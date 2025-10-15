Σχέδιο Κομισιόν: Αντι-drone τείχος και ενίσχυση του Νότου – Έτοιμοι μέχρι το 2030 για πόλεμο με τη Ρωσία

Σύμφωνα με στρατιωτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει η Κομισιόν την Πέμπτη, οι χώρες της ΕΕ έχουν προθεσμία πέντε ετών για να προετοιμαστούν για ενδεχόμενο πόλεμο. Το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το “European Drone Wall”, προτεινόμενο για την καλύτερη προστασία των ανατολικών χωρών της ΕΕ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, το European Air Shield για τη δημιουργία πολυεπίπεδου συστήματος αεροπορικής άμυνας, καθώς και το Defence Space Shield, που αποσκοπεί στην προστασία των διαστημικών πόρων της Ένωσης.

Σύμφωνα με το έγγραφο που είδε το Politico, η ΕΕ πρέπει έως το 2030 να έχει αναπτύξει μια ισχυρή αμυντική στάση, ικανή να αποτρέπει αντιπάλους και να ανταποκρίνεται σε επιθέσεις. Το σχέδιο θα συζητηθεί από τους υπουργούς Άμυνας την Τετάρτη και θα παρουσιαστεί στο Σώμα των Επιτρόπων την Πέμπτη, ενώ θα υποβληθεί στους ηγέτες της Ένωσης την επόμενη εβδομάδα.

Η Οδός Αμυντικής Ετοιμότητας 2030 (Defence Readiness Roadmap 2030) υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρόλο της ΕΕ στις στρατιωτικές υποθέσεις, ως αντίδραση στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και στην αβέβαιη δέσμευση των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Το έγγραφο σημειώνει ότι μια στρατιωτικοποιημένη Ρωσία αποτελεί διαρκή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Παρά την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών από τα κράτη μέλη, μεγάλο μέρος αυτών παραμένει εθνικό, οδηγώντας σε κατακερματισμό, αύξηση κόστους και έλλειψη διαλειτουργικότητας. Η Επιτροπή ζητά από τις πρωτεύουσες να πραγματοποιούν κοινές αγορές όπλων, με στόχο να είναι τουλάχιστον το 40% των προμηθειών κοινές συμβάσεις έως το τέλος του 2027, από λιγότερο από το 20% σήμερα. Ο οδικός χάρτης θέτει επίσης στόχους ώστε τουλάχιστον το 55% των αγορών όπλων να προέρχεται από εταιρείες της ΕΕ και της Ουκρανίας έως το 2028 και τουλάχιστον 60% έως το 2030.

Το έγγραφο εστιάζει σε εννέα κρίσιμους τομείς ικανοτήτων της ΕΕ: αεροπορική και πυραυλική άμυνα, στρατιωτική κινητικότητα, συστήματα πυροβολικού, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοχώρο, πυραύλους και πυρομαχικά, drones και αντι-drones, επίγεια μάχη, ναυτιλία και αμυντική ετοιμότητα. Προβλέπεται επίσης η ενίσχυση της Ουκρανίας ώστε να γίνει «ατσάλινος σκαντζόχοιρος» απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Ο οδικός χάρτης καθορίζει χρονοδιαγράμματα για τρία βασικά έργα: το Eastern Flank Watch, που ενσωματώνει συστήματα εδάφους με αεροπορική άμυνα και αντι-drone, το European Drone Wall για την προστασία των ανατολικών χωρών, το European Air Shield και το Defence Space Shield για την προστασία των διαστημικών πόρων. Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα εγκρίνουν αυτά τα έργα έως το τέλος του έτους.

Για να είναι έτοιμα έως το 2030, τα έργα σε όλους τους τομείς προτεραιότητας πρέπει να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ έως το τέλος του 2028 θα πρέπει να έχουν τεθεί σε εφαρμογή έργα, συμβάσεις και χρηματοδότηση για την κάλυψη των πιο επείγουσων ελλείψεων. Επιπλέον, η Κομισιόν θα χαρτογραφήσει την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας και θα εντοπίσει κινδύνους και σημεία συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών, θέμα που ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η ευρωπαϊκή βιομηχανία παραδοσιακά διστάζει να μοιραστεί τέτοιες πληροφορίες.

Το σχέδιο προβλέπει ότι η ΕΕ θα συμβάλει στη χρηματοδότηση άμυνας έως €800 δισ., περιλαμβάνοντας το πρόγραμμα SAFE για δάνεια όπλων €150 δισ., το Ευρωπαϊκό Βιομηχανικό Πρόγραμμα Άμυνας ύψους €1,5 δισ., το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και τον πολυετή προϋπολογισμό 2027-2030. Παράλληλα, διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν τον έλεγχο της εθνικής άμυνας.

Ορισμένα κράτη μέλη εκφράζουν ανησυχίες για την ανάληψη μεγαλύτερου ρόλου από την ΕΕ στον τομέα της άμυνας, παραδοσιακά αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων. Η Γερμανία υπογραμμίζει ότι ο πρωταρχικός στόχος είναι η προετοιμασία ώστε τα κράτη να εκπληρώνουν εθνικούς και διεθνείς στόχους ικανοτήτων, ενώ η Σουηδία τονίζει την ανάγκη για απτά αποτελέσματα και μέτρηση παραγωγής, αντί για χρήση συγκεκριμένων εργαλείων ή κοινών προμηθειών.

Το στρατιωτικό σχέδιο, που προετοιμάζεται από το καλοκαίρι, στοχεύει στην αντιμετώπιση των ανησυχιών όλων των κρατών μελών, όχι μόνο εκείνων που αισθάνονται πιο απειλούμενα από τη Ρωσία. Σημειώνεται ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει αδιάφορη απέναντι σε απειλές από άλλες περιοχές του κόσμου, όπως η Μέση Ανατολή και η Αφρική, ιδιαίτερα για τις νότιες χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία.

Τέλος, το σχέδιο επισημαίνει τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ, παρά τις ανησυχίες ότι η ΕΕ θα δημιουργήσει παράλληλη δομή που μπορεί να περιπλέξει τα στρατιωτικά σχέδια. Στόχος είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας σε έναν ολοένα πιο επικίνδυνο κόσμο, όπου αυταρχικά κράτη επιδιώκουν να επηρεάζουν κοινωνίες και οικονομίες, ενώ παραδοσιακοί σύμμαχοι μετατοπίζουν τη στρατηγική τους εστίαση σε άλλες περιοχές. Το σχέδιο τονίζει ότι η αμυντική στάση και οι ικανότητες της Ευρώπης πρέπει να είναι έτοιμες για τα πεδία μάχης του αύριο.