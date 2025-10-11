Σαρκοζί: Διοργάνωσε πολυτελέστατο αποχαιρετιστήριο πάρτι πριν τη φυλάκισή του

Λίγες μόλις ημέρες πριν περάσει το κατώφλι της φυλακής, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί διοργάνωσε ένα ιδιωτικό αποχαιρετιστήριο δείπνο με στενούς του συνεργάτες και πολιτικούς συμμάχους. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Pavillon des Étangs, έναν πολυτελή χώρο εκδηλώσεων μέσα στο Bois de Boulogne, όπως αποκάλυψε το Le Figaro Magazine.

Η εκδήλωση, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, είχε χαρακτήρα συγκινητικό και πολιτικά φορτισμένο, καθώς ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της γαλλικής Δεξιάς αποχαιρετούσε προσωρινά το πολιτικό και κοινωνικό του περιβάλλον, λίγες μέρες πριν αρχίσει να εκτίει την ποινή του.

Στο πάρτι παρευρέθηκαν περίπου 150 καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων γνωστά ονόματα της γαλλικής πολιτικής σκηνής. Ξεχώρισαν η Ρασίντα Ντάτι, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και μέχρι πρόσφατα υπουργός Πολιτισμού, ο Φρανκ Λουβριέ, δήμαρχος της La Baule και παλιός του συνεργάτης, καθώς και η Εμανουέλ Μινιόν, πρώην διευθύντρια του γραφείου του στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η παρουσία που προκάλεσε έντονο πολιτικό σχολιασμό ήταν αυτή του Εμανουέλ Μουλέν, γενικού γραμματέα του Μεγάρου των Ηλυσίων και στενού συνεργάτη του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Μαζί του φέρεται να παρευρέθηκε και η Κατρίν Πεγκάρ, σύμβουλος Πολιτισμού του Μακρόν, γεγονός που πολλοί ερμήνευσαν ως μήνυμα διακριτικής αλληλεγγύης προς τον πρώην πρόεδρο.

Ο Νικολά Σαρκοζί έχει καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων δύο χωρίς αναστολή, για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς Καντάφι στη Λιβύη. Παρά την έφεση που έχει ασκήσει, η δικαστική διαδικασία προβλέπει ότι η ποινή του πρέπει να εκτελεστεί.

Την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ο Σαρκοζί κλήθηκε από την Εθνική Οικονομική Εισαγγελία για να ενημερωθεί για την ημερομηνία και τον τόπο εγκλεισμού του. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα μεταφερθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα υψίστης ασφαλείας, με ειδικές ρυθμίσεις λόγω του πρώην προεδρικού του αξιώματος.