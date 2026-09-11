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Η ομιλία Βανς σηματοδότησε την έναρξη της κούρσας για το 2028 - Αποθέωση για τον... 48ο!
Εκλογές ΗΠΑ
12:54 - 11 Σεπ 2026

Η ομιλία Βανς σηματοδότησε την έναρξη της κούρσας για το 2028 - Αποθέωση για τον... 48ο!

Reporter.gr Newsroom
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Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έμοιαζε πολύ με «εν αναμονή προεδρικό υποψήφιο» στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών αυτή την εβδομάδα. Εκφώνησε ομιλία σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, συναντήθηκε με συνέδρους από πολιτείες-κλειδιά που αναμένεται να κρίνουν τις εκλογές και ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε μια μεγάλη εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων με δωρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, η ομιλία του Βανς το βράδυ της Πέμπτης ενθουσίασε το πλήθος, καθώς παρουσίασε το όραμά του για την Αμερική στην οποία θέλει να μεγαλώσουν τα παιδιά του, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε τους Δημοκρατικούς ως εξτρεμιστές. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, μέλη του κοινού είπαν δυνατά αυτό που συνήθως μένει ανείπωτο, φωνάζοντας «48!». Ο Τραμπ είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ και ο επόμενος θα είναι ο 48ος.

«Πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας αυτόν τον Νοέμβριο και μετά θα ανησυχήσουμε για το τι έρχεται στη συνέχεια», είπε ο Βανς.

Η στιγμή αυτή είναι πιθανό να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση του Βανς ως ανερχόμενου φαβορί των Ρεπουμπλικανών ενόψει των εκλογών του 2028. «Νομίζω ότι η χώρα αρχίζει πραγματικά να τον γνωρίζει», δήλωσε ο 32χρονος Μάικλ Φόστερ από το Raleigh της Βόρειας Καρολίνας. «Θα μου προκαλούσε έκπληξη αν απόψε δεν είχε ουσιαστικά εξασφαλίσει τη θέση του».

Ωστόσο, στη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου ακούστηκε έντονα και ένα άλλο όνομα: Μάρκο Ρούμπιο. Ο υπουργός Εξωτερικών βρισκόταν πάνω από 3.000 μίλια μακριά, ολοκληρώνοντας μια διπλωματική περιοδεία στη Νότια Αμερική.

Σε περισσότερες από τρεις δωδεκάδες συνεντεύξεις στο περιθώριο του συνεδρίου, πολλοί αναφέρονταν στον Βανς και τον Ρούμπιο μαζί, συζητώντας ανοιχτά ποιος από τους δύο θα έπρεπε να ηγηθεί του ψηφοδελτίου των Ρεπουμπλικανών το 2028. Κάποιοι έλεγαν ότι θα έπρεπε να κατέβουν μαζί. Άλλοι διατηρούσαν την ελπίδα ότι ο Trump θα αψηφούσε το Σύνταγμα και θα διεκδικούσε τρίτη θητεία ή ότι θα συμμετείχε ως υποψήφιος αντιπρόεδρος του Βανς.

Οι σύνεδροι σπάνια ανέφεραν άλλους πιθανούς υποψηφίους για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

«Ω, αγαπάμε τον JD. Είναι τόσο ευθύς και τόσο ταπεινός. Πιστεύω πραγματικά ότι θα γίνει ο καλύτερος πρόεδρος», δήλωσε η Γκέιλ Χέπλερ, 69 ετών, μεσίτρια στεγαστικών δανείων.

«Είναι δύσκολο», είπε ο Ρον Πέτρι ιερέας από το Ντάλας. «Είναι ο Ρούμπιο, αλλά μετά σκέφτομαι ότι μπορώ να δω και τον Βανς. Νομίζω ότι θα είναι ο Βανς. Είναι πιο κοντά στο κίνημα της νεολαίας».

Η συζήτηση «Βανς ή Ρούμπιο» —που εξελισσόταν σε ιδιωτικές συζητήσεις στο περιθώριο του συνεδρίου, καθώς και σε κοντινά εστιατόρια και μπαρ ξενοδοχείων— αντανακλούσε μια ευρύτερη αβεβαιότητα μεταξύ δωρητών, συντηρητικών ακτιβιστών αλλά και του ίδιου του προέδρου σχετικά με το ποιος θα πρέπει να ηγηθεί του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος μετά τον Τραμπ.

«Θα ήθελα πολύ να τους δω να κάνουν κάτι σαν τηλεοπτικό σόου, όπως το “The Apprentice”, να τους βάλουν όλους εκεί μέσα και στο τέλος να υποστηρίξουν έναν από αυτούς», είπε ο βουλευτής της Βόρειας Καρολίνας Ρίτσαρντ Χάντσον, πρόεδρος του εκλογικού μηχανισμού των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αναφερόμενος στο reality show που κάποτε παρουσίαζε ο Τραμπ.

Κατά καιρούς, ο Τραμπ φαίνεται να έβαζε τον Βανς και τον Ρούμπιο να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ρωτώντας φίλους και συνεργάτες ποιον προτιμούν. Σύμφωνα με συνεργάτες του και άλλους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του, αυτό πλέον δεν συμβαίνει τόσο συχνά. Ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε από τις εμφανίσεις του Βανς στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της περιοδείας του για την προώθηση βιβλίου αυτό το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένης μιας εμφάνισής του στην εκπομπή «The View», ανέφεραν οι συνεργάτες.

Το τελευταίο διάστημα, ο Τραμπ έχει επικεντρωθεί σε μια άλλη ιδέα: πώς θα μπορούσε να βάλει τους δύο άνδρες στο ίδιο ψηφοδέλτιο, θεωρώντας ότι ένας τέτοιος συνδυασμός θα ήταν αήττητος, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του. Μια τέτοια εξέλιξη θεωρείται απίθανη, παρά τη στενή φιλία μεταξύ Βανς και Ρούμπιο, σύμφωνα με συμμάχους και των δύο, επειδή κανένας από τους δύο δεν θα ήθελε να γίνει αντιπρόεδρος.

Πολλοί σύνεδροι, πάντως, διατηρούσαν παρόμοιες ελπίδες ότι ο αντιπρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών θα ήταν υποψήφιοι ως δίδυμο, προφέροντας τα ονόματά τους σχεδόν σαν μία λέξη: «VanceRubio». «Αγαπώ αυτούς τους δύο άνδρες», είπε η 76χρονη Sandra Bush από το San Antonio, η οποία φορούσε μια μακριά φορεσιά με παγιέτες που θύμιζε τη σημαία της πολιτείας του Τέξας.

Η απουσία του Ρούμπιο από το διήμερο συνέδριο στο Ντάλας προκάλεσε εικασίες σχετικά με το αν ήθελε να κρατήσει αποστάσεις —όπως έκαναν και άλλοι Ρεπουμπλικανοί— από ένα θέαμα που είχε σχεδιαστεί από τον Trump, σε μια δύσκολη συγκυρία για το κόμμα. Ο Ρούμπιο έχει δηλώσει ότι ο ρόλος του ως κορυφαίου διπλωμάτη της χώρας σημαίνει ότι θα πρέπει να παραμένει εκτός της εσωτερικής πολιτικής.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια τριήμερης περιοδείας στη Νότια Αμερική, ο Ρούμπιο δέχθηκε αρκετά υπονοούμενα σχετικά με το πολιτικό του μέλλον. Στην Barranquilla, όταν ο Ρούμπιο αστειεύτηκε λέγοντας ότι ο νέος ηγέτης της Κολομβίας, Abelardo de la Espriella, «τρελάθηκε και αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος», ο οικοδεσπότης του έδειξε τον υπουργό Εξωτερικών και δήλωσε στις κάμερες: «Αυτός είναι ο επόμενος!»

Όταν δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν ονειρεύεται να γίνει πρόεδρος, ο Ρούμπιο απάντησε αστειευόμενος: «Δεν ξέρω τι επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω τέτοια σχέδια». Ο 55χρονος Ρούμπιο δήλωσε ότι επικεντρώνεται στη δουλειά του στην κυβέρνηση, η οποία περιλαμβάνει επίσης τον ρόλο του ως συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Τραμπ. Σύμφωνα με όσα είχε μεταδώσει προηγουμένως η Wall Street Journal, έχει πει σε συνεργάτες του ότι δεν θα ανταγωνιστεί τον 42χρονο Βανς εάν εκείνος κατέβει στις εκλογές του 2028.

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