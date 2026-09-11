Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για τον θάνατο του Μαζωνάκη

Μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον ανακριτή. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για την υπόθεση.
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Νωρίτερα, η πρώτη ιατροδικαστική έκθεση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα για τα αίτια του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή.
Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις που ενδεχομένως να ρίξουν φως στην υπόθεση.
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