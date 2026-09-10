Λαγκάρντ για επιτόκια: Δεν δεσμευόμαστε για συγκεκριμένη πορεία – Αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση

Η ΕΚΤ αποφάσισε αύξηση και των τριών βασικών επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις. Η πρόεδρος της Κριστίν Λαγκάρντ τόνισε ότι η ΕΚΤ παραμένει προσηλωμένη στην επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, χωρίς να προδεσμεύεται για την πορεία των επιτοκίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να δημιουργεί πιέσεις στον πληθωρισμό, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει πολύ πάνω από τον στόχο για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Η απόφαση που λήφθηκε σήμερα υπογραμμίζει τη δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίζει τη νομισματική πολιτική με σκοπό να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3% το 2026, στο 2,5% το 2027 και στο 2,1% το 2028, ενώ ο δομικός πληθωρισμός προβλέπεται στο 2,5%, 2,6% και 2,3% αντίστοιχα. Η ανάπτυξη εκτιμάται σε 0,9% το 2026, 1,4% το 2027 και 1,5% το 2028, με την οικονομία να εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι αναμενόταν.

Η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, από 2,9% τον Ιούλιο, κυρίως λόγω της ενεργειακής συνιστώσας, ενώ ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,4%. Η ΕΚΤ αναμένει ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας θα διατηρήσουν τον πληθωρισμό σημαντικά πάνω από τον στόχο έως και το πρώτο εξάμηνο του 2027, πριν αποκλιμακωθεί προς το τέλος του έτους.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ ανέφερε ότι οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη παραμένουν καθοδικοί, λόγω της γεωπολιτικής έντασης, των πιθανών νέων ενεργειακών διαταραχών και των εμπορικών εντάσεων. Αντίθετα, οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι ανοδικοί, καθώς μια νέα άνοδος των τιμών ενέργειας θα μπορούσε να μετακυλιστεί σε αγαθά, υπηρεσίες, τρόφιμα και μισθούς. Πιο συγκεκριμένα τόνισε: «Η βασική πρόβλεψη για την οικονομική ανάπτυξη ανέρχεται σε 0,9% για το 2026, 1,4% για το 2027 και 1,5% για το 2028. Πρόκειται για ανοδική αναθεώρηση τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, η οποία αντανακλά κυρίως την υψηλότερη από την αναμενόμενη ανθεκτικότητα της οικονομίας της ζώνης του ευρώ.

Οι προοπτικές εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από υψηλή αβεβαιότητα, με τους κινδύνους για τον πληθωρισμό να είναι ανοδικοί και εκείνους για την οικονομική ανάπτυξη καθοδικοί.

Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό σοκ, τα επικαιροποιημένα σενάρια που καταρτίστηκαν από τους εμπειρογνώμονες αποτυπώνουν το ευρύ φάσμα πιθανών εξελίξεων ως προς την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, ανάλογα με διαφορετικές υποθέσεις σχετικά με την ένταση και τη διάρκεια του σοκ, καθώς και τις έμμεσες και δευτερογενείς επιπτώσεις του.

Με τη σημερινή απόφαση, παραμένουμε σε θέση να αντιμετωπίσουμε την αβεβαιότητα που προκαλεί η σύγκρουση. Θα ακολουθήσουμε προσέγγιση που βασίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνουμε αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, προκειμένου να καθορίζουμε την κατάλληλη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής».

Στις χρηματοπιστωτικές συνθήκες, τα επιτόκια αγοράς έχουν αυξηθεί, ενώ το κόστος τραπεζικού δανεισμού των επιχειρήσεων έφτασε στο 3,8%. Παράλληλα, η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις ενισχύθηκε στο 4,4% τον Ιούλιο.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ επανέλαβε ότι η νομισματική πολιτική θα παραμείνει εξαρτώμενη από τα διαθέσιμα στοιχεία και τις αποφάσεις ανά συνεδρίαση, με την ΕΚΤ να είναι έτοιμη να προσαρμόσει τα διαθέσιμα εργαλεία της εφόσον χρειαστεί.

Η ομιλία Λαγκάρντ στην ΕΚΤ

Καλησπέρα σας.

Ο Αντιπρόεδρος Μπόρις Βούιτσιτς και εγώ σας καλωσορίζουμε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Νάγκελ για τη φιλοξενία του και να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας προς το προσωπικό του για την εξαιρετική οργάνωση της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις και ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σημαντικά πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η σημερινή απόφαση υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να διαμορφώνουμε τη νομισματική πολιτική κατά τρόπο που θα διασφαλίζει τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Με βάση το βασικό σενάριο των νέων προβολών των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3,0% το 2026, στο 2,5% το 2027 και στο 2,1% το 2028.

Για τον πληθωρισμό εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων, το βασικό σενάριο προβλέπει ποσοστά 2,5% το 2026, 2,6% το 2027 και 2,3% το 2028. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, η βασική πρόβλεψη για τον πληθωρισμό το 2026 παραμένει αμετάβλητη, ενώ έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω για το 2027 και το 2028.

Η βασική πρόβλεψη για την οικονομική ανάπτυξη ανέρχεται σε 0,9% για το 2026, 1,4% για το 2027 και 1,5% για το 2028. Πρόκειται για ανοδική αναθεώρηση τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, η οποία αντανακλά κυρίως την υψηλότερη από την αναμενόμενη ανθεκτικότητα της οικονομίας της ζώνης του ευρώ.

Οι προοπτικές εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από υψηλή αβεβαιότητα, με τους κινδύνους για τον πληθωρισμό να είναι ανοδικοί και εκείνους για την οικονομική ανάπτυξη καθοδικοί.

Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό σοκ, τα επικαιροποιημένα σενάρια που καταρτίστηκαν από τους εμπειρογνώμονες αποτυπώνουν το ευρύ φάσμα πιθανών εξελίξεων ως προς την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, ανάλογα με διαφορετικές υποθέσεις σχετικά με την ένταση και τη διάρκεια του σοκ, καθώς και τις έμμεσες και δευτερογενείς επιπτώσεις του.

Με τη σημερινή απόφαση, παραμένουμε σε θέση να αντιμετωπίσουμε την αβεβαιότητα που προκαλεί η σύγκρουση. Θα ακολουθήσουμε προσέγγιση που βασίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνουμε αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, προκειμένου να καθορίζουμε την κατάλληλη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Ειδικότερα, οι αποφάσεις μας για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγηση των προοπτικών του πληθωρισμού και των κινδύνων που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των νέων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της ισχύος της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν σήμερα περιλαμβάνονται στο δελτίο Τύπου που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας.

Θα παρουσιάσω τώρα αναλυτικότερα την εκτίμησή μας για την πορεία της οικονομίας και του πληθωρισμού και στη συνέχεια θα εξηγήσω την αξιολόγησή μας για τις χρηματοπιστωτικές και νομισματικές συνθήκες.

Οικονομική δραστηριότητα

Η οικονομία επέδειξε ανθεκτικότητα κατά το δεύτερο τρίμηνο, παρά τις πιέσεις που προκάλεσε το ενεργειακό σοκ. Η ανάπτυξη ήταν ευρεία, τόσο μεταξύ των χωρών όσο και μεταξύ των κλάδων. Η τάση αυτή φαίνεται ότι συνεχίστηκε και κατά το τρίτο τρίμηνο.

Η μεταποίηση εξακολουθεί να παρουσιάζει ικανοποιητικές επιδόσεις, καθώς οι κυβερνήσεις αυξάνουν τις δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει ανακάμψει από τα χαμηλά επίπεδα, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη των υπηρεσιών μετά το αρχικό ενεργειακό σοκ. Η αυξημένη δραστηριότητα που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ορατή στις ψηφιακές υπηρεσίες, στις επιχειρηματικές επενδύσεις και στις εξαγωγές.

Η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή, με το ποσοστό ανεργίας να παραμένει αμετάβλητο τον Ιούλιο στο 6,4%. Η αύξηση της απασχόλησης και του εργατικού δυναμικού συνεχίζει να επιβραδύνεται, ενώ η παραγωγικότητα έχει σταδιακά βελτιωθεί.

Κοιτάζοντας μπροστά, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης έχουν βελτιωθεί σε σχέση με τον προηγούμενο γύρο προβολών των εμπειρογνωμόνων, κυρίως λόγω της ανθεκτικότητας της ιδιωτικής κατανάλωσης και των δημόσιων δαπανών.

Μεσοπρόθεσμα, η κατανάλωση αναμένεται να ενισχυθεί από τη σταδιακή υποχώρηση των τιμών ενέργειας και την ισχυρή αγορά εργασίας. Η ανάπτυξη θα στηρίζεται ολοένα περισσότερο στις επιχειρηματικές επενδύσεις και στις επενδύσεις σε κατοικίες.

Η αύξηση των εξαγωγών αναμένεται να επωφεληθεί από την ενίσχυση της εξωτερικής ζήτησης, ωστόσο περιορίζεται από τις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας και την αβεβαιότητα γύρω από τις παγκόσμιες εμπορικές πολιτικές.

Η υψηλότερη δυνητική ανάπτυξη προϋποθέτει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και πρέπει να στηρίζεται σε υγιή δημόσια οικονομικά. Η απλοποίηση και εναρμόνιση των κανόνων στην Ενιαία Αγορά της ΕΕ, η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και η ολοκλήρωση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία.

Καθώς η διαδικασία συμφωνίας για το νομικό πλαίσιο του ψηφιακού ευρώ εισέρχεται στην τελική της φάση, επαναλαμβάνουμε τη σημασία της όσο το δυνατόν ταχύτερης συμφωνίας για το ενιαίο νόμισμα και το σχετικό πακέτο μέτρων.

Οι δημοσιονομικές αντιδράσεις στο ενεργειακό σοκ θα πρέπει να είναι προσωρινές, στοχευμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες.

Πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, από 2,9% τον Ιούλιο. Ο πληθωρισμός στην ενέργεια αυξήθηκε στο 14,3%, από 10,3% τον Ιούλιο.

Η αύξηση αυτή πιθανότατα αντανακλά, κυρίως, τη σημαντική συμβολή των περιθωρίων διύλισης στα υγρά καύσιμα, καθώς και τις υψηλότερες τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων.

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παρέμεινε αμετάβλητος στο 1,2%.

Ο πληθωρισμός εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων υποχώρησε οριακά στο 2,4%, από 2,5% τον Ιούλιο. Ο πληθωρισμός στα αγαθά αυξήθηκε από 0,9% σε 1,2%, ενώ ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες μειώθηκε από 3,3% σε 3,0%.

Οι περισσότερες μετρήσεις του υποκείμενου πληθωρισμού παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές τον Ιούλιο.

Οι μισθοί δεν παρουσιάζουν μέχρι στιγμής σημαντική αντίδραση στο ενεργειακό σοκ. Η αποζημίωση ανά εργαζόμενο αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,3% το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 3,5% το πρώτο τρίμηνο.

Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας συνέβαλε επίσης στον περιορισμό της αύξησης του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, το οποίο επιβραδύνθηκε στο 2,6%, από 3,5% το πρώτο τρίμηνο.

Παράλληλα, η αύξηση των κερδών ανά μονάδα προϊόντος επιταχύνθηκε από 0,3% σε 2,2%.

Κοιτάζοντας μπροστά, ο δείκτης παρακολούθησης μισθών της ΕΚΤ δείχνει μέτρια άνοδο, στο 2,7%, της συμφωνημένης μισθολογικής αύξησης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Οι πληθωριστικές προσδοκίες σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα παραμένουν αυξημένες, όμως οι περισσότερες μετρήσεις των μακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό βρίσκονται γύρω στο 2%, γεγονός που στηρίζει τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού γύρω από τον στόχο μεσοπρόθεσμα.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι πρόσφατες εξελίξεις στον αδικαιολόγητο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο της πορείας των τιμών ενέργειας.

Αυτό αναμένεται να διατηρήσει τον γενικό πληθωρισμό σημαντικά πάνω από τον στόχο έως και το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Στη συνέχεια, ο πληθωρισμός στην ενέργεια αναμένεται να υποχωρήσει και να γίνει αρνητικός έως τα μέσα του 2028, συμβάλλοντας στη μείωση του γενικού πληθωρισμού.

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας αναμένεται να μετακυλιστούν σταδιακά στον δομικό πληθωρισμό και στις τιμές των τροφίμων.

Η βελτίωση των οικονομικών προοπτικών αναμένεται επίσης να συμβάλει σε ελαφρώς υψηλότερο δομικό πληθωρισμό, ο οποίος εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται έως τις αρχές του 2027 και θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προτού υποχωρήσει το 2028.

Συνολικά, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να επιστρέψει κοντά στον στόχο προς το τέλος του 2027, με τη στήριξη των επιπτώσεων των υψηλότερων επιτοκίων.

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το μέγεθος και τη διάρκεια της αύξησης των τιμών ενέργειας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή μεταδίδεται στη διαμόρφωση των τιμών και των μισθών, στις πληθωριστικές προσδοκίες και στη συνολική οικονομική δυναμική.

Αξιολόγηση κινδύνων

Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης είναι καθοδικοί. Αυτό οφείλεται κυρίως στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και στις εξελίξεις στον αδικαιολόγητο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Μια νέα διαταραχή στην ενεργειακή προσφορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω και μεγαλύτερη από την αναμενόμενη άνοδο των τιμών ενέργειας. Αυτό θα επιβάρυνε τα πραγματικά εισοδήματα, τις δαπάνες και τις επενδύσεις.

Μια επιδείνωση του κλίματος στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές ή οι επιπτώσεις στις αγορές ομολόγων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυστηρότερες πιστωτικές συνθήκες και, ως εκ τούτου, να περιορίσουν τη ζήτηση.

Μια αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ μεγάλων οικονομιών θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει περαιτέρω διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, να περιορίσει τις εξαγωγές και να αποδυναμώσει την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη θα μπορούσε να είναι υψηλότερη εάν η οικονομία και οι ενεργειακές αγορές προσαρμόζονταν ταχύτερα από ό,τι αναμένεται στις διαταραχές που προκαλούν οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις ή εάν αυτές επιλύονταν με βιώσιμο τρόπο.

Επιπλέον, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ, οι δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές, καθώς και οι μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ, θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη περισσότερο από ό,τι αναμένεται.

Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές του πληθωρισμού είναι ανοδικοί. Αυτό οφείλεται κυρίως στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και στις εξελίξεις στον αδικαιολόγητο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Το ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να ενταθεί περαιτέρω και οι επιπτώσεις του στις άλλες τιμές και στους μισθούς θα μπορούσαν να είναι ισχυρότερες από ό,τι αναμένεται σήμερα.

Ειδικότερα, οι τιμές του φυσικού αερίου θα μπορούσαν να αυξηθούν σε περίπτωση νέων διαταραχών στην προσφορά ή ενός ασυνήθιστα ψυχρού χειμώνα σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων.

Όσο περισσότερο παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να προκαλέσουν ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις μέσω έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεων.

Νέες εμπορικές εντάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο κατακερματισμό των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, να περιορίσουν την προσφορά κρίσιμων πρώτων υλών και να επιδεινώσουν τους περιορισμούς παραγωγικής ικανότητας στην οικονομία της ζώνης του ευρώ.

Ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία ενδέχεται να ενισχυθούν από την επιδείνωση των συνθηκών «El Niño», καθώς και η ευρύτερη εξέλιξη της κλιματικής κρίσης και της κρίσης της φύσης, θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις τιμές των τροφίμων σε υψηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα.

Αντίθετα, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να είναι χαμηλότερος εάν οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές συγκρούσεις επιλυθούν με βιώσιμο τρόπο ή εάν οι έμμεσες και δευτερογενείς επιδράσεις από το πρόσφατο ενεργειακό σοκ αποδειχθούν ηπιότερες από ό,τι αναμένεται.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές και η αυξημένη αποστροφή προς τον κίνδυνο στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσαν επίσης να περιορίσουν τη ζήτηση και, ως εκ τούτου, να μειώσουν τον πληθωρισμό.

Χρηματοπιστωτικές και νομισματικές συνθήκες

Τα επιτόκια της αγοράς έχουν αυξηθεί από την προηγούμενη συνεδρίασή μας, αντανακλώντας αντίστοιχες κινήσεις στις παγκόσμιες αγορές.

Μετά την αύξηση των επιτοκίων μας τον Ιούνιο, τα τραπεζικά επιτόκια δανεισμού για τις επιχειρήσεις αυξήθηκαν, φτάνοντας στο 3,8% τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, από 3,6% τον Μάιο.

Το κόστος της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω της αγοράς ομολόγων διαμορφώθηκε στο 4,0% τον Ιούλιο, παραμένοντας στα επίπεδα των προηγούμενων μηνών και αρκετά υψηλότερα από τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τραπεζικών δανείων προς τις επιχειρήσεις, ο οποίος συνήθως ανταποκρίνεται στις μεταβολές της νομισματικής πολιτικής με μεγαλύτερη χρονική υστέρηση, αυξήθηκε περαιτέρω στο 4,4% τον Ιούλιο, από 4,0% τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των εκδόσεων εταιρικών ομολόγων διαμορφώθηκε στο 3,4%, έναντι 3,6% τον Ιούνιο και 3,3% τον Μάιο.

Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων παρέμειναν αμετάβλητα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, στο 3,5%, ενώ ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων επιβραδύνθηκε στο 3,0% τον Ιούλιο, από 3,1% τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Συμπέρασμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής με τρόπο που θα διασφαλίζει τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε προσέγγιση που βασίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία και να λαμβάνουμε αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Οι αποφάσεις μας για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγηση των προοπτικών του πληθωρισμού και των κινδύνων που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των νέων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της ισχύος της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα μας, εντός της εντολής μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί με βιώσιμο τρόπο στον μεσοπρόθεσμο στόχο μας και να διαφυλάξουμε την ομαλή λειτουργία της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.