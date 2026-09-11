SpaceX: Νέα ώθηση στη μετοχή από την αναδιάρθρωση του Nasdaq – Αγορές έως $12,4 δισ.

Η μετοχή της SpaceX εξακολουθεί το τελευταίο διάστημα να κινείται σε σχετικά περιορισμένο εύρος τιμών, ωστόσο δεν αποκλείεται να βρεθεί σύντομα στο επίκεντρο ενός νέου αγοραστικού κύματος. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η τριμηνιαία αναδιάρθρωση του Nasdaq 100, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν την Παρασκευή (11/9), μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης στη Wall Street.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας λιγότερο γνωστός κανόνας που αφορά τον τρόπο υπολογισμού της συμμετοχής των εταιρειών στον τεχνολογικό δείκτη, σε συνδυασμό με τη σταδιακή λήξη των περιορισμών διαπραγμάτευσης (lockup periods) που ισχύουν για τους μετόχους της διαστημικής εταιρείας του Έλον Μασκ. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν μέχρι σήμερα περιορίσει τον αριθμό των μετοχών της SpaceX που κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά.

Η Nasdaq Inc. προσδιορίζει τη στάθμιση κάθε εταιρείας στον δείκτη χρησιμοποιώντας έναν υπολογισμό της κεφαλαιοποίησής της. Στον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη είτε το συνολικό πλήθος των μετοχών της εταιρείας είτε τριπλάσιος ο αριθμός των μετοχών που βρίσκονται σε ελεύθερη διασπορά (free float), επιλέγοντας κάθε φορά το χαμηλότερο από τα δύο μεγέθη.

Ο συγκεκριμένος κανόνας έχει ως αποτέλεσμα εταιρείες των οποίων το free float είναι περιορισμένο —δηλαδή διαθέτουν μικρό αριθμό μετοχών προς ελεύθερη διαπραγμάτευση λόγω συμμετοχών στελεχών ή περιορισμών στις πωλήσεις— να μην υπολογίζονται στον δείκτη με βάση ολόκληρη τη χρηματιστηριακή τους αξία.

Στην περίπτωση της SpaceX, το σχετικά χαμηλό free float, το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους περιορισμούς lockup, περιορίζει σήμερα τη συμμετοχή της στον Nasdaq 100 στο 1,25%. Με βάση αυτή τη στάθμιση, η εταιρεία βρίσκεται στην 19η θέση μεταξύ των μεγαλύτερων συμμετοχών του δείκτη, παρότι διαθέτει την έκτη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, η οποία ξεπερνά τα 2 τρισ. δολάρια.

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει μετά την επόμενη αναδιάρθρωση του δείκτη. Η σχετική ανακοίνωση θα γίνει την Παρασκευή, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ οι νέες σταθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου.

Ένας από τους βασικούς λόγους για την αλλαγή είναι ότι περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο μετοχές της SpaceX έχουν ήδη απελευθερωθεί από τους περιορισμούς lockup. Ως αποτέλεσμα, το free float της εταιρείας έχει αυξηθεί σχεδόν στο 30% του συνολικού αριθμού των μετοχών της, από επίπεδο μικρότερο του 10% που βρισκόταν αμέσως μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Μετά την αναδιάρθρωση, η στάθμιση της SpaceX στον Nasdaq 100 εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αυξηθεί στο 1,51%. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθαρές παθητικές αγορές μετοχών της τάξης των 12,4 δισ. δολαρίων από index funds και ETFs, σύμφωνα με επικαιροποιημένες εκτιμήσεις στρατηγικών αναλυτών της JPMorgan Securities, με επικεφαλής τη Min Moon.

Παράλληλα, η σταδιακή απελευθέρωση ακόμη περισσότερων μετοχών της SpaceX μέσα στον επόμενο χρόνο αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω το free float της εταιρείας. Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συμμετοχή της στον Nasdaq 100 και, κατ’ επέκταση, σε υψηλότερη ζήτηση από παθητικά επενδυτικά κεφάλαια.

Ο Εντ Ο’Γκόρμαν, διευθύνων σύμβουλος της River Wealth Advisors, εκτιμά ότι οι υποχρεωτικές αγορές που θα προκύψουν από την αλλαγή της στάθμισης θα μπορούσαν να επηρεάσουν, σε κάποιο βαθμό, την τιμή της μετοχής. Όπως σημείωσε, θα χρειαστεί να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να διαμορφωθεί σαφέστερη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η αγορά αποτιμά τη SpaceX.

Μετά το ιδιαίτερα επιτυχημένο IPO του Ιουνίου, το οποίο είχε οδηγήσει τη μετοχή σε εβδομάδες έντονης μεταβλητότητας, η πορεία της έχει γίνει αισθητά πιο σταθερή. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, η μετοχή κινείται ουσιαστικά σε πλευρική πορεία, μεταξύ 133 και 150 δολαρίων, παραμένοντας κοντά στα 135 δολάρια, που ήταν η τιμή εισαγωγής της.

Καθώς αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν πολλοί θεμελιώδεις παράγοντες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για τη μετοχή, η επικείμενη αναδιάρθρωση του Nasdaq 100 ενδέχεται να αποτελέσει την αφορμή για μια νέα ανοδική κίνηση.

Η Nasdaq, πάντως, δεν αποτελεί τον μοναδικό πάροχο χρηματιστηριακών δεικτών που εφαρμόζει αντίστοιχη μεθοδολογία. Η S&P Dow Jones Indices, η οποία διαχειρίζεται μεταξύ άλλων τον S&P 500, χρησιμοποιεί επίσης προσαρμογές στη στάθμιση με βάση το free float σε ορισμένους από τους δείκτες της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Apple, όταν η Berkshire Hathaway περιόρισε τη συμμετοχή της στην εταιρεία πριν από δύο χρόνια. Η συγκεκριμένη κίνηση αύξησε την αξία των μετοχών της Apple που βρίσκονταν σε ελεύθερη διασπορά, με αναλυτές της Piper Sandler να εκτιμούν τότε ότι η μεταβολή θα μπορούσε να προκαλέσει αγορές ύψους περίπου 40 δισ. δολαρίων από παθητικά επενδυτικά κεφάλαια.

Η SpaceX εντάχθηκε επίσης στον δείκτη Russell 1000 τον Ιούνιο. Ωστόσο, οι κανόνες που διέπουν τον S&P 500 προβλέπουν ότι μια εταιρεία πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 12 μήνες ιστορικού διαπραγμάτευσης προκειμένου να είναι επιλέξιμη για ένταξη στον δείκτη. Κατά συνέπεια, η SpaceX δεν αναμένεται να μπορεί να ενταχθεί στον S&P 500 πριν από τα μέσα του 2027.

Η πρώτη σημαντική λήξη των περιορισμών lockup για τη SpaceX σημειώθηκε τον Αύγουστο και συνέπεσε χρονικά με την πρώτη ανακοίνωση αποτελεσμάτων της εταιρείας. Εκείνη την περίοδο είχαν εκφραστεί φόβοι ότι η απελευθέρωση μεγάλου αριθμού μετοχών θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικές πωλήσεις, καθώς η αυξημένη προσφορά ενδέχεται να ξεπερνούσε τη ζήτηση.

Οι ανησυχίες αυτές, ωστόσο, δεν επιβεβαιώθηκαν. Το ίδιο συνέβη και μετά τη δεύτερη λήξη των περιορισμών, η οποία πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα αργότερα. Οι βασικοί μέτοχοι επέλεξαν να διατηρήσουν τις συμμετοχές τους, εξέλιξη που ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών και συνέβαλε στη στήριξη της μετοχής.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να απελευθερωθούν περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο επιπλέον μετοχές της SpaceX. Παράλληλα, ακόμη 1,3 δισεκατομμύρια μετοχές θα αποκτήσουν τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της εταιρείας, η οποία αναμένεται στα μέσα Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Ο’Γκόρμαν, η σημαντικότερη εξέλιξη για την πορεία της μετοχής δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη του lockup που συνδέεται με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Νοεμβρίου. Τότε, ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός μετοχών θα καταστεί διαθέσιμος στην αγορά, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει τον σημαντικότερο παράγοντα για την κατεύθυνση της μετοχής.