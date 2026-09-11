Πανελλαδικές 2027: Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Στις 28 Μαΐου 2027 θα ξεκινήσουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), ενώ μία ημέρα αργότερα, στις 29 Μαΐου, θα αρχίσουν οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων για το 2027.

Για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, η εξεταστική διαδικασία θα ξεκινήσει, όπως κάθε χρόνο, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Αντίστοιχα, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν πρώτα στα Νέα Ελληνικά.

Το πρόγραμμα των ΓΕΛ

Η συνέχεια των εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2027. Εκείνη την ημέρα θα εξεταστούν:

στα Αρχαία Ελληνικά, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών,

στα Μαθηματικά, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής,

στη Βιολογία, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας.

Την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2027 θα ακολουθήσει η εξέταση στα Λατινικά για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στη Χημεία για τις Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και στην Πληροφορική για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Ο κύκλος των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΓΕΛ θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2027. Την ημέρα αυτή θα εξεταστούν στην Ιστορία οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στη Φυσική οι υποψήφιοι των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και στην Οικονομία οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι Πανελλαδικές θα ξεκινήσουν το Σάββατο 29 Μαΐου 2027 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Την Τρίτη 1 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα), ενώ από τις 3 έως και τις 12 Ιουνίου 2027 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Πότε εξετάζονται τα ειδικά μαθήματα

Οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα τόσο για τους υποψηφίους των ΓΕΛ όσο και για εκείνους των ΕΠΑΛ θα πραγματοποιηθούν από τις 14 έως και τις 24 Ιουνίου 2027.

Το ίδιο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν και οι Υγειονομικές Εξετάσεις και η Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Συγκεκριμένα, οι Υγειονομικές Εξετάσεις και η Πρακτική Δοκιμασία για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ έχουν προγραμματιστεί από τις 14 έως και τις 25 Ιουνίου 2027.