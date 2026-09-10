Η Maran Tankers στην παγκόσμια δεκάδα των VLCCs

Ισχυρή παραμένει η ελληνική παρουσία στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς υπερδεξαμενόπλοιων, με τη Maran Tankers του ομίλου Αγγελικούση να καταλαμβάνει την έκτη θέση μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων διαχειριστών VLCCs στον πλανήτη.

Η ελληνικών συμφερόντων εταιρεία διαθέτει 33 πλοία αυτής της κατηγορίας, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού το καθένα. Βρίσκεται πίσω από τη Frontline, η οποία διαχειρίζεται 37 VLCCs, και μπροστά από τη Mitsui O.S.K. Lines, με 30 πλοία.

Στην πρώτη θέση της κατάταξης πέρασε η νοτιοκορεατική Sinokor Maritime, έπειτα από ένα επιθετικό πρόγραμμα αγορών ύψους περίπου 7 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία, η οποία τον Ιανουάριο βρισκόταν στη δωδέκατη θέση, διαθέτει σήμερα 93 VLCCs, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση τη δεύτερη China Merchants Energy Shipping με 51 πλοία.

Ακολουθούν η σαουδαραβική Bahri με 49 VLCCs, η COSCO Shipping Energy με 41, η Frontline με 37 και η Maran Tankers με 33. Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Mitsui O.S.K. Lines με 30, η DHT Holdings με 23, η Nippon Yusen Kaisha με 22 και η Asyad Shipping με 14 πλοία.

Η συγκέντρωση της αγοράς είναι ιδιαίτερα υψηλή. Από τα περίπου 907 VLCCs που υπάρχουν παγκοσμίως, τα 167 τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων. Αυτό σημαίνει ότι μόνο 740 υπερδεξαμενόπλοια μπορούν να συμμετέχουν χωρίς νομικούς περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο πετρελαίου.

Οι δέκα μεγαλύτεροι διαχειριστές ελέγχουν συνολικά 393 από αυτά, δηλαδή περισσότερο από το 53% του διαθέσιμου στόλου. Μόνη της η Sinokor διαθέτει σχεδόν ένα στα οκτώ διαθέσιμα VLCCs.

Εάν συνυπολογίζονταν και τα πλοία υπό κυρώσεις, η National Iranian Tanker Company θα ισοβαθμούσε στην πέμπτη θέση με τη Frontline, καθώς διαθέτει 37 VLCCs. Όλα όμως βρίσκονται σε λίστες κυρώσεων και δεν περιλαμβάνονται στην εμπορικά διαθέσιμη χωρητικότητα.

Η άνοδος της Sinokor συνδέεται πλέον άμεσα και με τη στρατηγική διεύρυνση της MSC πέρα από τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. Ο όμιλος της οικογένειας Aponte συμφώνησε να αποκτήσει το 50% της νοτιοκορεατικής εταιρείας και να ασκεί κοινό έλεγχο με τον ιδρυτή της, Ga-Hyun Chung.

Η συμφωνία τοποθετεί τη μεγαλύτερη εταιρεία τακτικών γραμμών εμπορευματοκιβωτίων στο κέντρο της αγοράς μεταφοράς αργού, σε μια περίοδο κατά την οποία οι κυρώσεις, η κρίση στα Στενά του Ορμούζ και οι πολεμικές επιθέσεις περιορίζουν το διαθέσιμο tonnage και ενισχύουν τους ναύλους.

Καθώς η Sinokor συνεχίζει τις αγορές πλοίων, η συγκέντρωση του παγκόσμιου στόλου VLCCs αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο έως το τέλος του έτους.