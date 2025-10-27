Παράταση στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ - Μεξικού: Νέα προθεσμία για συμφωνία

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παραταθεί για «μερικές ακόμη εβδομάδες» η προθεσμία των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, προκειμένου να υπάρξει χρόνος για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων με την Ουάσινγκτον.

Η παράταση αφορά την αναστολή της αύξησης των αμερικανικών δασμών σε ορισμένα μεξικανικά προϊόντα από το 25% στο 30%, η οποία είχε συμφωνηθεί τον Ιούλιο και επρόκειτο να λήξει αυτήν την εβδομάδα.

«Το ενδιαφέρον μου είναι να διασφαλίσω ότι η 1η Νοεμβρίου δεν θα μας βρει χωρίς επικοινωνία. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουν οι ομάδες μας να εργάζονται, ώστε να επιλύσουμε τα 54 εκκρεμή εμπορικά εμπόδια», δήλωσε η Σέινμπαουμ στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των συνομιλιών.

Η ανακοίνωση είχε άμεσο αντίκτυπο στις αγορές, με το μεξικανικό πέσο να ενισχύεται κατά 0,29%, φθάνοντας στα 18,38 ανά δολάριο.

Παρά τις εντάσεις στις εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό δεν έχει δεχθεί σοβαρά πλήγματα, καθώς προστατεύεται από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου USMCA (ΗΠΑ - Μεξικό - Καναδάς), η οποία αναμένεται να αναθεωρηθεί το 2026.

Η Σέινμπαουμ υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή της εργάζεται για την επίτευξη νέας, ευνοϊκής συμφωνίας και ότι η μεξικανική πλευρά προετοιμάζει αναπτυξιακά έργα σε τομείς όπως η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, οι ημιαγωγοί, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρξει δασμολογική επιβάρυνση την 1η Νοεμβρίου», διαβεβαίωσε η Μεξικανή πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με εποικοδομητικό πνεύμα.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ έχει παγώσει τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για την πορεία της τριμερούς συνεργασίας. Ερωτηθείσα αν το Μεξικό θα μπορούσε να κινηθεί αυτόνομα σε σχέση με τον Καναδά, η Σέινμπαουμ απάντησε χαρακτηριστικά: «Ας μην προτρέχουμε».