης πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία βασίζεται στο ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κ. Φλέτσερ χαρακτήρισε την ημέρα ως «ημέρα ελπίδας και ευκαιρίας» και υπογράμμισε ότι η συμφωνία πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη διάσωση δεκάδων χιλιάδων ζωών. Το σχέδιο περιλαμβάνει:

Παροχή τροφίμων σε 2,1 εκατ. ανθρώπους

Αποκατάσταση του κατεστραμμένου συστήματος υγείας

Πρόσβαση σε πόσιμο νερό και αποχέτευση για 1,4 εκατ. κατοίκους

Μαζική εκστρατεία παροχής καταφυγίων ενόψει του χειμώνα

Παράλληλα, ο κ. Φλέτσερ έθεσε δέκα βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της ανθρωπιστικής επιχείρησης, όπως την είσοδο καυσίμων και αερίου, τη λειτουργία πολλαπλών διαδρόμων βοήθειας, την προστασία εργαζομένων ανθρωπιστικών οργανώσεων και την πλήρη χρηματοδότηση του σχεδίου. Μέχρι στιγμής, μόλις το 28% των 4 δισεκ. δολαρίων που απαιτούνται από το «Flash Appeal 2025» έχει εξασφαλιστεί.

Ο Φλέτσερ επιβεβαίωσε ότι ο ΟΗΕ, η UNRWA και οι ΜΚΟ είναι πλήρως κινητοποιημένοι για την υλοποίηση του σχεδίου και τόνισε ότι ο αποκλεισμός της Γάζας πρέπει να αρθεί για να εξασφαλιστεί ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση. Παράλληλα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επισκεφθεί προσωπικά τη Γάζα, ενώ διατηρεί συνεχείς επαφές με τις ισραηλινές αρχές για τη γρήγορη και ασφαλή διέλευση της βοήθειας.

Αναφερόμενος σε πιθανά εμπόδια, ο κ. Φλέτσερ επισήμανε ότι «ακραία στοιχεία και από τις δύο πλευρές στο παρελθόν προσπάθησαν να εμποδίσουν την απελευθέρωση ομήρων ή την είσοδο βοήθειας», προσθέτοντας ότι η διεθνής στήριξη στο σχέδιο του Προέδρου Τραμπ και η δέσμευση των υπουργών Εξωτερικών θα περιθωριοποιήσουν αυτές τις φωνές.

Ο ίδιος κατέληξε τονίζοντας: «Έχουμε την εμπειρία, τη βούληση και την υποχρέωση να σώσουμε ζωές σε μεγάλη κλίμακα. Για όσους έχασαν τα πάντα και για όσους εργάστηκαν για να σώσουν άλλους, πρέπει να ενεργήσουμε και θα το κάνουμε».