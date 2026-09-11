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Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για τον θάνατο του Μαζωνάκη
Ειδήσεις
14:08 - 11 Σεπ 2026

Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για τον θάνατο του Μαζωνάκη

Reporter.gr Newsroom
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Ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης, από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, ασκήθηκε σε βάρος των δύο γιατρών στην κλινική των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον ανακριτή. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για την υπόθεση.

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Νωρίτερα, η πρώτη ιατροδικαστική έκθεση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα για τα αίτια του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή.

Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις που ενδεχομένως να ρίξουν φως στην υπόθεση.

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