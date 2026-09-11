Το νέο Toyota Yaris Cross βρίσκεται ήδη στις Εκθέσεις

Η Toyota Full Hybrid Electric τεχνολογία συμπληρώνει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του μοντέλου, συνδυάζοντας άμεση απόκριση, υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Η ανανέωση επικεντρώνεται σε τέσσερις πυλώνες: Ασφάλεια, Hybrid Electric Απόδοση, Σχεδίαση και Εξοπλιστική Υπεροχή. Τους πυλώνες αυτούς συμπληρώνει ένα εμπλουτισμένο επίπεδο εξοπλισμού και παροχών, που αποτελεί κεντρικό στοιχείο της τοποθέτησης του νέου μοντέλου στην ελληνική αγορά.

Οι αναβαθμίσεις εκφράζουν την αδιάκοπη εξέλιξη και τελειοποίησή του, ώστε το Yaris Cross να παραμένει η πιο ολοκληρωμένη και ελκυστική πρόταση στην κατηγορίας των B-SUV.







Το νέο Yaris Cross διαμορφώνεται ώστε κάθε έκδοση να προσφέρει ουσιαστικότερο όφελος για τον οδηγό. Ο πλουσιότερος βασικός εξοπλισμός, η αναβαθμισμένη τεχνολογία και η νέα τιμολογιακή διάρθρωση δημιουργούν μια ολοκληρωμένη επιλογή σε κάθε επίπεδο, χωρίς να αλλοιώνουν τον προσιτό και εύχρηστο χαρακτήρα του μοντέλου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η έκδοση Style και η νέα Style Plus. Οι δύο εκδόσεις συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά που έχουν τη μεγαλύτερη αξία για τον σύγχρονο οδηγό και διαμορφώνουν τον βασικό κορμό της εμπορικής πρότασης του νέου Yaris Cross.

Η νέα Style αναβαθμίζεται με επιπλέον χαρακτηριστικά αξίας 1.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα γίνεται πιο προσιτή, χάρη σε μείωση τιμής κατά 900 ευρώ. Ο συνδυασμός αυτός ενισχύει αποφασιστικά το Value for Money της έκδοσης, προσφέροντας περισσότερο εξοπλισμό και σύγχρονη τεχνολογία σε χαμηλότερη τελική τιμή.

Η νέα Style Plus ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο, ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά που έως σήμερα υπήρχαν αποκλειστικά σε υψηλότερες εκδόσεις. Με επιπλέον εξοπλισμό αξίας 1.300 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη Style και με διαφορά τιμής μόλις 100 ευρώ, δημιουργεί ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο για τους πελάτες που επιθυμούν περισσότερη τεχνολογία και προστασία χωρίς συμβιβασμούς.

Η ενίσχυση της ασφάλειας ξεκινά ήδη από την πρώτη έκδοση. Ο πλήρης συνδυασμός φωτιστικών σωμάτων LED βελτιώνει την ορατότητα και αναβαθμίζει ταυτόχρονα τη σχεδιαστική ταυτότητα του Yaris Cross, ενώ οι αυτόματα αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες προσφέρονται σε όλες τις εκδόσεις.

Τα προηγμένα συστήματα Toyota T-Mate, εξοπλισμένα με Toyota Safety Sense 3ης γενιάς, υποστηρίζουν τον οδηγό σε ένα ευρύ φάσμα καθημερινών συνθηκών. Στις Style και Style Plus, το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης με οκτώ αισθητήρες διευκολύνει τους ελιγμούς σε περιορισμένους χώρους, ενώ η Style Plus προσθέτει Blind Spot Monitor και Safe Exit Assist, διευρύνοντας το επίπεδο προστασίας κατά την οδήγηση και την έξοδο από το όχημα.

Το πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης Hybrid 130 αποτελεί την καρδιά του νέου Yaris Cross και διατίθεται, ανάλογα με την έκδοση, με κίνηση στους εμπρός τροχούς (FWD) ή με το έξυπνο σύστημα τετρακίνησης AWD-i, προσφέροντας πρόσθετη ασφάλεια και σταθερότητα.



Το κορυφαίο Series-Parallel Hybrid σύστημα της Toyota έχει πλέον εξελιχθεί στην 5η γενιά, ενσωματώνοντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και βελτιώσεις. Με ισχύ 130 DIN hp (96 kW) και ροπή 185 Nm, προσφέρει συναρπαστική οδηγική εμπειρία, με συνέπεια στην απόδοση και δύναμη 130 ίππων σταθερά διαθέσιμη σε κάθε συνθήκη. Η ομαλή και δυναμική επιτάχυνση εξασφαλίζει άμεση απόκριση, καλύπτοντας με άνεση τις απαιτήσεις τόσο της καθημερινής μετακίνησης όσο και του ταξιδιού.



Με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 10,7 δευτερόλεπτα, εκπομπές CO₂ από 100 έως 115 g/km και κατανάλωση καυσίμου από 4,4 έως 5,1 l/100 km, το Hybrid 130 συνδυάζει δυναμική απόδοση και υψηλή οικονομία, ολοκληρώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα ενός SUV σχεδιασμένου να ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη.

Η Toyota προχωρά σε δυναμική ανανέωση, με επίκεντρο το επανασχεδιασμένο εμπρόσθιο τμήμα. Η νέα κυψελοειδής μάσκα στο χρώμα του αμαξώματος ενσωματώνεται αρμονικά στο σύνολο, ενώ το μαύρο κάτω τμήμα, οι έντονοι θόλοι των τροχών και η απόσταση από το έδαφος διατηρούν τη στιβαρή παρουσία ενός SUV.

Οι επανασχεδιασμένοι προβολείς LED, οι νέες ζάντες αλουμινίου 17 και 18 ιντσών, το μαύρο χρώμα με τεχνολογία IMC Cover στους εξωτερικούς καθρέπτες ενισχύουν τη σύγχρονη αισθητική του μοντέλου. Την ανανεωμένη εξωτερική εμφάνιση συμπληρώνουν οι δυο νέες χρωματικές επιλογές.

Στο εσωτερικό, η επένδυση των θυρών δημιουργεί μία εικόνα εκλεπτυσμένης κομψότητας κατά την είσοδο στο όχημα, ενώ συνδυάζεται αρμονικά με τη λωρίδα σε χρώμα πλατίνας στον πίνακα οργάνων. Η έμφαση στη λεπτομέρεια επιτείνει την αίσθηση ενός ενιαίου και μοντέρνου εσωτερικού. Στην έκδοση Elegant, τα καθίσματα διαθέτουν μερικώς δερμάτινη επένδυση με χρωματικές αντιθέσεις στους ώμους και στις πλαϊνές ενισχύσεις, χρησιμοποιείται το σύγχρονο υλικό SakuraTouch®, το οποίο ενσωματώνει PVC φυτικής προέλευσης, υπολείμματα φελλού και ανακυκλωμένο PET, αναβαθμίζοντας την αισθητική και μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές CO₂ κατά την παραγωγή των υλικών έως και κατά 95% σε σύγκριση με το γνήσιο δέρμα.

Η ψηφιακή εμπειρία περιλαμβάνει το προηγμένο σύστημα πολυμέσων Toyota Smart Connect από την έκδοση Style με πλοήγηση μέσω cloud, φωνητικό βοηθό και ασύρματη ενσωμάτωση smartphone μέσω Apple CarPlay και Android Auto. Σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες MyToyota και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων, οι λειτουργίες αυτές καθιστούν την επικοινωνία με το όχημα πιο άμεση και διαισθητική.

To Yaris Cross GR SPORT διαθέτει αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία στο εξωτερικό και το εσωτερικό, καθώς και νέα ρύθμιση ανάρτησης για βελτιωμένη απόκριση και απολαυστική συμπεριφορά. Ο εμπρός προφυλακτήρας ενσωματώνει αποκλειστικά πλευρικά στοιχεία στα κάτω άκρα του, που τονίζουν το φαρδύ και σπορ αποτύπωμά του, το οποίο ενισχύεται από τις ειδικά σχεδιασμένες machined ζάντες αλουμινίου 18 ιντσώv.

Το νέο Yaris Cross συνοδεύεται από τη μοναδική εργοστασιακή εγγύηση Toyota, με κάλυψη έως 11 έτη ή 200.000 χλμ. για το όχημα και έως 11 έτη ή 1.000.000 χλμ. για την υβριδική μπαταρία. Παράλληλα, οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες AFS Toyota εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και υποστήριξη, προσφέροντας σιγουριά και ασφάλεια σε όλη τη διάρκεια κατοχής του οχήματος.



Το νέο Toyota Yaris Cross βρίσκεται ήδη στις Εκθέσεις του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Toyota και είναι διαθέσιμο για νέες παραγγελίες σε ολόκληρη την Ελληνική αγορά.