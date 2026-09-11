Κασιδιάρης: Θα δώσει συνέντευξη Τύπου για το πολιτικό του μέλλον, λέει η δικηγόρος του

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται να αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε η συνήγορος υπεράσπισής του, Βάσω Πανταζή.

Όπως διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου, η έξοδός του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι.

Τι αναφέρει η συνήγορός του

Στο δελτίο Τύπου, η Βάσω Πανταζή αναφέρει:

«Υπό την ιδιότητά μου ως συνηγόρου υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, σας γνωστοποιώ ότι η απόλυσή του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού θα λάβει χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12.00».

Η ίδια υποστηρίζει ότι «ο κ. Κασιδιάρης είναι ο μοναδικός Έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο όλης της ποινής του, χωρίς αμετάκλητη καταδίκη».

Παράλληλα, η συνήγορος υπεράσπισης αναφέρει ότι «σε ένα κράτος δικαίου αυτό αποτελεί ρωγμή και πλήγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τεκμηρίου αθωότητάς του, που ακόμη παραμένει ενεργό».

Τι αναφέρει για την πολιτική του επιστροφή

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ηλία Κασιδιάρη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, η Βάσω Πανταζή προαναγγέλλει ότι ο ίδιος θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μετά την αποφυλάκισή του.

«Ως προς την σίγουρη κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκισή του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες», αναφέρει χαρακτηριστικά.