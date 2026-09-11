Εξωδικαστικός: Στις 68.000 οι επιτυχείς ρυθμίσεις – 1.364 νέες ρυθμίσεις τον Αύγουστο

Με έντονη δυναμική κινήθηκε ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός τον Αύγουστο, καθώς οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις ανήλθαν σε 1.364. Η επίδοση αυτή καταγράφεται παρά το γεγονός ότι, λόγω της εποχικότητας, τον συγκεκριμένο μήνα αναστέλλονται εκ του νόμου οι προθεσμίες για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από τους πιστωτές, σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 του ν. 4738/2020.

Με τις 1.364 νέες ρυθμίσεις του Αυγούστου, ο συνολικός αριθμός των επιτυχών ρυθμίσεων ανέρχεται πλέον σε 69.997, καλύπτοντας αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 20,56 δισ. ευρώ. Σημαντική παραμένει και η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού, καθώς το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώνεται στο 71%, μετά και τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Σταθερά θετική είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 7.855 ρυθμίσεις για ευάλωτους οφειλέτες, από τις οποίες οι 528 αφορούν Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 627 αναστολές πλειστηριασμών, παρέχοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας των πολιτών όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους.

Διμερείς ρυθμίσεις με χρηματοδοτικούς φορείς

Θετική παρέμεινε και τον Ιούλιο η πορεία των διμερών ρυθμίσεων δανείων με τους τέσσερις μεγαλύτερους Χρηματοδοτικούς Φορείς, δηλαδή τις Intrum, Cepal, DoValue και Qquant. Κατά τη διάρκεια του μήνα πραγματοποιήθηκαν επιτυχείς ρυθμίσεις συνολικού ύψους 372 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν 4.233 οφειλέτες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το 15% των μη εξυπηρετούμενων δανείων που εξακολουθούν να βρίσκονται στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια έχει ήδη υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Πρόσθετη προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του Εξωδικαστικού

Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου τίθεται για πρώτη φορά σε εφαρμογή ένα επιπλέον εργαλείο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Η νέα δυνατότητα επιτρέπει στους οφειλέτες να διασώσουν την κύρια κατοικία τους, με παράλληλη ρευστοποίηση τυχόν δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων.

Την ίδια στιγμή, η πλατφόρμα έχει ήδη διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της, καθώς δέχεται οφειλές από 5.000 ευρώ, ενώ προβλέπει δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις για οφειλές προς τις τράπεζες.