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Κομισιόν: Νέα μέτρα για τα παιδιά στα social media – Τι θα ανακοινώσει η φον ντερ Λάιεν
Ειδήσεις
20:59 - 10 Σεπ 2026

Κομισιόν: Νέα μέτρα για τα παιδιά στα social media – Τι θα ανακοινώσει η φον ντερ Λάιεν

Reporter.gr Newsroom
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Στην ενίσχυση της προστασίας των παιδιών από την επίδραση των αλγορίθμων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να προαναγγέλλει την παρουσίαση σχετικής πρότασης στις 16 Σεπτεμβρίου.

Η φον ντερ Λάιεν αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές κατευθύνσεις της πρωτοβουλίας κατά την ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ομιλία έχει προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου και αποτελεί την ευκαιρία για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων και νέων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο διάστημα.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία των ανηλίκων απέναντι στην επιρροή των αλγοριθμικών συστημάτων.

«Δεν χρειάζεται να αποδεχτούμε παιδικές ηλικίες που διαμορφώνονται από αλγορίθμους. Δεν χρειάζεται να αποδεχτούμε ένα σύστημα που αποτυγχάνει να προστατεύσει τα παιδιά μας. Η Ευρώπη έχει τη δύναμη να δράσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://x.com/vonderleyen/status/2098062043014181268}

Στο επίκεντρο ο «εθιστικός σχεδιασμός»

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινότητα των παιδιών και των εφήβων, με ιδιαίτερη έμφαση στον λεγόμενο «εθιστικό σχεδιασμό» των ψηφιακών πλατφορμών.

Ήδη από τον Μάιο, η φον ντερ Λάιεν είχε ζητήσει τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των παιδιών από πρακτικές σχεδιασμού που, όπως έχει επισημάνει, μπορούν να ενισχύουν την εξάρτηση από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο αυτό είχε αναφερθεί σε πλατφόρμες όπως το TikTok, η Meta και το X, ενώ είχε αφήσει ανοιχτό και το ενδεχόμενο θέσπισης ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πλέον σε φάση επεξεργασίας συγκεκριμένων μέτρων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα κατευθύνσεις, εξετάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την ηλικία και τον τρόπο πρόσβασης των ανηλίκων στις πλατφόρμες, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας τους από περιεχόμενο και λειτουργίες που ενδέχεται να είναι επιβαρυντικά.

Η πρόεδρος της Κομισιόν έχει καταστήσει σαφές ότι το ζήτημα της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τις τελικές προτάσεις και τις λεπτομέρειες των πιθανών περιορισμών να αναμένονται στην ομιλία της 16ης Σεπτεμβρίου.

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