Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ από 14 Σεπτεμβρίου λόγω ασφαλτικών εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι), στο πλαίσιο εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα στις 07:00 έως και τις 20:00 της 26ης Οκτωβρίου 2026, θα πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Λαμία, με αποτέλεσμα να ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι εργασίες θα εξελιχθούν σε δύο φάσεις:

Φάση Α: Θα αποκλειστεί η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας από το 69ο έως και το 71,9ο χιλιόμετρο. Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τη δεξιά λωρίδα.

Θα αποκλειστεί η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας από το 69ο έως και το 71,9ο χιλιόμετρο. Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τη δεξιά λωρίδα. Φάση Β: Θα αποκλειστεί η αριστερή λωρίδα από το 71,6ο έως και το 73ο χιλιόμετρο, ενώ η κυκλοφορία θα συνεχίζεται μέσω της δεξιάς λωρίδας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά το χρονικό διάστημα από τις 07:00 έως τις 20:00.

Σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία.

Η Νέα Οδός καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν πιστά την υφιστάμενη οδική σήμανση καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστούν η οδική ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των οδηγών.