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Κυκλοφοριακό: Αν δεν δράσουμε η πόλη «θα πέσει στο κεφάλι μας» - Τι προτείνουν συγκοινωνιολόγοι
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:24 - 11 Σεπ 2026

Κυκλοφοριακό: Αν δεν δράσουμε η πόλη «θα πέσει στο κεφάλι μας» - Τι προτείνουν συγκοινωνιολόγοι

Reporter.gr Newsroom
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Ο πολιτικός μηχανικός και συγκοινονωνιολόγος,  κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το πρόβλημα της κίνησης στην Αθήνα και σημείωσε πως πρέπει να γίνει προσπάθεια για ενίσχυση των δρομολογίων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Αρχικά, ο κ. Κωνσταντινίδης είπε στα Παραπολιτικά: «Η νέα σεζόν θα είναι σχεδόν πανομοιότυπη, δηλαδή προβληματική, όπως και η προηγούμενη. Δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα από τους τρόπους αντιμετώπισης. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι έχουμε μια πολύ καλύτερη αστυνόμευση από την Τροχαία και εντατικοποίηση των ελέγχων. Κατάφερε η τροχαία να αναστείλει σε μεγάλο βαθμό την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ εξαιτίας των ελέγχων, έχουμε περισσότερες κάμερες στο δρόμο από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάνει τίποτα όσον αφορά τον Δακτύλιο ή την μεγαλύτερη πυκνότητα των λεωφορείων. Είναι πολύ μικρή η ενίσχυση των λεωφορειακών γραμμών για να δώσουμε ένα άλλο υπόδειγμα μετακίνησης στην Αθήνα.

Η πρωτοβουλία του κ. Χρυσοχοΐδη για το πρόγραμμα ΚΟΜΒΟΣ είναι πολύ σημαντική. Το υπουργείο Προστασίας του πολίτης έχει ένα παρατηρητήριο όπου μπορεί μέσα από κάμερες, μέσα από drones και μέσα από τις αυτοψίες των τροχονόμων επί τόπου να παίρνει στοιχεία και να παρεμβαίνει εκεί που υπάρχει έκτακτο γεγονός. Το άλλο που κάνει είναι ότι σε κρίσιμες διασταυρώσεις, εκεί δηλαδή που υπάρχει το προβληματικό σημείο βγάζει άνθρωπο στο δρόμο και ουσιαστικά υποκαθιστά το έξυπνο φανάρι».

Για τα ΜΜΜ είπε: «Χωρίς Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν επιλύεται κανένα κυκλοφοριακό καμίας πόλης. Χρειάζεται πυκνότητα δρομολογίων κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου και μεγαλύτερη κάλυψη. Το μετρό θα πρέπει να φτάσει στην Κηφισιά και στην Γλυφάδα. Αν δεν αλλάξουμε υπόδειγμα λειτουργίας της πόλης θα έρθει η πόλη και θα «πέσει στο κεφάλι μας» το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα. Θα γίνεται χειρότερα γιατί προστίθενται αυτοκίνητα καθώς δεν δίνουμε ΜΜΜ στον κόσμο ώστε να του δώσουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση».

Σχολεία

Προφανώς, το πρόβλημα επιβαρύνεται από την Παρασκευή (11/9) που άνοιξαν τα σχολεία και ο κ. Κωνσταντινίδης πρότεινε «να δημιουργηθούν σχολικοί δακτύλιοι, δηλαδή οι δρόμοι γύρω από τα σχολεία πρέπει να έχουν πρότυπη σήμανση και ποιότητα κυκλοφορίας για την ασφάλεια των μαθητών. Επίσης μια άλλη πρόταση είναι να δημιουργηθούν 10-15 θέσεις στάθμευσης γύρω από τα σχολεία ώστε να λειτουργούν για την εξυπηρέτηση αποβίβασης και επιβίβασης των μαθητών τις ώρες αιχμής με ένα σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης».

Τέλος, για τον τον Κηφισό σχολίασε πως «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε το χρόνο εκκένωσης των εκτάκτων περιστατικών. Τα έκτακτα περιστατικά είναι το 20-25% των συμφορήσεων στον Κηφισό».

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