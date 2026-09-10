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Brent: «Έκρηξη» πάνω από τα $105 – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990 η σαουδαραβική παραγωγή
Εμπορεύματα
16:06 - 10 Σεπ 2026

Brent: «Έκρηξη» πάνω από τα $105 – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990 η σαουδαραβική παραγωγή

Reporter.gr Newsroom
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Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τα futures του Brent να ξεπερνούν το απόγευμα της Πέμπτης 10/9 τα 105 δολάρια το βαρέλι, καθώς η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοβαρές διαταραχές στην παραγωγή και τις εξαγωγές αργού.

Καταλυτικό ρόλο στην άνοδο των τιμών διαδραματίζει η νέα υποχώρηση της παραγωγής πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Το Ριάντ ενημέρωσε τον ΟΠΕΚ ότι η παραγωγή του μειώθηκε τον Αύγουστο κατά 1,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα, στα 6,238 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Με βάση τα στοιχεία που κοινοποίησε η ίδια η Σαουδική Αραβία στον ΟΠΕΚ, πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο παραγωγής από το 1990, ενώ είναι χαμηλότερο ακόμη και από το προηγούμενο πολεμικό χαμηλό που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο.

Νέα πλήγματα στα δεξαμενόπλοια

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τις επιπτώσεις που έχει η αναζωπύρωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην ενεργειακή αγορά της Μέσης Ανατολής, καθώς οι εξαγωγικές οδοί της Σαουδικής Αραβίας έχουν επηρεαστεί.

Την ίδια ώρα, δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου δέχονται εκ νέου επιθέσεις στον Περσικό Κόλπο, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τα futures του Brent ξεπέρασαν τα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ η αύξηση του κόστους των καυσίμων ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις και επιβαρύνει το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.

Μειώθηκαν κατά ένα τρίτο οι εξαγωγές

Η σημαντική πτώση της παραγωγής που γνωστοποίησε το Ριάντ στον ΟΠΕΚ κινείται στην ίδια κατεύθυνση με τα προκαταρκτικά στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, οι εξαγωγές σαουδαραβικού αργού μειώθηκαν κατά περίπου ένα τρίτο τον Αύγουστο, διαμορφούμενες σε περίπου 3 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία ανέφερε στον ΟΠΕΚ ότι η «προσφορά στην αγορά» αργού ανήλθε τον Αύγουστο σε 7,122 εκατ. βαρέλια την ημέρα, επίπεδο υψηλότερο από την καταγεγραμμένη παραγωγή.

Η συγκεκριμένη διαφορά ενδέχεται να υποδηλώνει ότι το βασίλειο άντλησε ποσότητες από τα αποθέματά του, προκειμένου να διατηρήσει την προσφορά στην αγορά παρά τη σημαντική μείωση της παραγωγής.

Διαφορετική εικόνα από τις «δευτερογενείς πηγές»

Η μηνιαία έκθεση του ΟΠΕΚ περιλαμβάνει, εκτός από τα στοιχεία που κοινοποιούν απευθείας τα κράτη-μέλη, και ανεξάρτητες εκτιμήσεις από μια σειρά εξωτερικών εταιρειών, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «δευτερογενείς πηγές».

Ο μέσος όρος των συγκεκριμένων εκτιμήσεων τοποθετεί την παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας τον Αύγουστο στα 7,276 εκατ. βαρέλια την ημέρα, δηλαδή οριακά χαμηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η απόκλιση μεταξύ των στοιχείων που δηλώνει το Ριάντ και των εκτιμήσεων των δευτερογενών πηγών καταδεικνύει το μέγεθος της αβεβαιότητας που επικρατεί στην αγορά πετρελαίου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να δημιουργούν κινδύνους για την παγκόσμια προσφορά.

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