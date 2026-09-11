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Ιατροδικαστική εξέταση: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη
Ειδήσεις
11:56 - 11 Σεπ 2026

Ιατροδικαστική εξέταση: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Reporter.gr Newsroom
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Δεν προέκυψε σαφές συμπέρασμα για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη από την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (11/9). Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων για να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Έτσι, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο μεταξύ, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται περίπου στη 1 το μεσημέρι και οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου, όπου υπέστη ανακοπή καρδιάς ο αγαπημένος καλλιτέχνης.

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Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, και οδηγούνται στον εισαγγελέα προκειμένου να τους απαγγείλει την κατηγορία. Έπειτα, θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2026 - 12:02
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