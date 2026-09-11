Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στην ΕΕ το β' τρίμηνο του 2026

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ ανήλθε στο 76,4%, σημειώνοντας αύξηση από 76,3% το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η ανεκμετάλλευτη δυναμικότητα της αγοράς εργασίας (labour market slack) – δηλαδή όλα τα άτομα που έχουν ανεκπλήρωτη ανάγκη για απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των ανέργων – ανήλθε στο 11,0% του διευρυμένου εργατικού δυναμικού ηλικίας 20-64 ετών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, παραμένοντας σταθερή σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε δεδομένα για την αγορά εργασίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα οποία δημοσιεύθηκαν σήμερα από τη Eurostat. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει μόνο ορισμένα από τα ευρήματα, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο σχετικό άρθρο της Eurostat στην ενότητα Statistics Explained.

Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου του 2026, η Πορτογαλία και η Μάλτα (+0,6 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) η καθεμία), η Ελλάδα (+0,5 π.μ.), καθώς και η Λετονία και η Σλοβενία (+0,4 π.μ. η καθεμία), κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των 14 χωρών της ΕΕ όπου το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε.

Το ποσοστό απασχόλησης παρέμεινε σταθερό σε 4 χώρες της ΕΕ, ενώ μειώθηκε σε 9 χώρες. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Αυστρία (-0,4 π.μ.), καθώς και στη Λιθουανία και τη Σουηδία (-0,3 π.μ. η καθεμία).