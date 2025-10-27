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Αργεντινή: «Σαρωτική» νίκη Μιλέι με πάνω από 40% στις ενδιάμεσες εκλογές
Ειδήσεις
09:13 - 27 Οκτ 2025

Αργεντινή: «Σαρωτική» νίκη Μιλέι με πάνω από 40% στις ενδιάμεσες εκλογές

Reporter.gr Newsroom
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Η παράταξη LLA (La Libertad Avanza) του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια στις ενδιάμεσες εκλογές της Αργεντινής, καταγράφοντας ποσοστό 40,8% σε εθνικό επίπεδο, σε σύγκριση με το 24,5% της περονιστικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Η LLA προηγείται ακόμη και στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, παραδοσιακό προπύργιο των Περονιστών, με ποσοστό 41,5% έναντι 40,8% των αντιπάλων της. Στις τοπικές εκλογές της 7ης Σεπτεμβρίου, η ίδια παράταξη είχε ηττηθεί με διαφορά 14 μονάδων.

Με την καταμέτρηση να έχει ξεπεράσει το 90% των ψήφων, προβλέπεται ότι η La Libertad Avanza θα καταλάβει 64 έδρες στη Βουλή, έναντι 31 των Περονιστών. Το αποτέλεσμα αυτό συνιστά εμφατική νίκη για τον Μιλέι, αφού η παράταξή του μαζί με τους συμμάχους της χρειάζεται 86 ψήφους για να ελέγχει το 1/3 των εδρών και να μπλοκάρει τυχόν νόμους της αντιπολίτευσης που, σύμφωνα με τον πρόεδρο, θα απειλούσαν τη δημοσιονομική ισορροπία.

Οι ενδιάμεσες εκλογές θεωρήθηκαν κρίσιμη δοκιμασία για τον υπερφιλελεύθερο πρόεδρο, καθώς θα καθόριζαν εάν θα μπορούσε να συνεχίσει στο δεύτερο μισό της θητείας του τις μεταρρυθμίσεις υπέρ της ελεύθερης αγοράς και την πολιτική αυστηρής λιτότητας.

Η προεδρική παράταξη κατάφερε να αυξήσει την επιρροή της στο Κογκρέσο, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των αγορών στην κυβέρνηση Μιλέι. Παράλληλα, εξασφάλισε την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δεσμευτεί για μεγάλο πακέτο οικονομικής «διάσωσης» της Αργεντινής, απειλώντας ωστόσο να υπαναχωρήσει σε περίπτωση αρνητικού εκλογικού αποτελέσματος για τον Μιλέι.

Ο Χαβιέρ Μιλέι χαρακτήρισε τη νίκη της παράταξής του ως «σημείο καμπής» και δεσμεύτηκε να συνεχίσει στο «μονοπάτι των μεταρρυθμίσεων». Σε ομιλία του στο Μπουένος Άιρες, τόνισε ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την εντολή που είχε λάβει το 2023.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Αργεντινής επιχείρησε να προσεγγίσει μέλη της αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχουν δεκάδες βουλευτές και γερουσιαστές με τους οποίους μπορούμε να καταλήξουμε σε βασικές συμφωνίες» για την προώθηση μεταρρυθμίσεων.

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