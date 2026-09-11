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«Άλμα» 10% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12:32 - 11 Σεπ 2026

«Άλμα» 10% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Την έντονη ανοδική του πορεία συνέχισε τον Ιούλιο του 2026 ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 10% και μηνιαία άνοδο 4,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης το 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούλιο του 2026, κατέγραψε σημαντική άνοδο σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, αυξήθηκε κατά 10,0%.

Η εξέλιξη αυτή διαφοροποιείται αισθητά από την αντίστοιχη μεταβολή που είχε καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς κατά τη σύγκριση των δεικτών του Ιουλίου 2025 με τον Ιούλιο 2024 είχε σημειωθεί μείωση της τάξης του 2,1%.

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Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία παρουσίασε επίσης αύξηση. Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2026 ενισχύθηκε κατά 4,4% σε σχέση με τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Η αντίστοιχη σύγκριση για το 2025 είχε καταγράψει μικρότερη άνοδο, καθώς ο δείκτης είχε αυξηθεί κατά 1,5%.

Διαβάστε το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ εδώ

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