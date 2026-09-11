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Fraport Greece: Άνοδος 5,1% στην επιβατική κίνηση – Πόσοι ταξίδεψαν τον Αύγουστο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:04 - 11 Σεπ 2026

Fraport Greece: Άνοδος 5,1% στην επιβατική κίνηση – Πόσοι ταξίδεψαν τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Ανοδικά κινήθηκε και τον Αύγουστο του 2026 η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, καθώς συνολικά διακινήθηκαν 7,1 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 5,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.  

Καθοριστική για την ενίσχυση της συνολικής κίνησης ήταν η διεθνής επιβατική κίνηση, ενώ ιδιαίτερο ορόσημο αποτέλεσε η επίδοση του αεροδρομίου της Κέρκυρας, το οποίο για πρώτη φορά ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες μέσα σε έναν μήνα.

Τα δύο σημαντικά ορόσημα του Αυγούστου

Ο Αύγουστος του 2026 χαρακτηρίστηκε από δύο σημαντικές επιδόσεις για τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Από τη μία πλευρά, η συνολική επιβατική κίνηση στο σύνολο των αεροδρομίων ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 7 εκατομμύρια επιβάτες σε έναν μόνο μήνα.

Από την άλλη, το αεροδρόμιο της Κέρκυρας (CFU) κατέγραψε για πρώτη φορά περισσότερους από 1 εκατομμύριο επιβάτες μέσα στον ίδιο μήνα.

Η διεθνής κίνηση οδήγησε την άνοδο

Η αύξηση της συνολικής επιβατικής κίνησης τον Αύγουστο του 2026, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ισχυρή πορεία της διεθνούς κίνησης.

Συγκεκριμένα, η διεθνής επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 293.000 επιβάτες, ποσοστό 5,0%. Σημαντική συμβολή στην άνοδο είχαν τα αεροδρόμια της Κέρκυρας, με αύξηση 55.000 επιβατών ή 6,0%, της Θεσσαλονίκης, με 47.000 επιβάτες ή 6,9%, και της Ρόδου, με 45.000 επιβάτες ή 3,7%.

Ακολούθησαν τα Χανιά, με αύξηση 36.000 επιβατών ή 5,8%, η Κεφαλονιά, με 26.000 επιβάτες ή 13,8%, η Μύκονος, επίσης με αύξηση 26.000 επιβατών ή 8,3%, και η Σκιάθος, με επιπλέον 21.000 επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 14,2%.

Αύξηση 20,6% στην κίνηση από τη Μέση Ανατολή

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα και όσον αφορά την κίνηση από τη Μέση Ανατολή. Τον Αύγουστο του 2026 καταγράφηκε αύξηση κατά 44.000 επιβάτες, ή 20,6%.

Παρά τη σύγκρουση στην περιοχή, δεν καταγράφηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην επιβατική κίνηση κατά τον συγκεκριμένο μήνα. Οι συντελεστές πληρότητας στις συνδέσεις με τη Μέση Ανατολή παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθεροί, καθώς διαμορφώθηκαν στο 82,1% τον Αύγουστο του 2026, έναντι 82,4% τον Αύγουστο του 2025.

Παράλληλα, η συνολική αύξηση του αριθμού των πτήσεων αποτελεί ένδειξη ότι η ζήτηση για τα συγκεκριμένα δρομολόγια εξακολουθεί να ενισχύεται.

Υποχώρησε το ποσοστό πληρότητας

Τον Αύγουστο του 2026, το μέσο ποσοστό πληρότητας στα 14 αεροδρόμια διαμορφώθηκε χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, στο 86,9% έναντι 88,1%.

Η υποχώρηση καταγράφηκε στα περισσότερα αεροδρόμια και συνδέεται κυρίως με την αύξηση της προσφοράς θέσεων από τις αεροπορικές εταιρείες. Η ενίσχυση της διαθέσιμης χωρητικότητας προήλθε τόσο από τη χρήση αεροσκαφών μεγαλύτερης χωρητικότητας όσο και από την επέκταση του δικτύου πτήσεων.

Στην αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας συνέβαλε επιπλέον η προσθήκη νέων δρομολογίων. Ωστόσο, η αύξηση της επιβατικής κίνησης δεν ακολούθησε στον ίδιο βαθμό την ενίσχυση της προσφοράς θέσεων, με αποτέλεσμα ο δείκτης πληρότητας να υποχωρήσει σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025.

Τα βασικά στοιχεία της επιβατικής κίνησης

Σε ό,τι αφορά την εσωτερική επιβατική κίνηση, τον Αύγουστο του 2026 διακινήθηκαν 968.000 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση κατά 52.000 επιβάτες ή 5,7% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Η κίνηση εσωτερικού αντιστοιχεί στο 14% της συνολικής επιβατικής κίνησης.

Η διεθνής επιβατική κίνηση ανήλθε σε 6,2 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 293.000 επιβάτες ή 5,0% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το μερίδιό της στη συνολική κίνηση ανήλθε σε 86%.

Συνολικά, από την έναρξη της παραχώρησης, τα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece έχουν υποδεχθεί περίπου 280 εκατομμύρια επιβάτες.

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