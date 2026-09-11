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Λαζαρίδης: Απασφάλισε δημοσίως κατά στενού συνεργάτη του Δένδια και βρέθηκε εκτός Επιτροπής
Πολιτική
14:16 - 11 Σεπ 2026

Λαζαρίδης: Απασφάλισε δημοσίως κατά στενού συνεργάτη του Δένδια και βρέθηκε εκτός Επιτροπής

Reporter.gr Newsroom
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Εκτός της Επιτροπής που εξετάζει τις κυρώσεις δύο συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας βρέθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης, με απόφαση της ΚΟ της ΝΔ μετά από την ανάρτησή κατά του διευθυντή του γραφείου του Νίκου Δένδια.  

Ο «γαλάζιος» βουλευτής βρέθηκε για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο της εσωκομματικής αναστάτωσης και, μάλιστα, σε μία συγκυρία που το όνομά του έχει ήδη απασχολήσει την επικαιρότητα – και όχι για τους καλύτερους λόγους.

Εν προκειμένω, ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε οριστεί εισηγητής της ΝΔ στις δύο κυρώσεις συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που πρόκειται να συζητηθούν στη Βουλή. Σύμφωνα με ανάρτησή του, ο ίδιος επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον διευθυντή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, Δημήτρη Περδίκη, αλλά οι κλήσεις του έμειναν… αναπάντητες.

Στην επίμαχη ανάρτηση, ο βουλευτής κατηγορεί τον κ. Περδίκη για έπαρση και αλαζονεία, ενώ καταλήγει ευχόμενος στον Υπουργό του κυβερνώντος κόμματος… να τον χαίρεται.

Γράφει:

«Για να καταλάβατε την έπαρση και την αλαζονεία κάποιων ανθρώπων. Λέγεται Δημήτρης Περδίκης. Διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Χθες, στις 11.39 επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του. Δεν το σήκωσε. Την ίδια στιγμή του απέστειλα sms να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μέχρι αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάρτηση ο κ. Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας!»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlcezgm60h0p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κι αφού ο βουλευτής δεν περιορίστηκε σε εσωτερική διαμαρτυρία, αλλά έδωσε διαστάσεις βγάζοντας τα «εν οίκω» στα κοινωνικά δίκτυα, μετά από επικοινωνία των μελών της ΚΟ της κυβερνώσας παράταξης, αποφασίστηκε η αντικατάστασή του.

Μάλιστα, σύμφωνα με διαρροές, αρμόδιες πηγές υποστηρίζουν πως ο κ. Λαζαρίδης είχε παραπεμφθεί στο γραφείο του Υφυπουργού, για να συζητήσει τα θέματα που επιθυμούσε. Κι όχι εξαιρετικά καθυστερημένα, αλλά περισσότερο από μία ημέρα πριν προβεί στην ανάρτηση διαμαρτυρίας. Κάτι που – εάν ισχύει – φαίνεται πως δεν τον ικανοποίησε…

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