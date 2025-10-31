Αιχμές Λιβάνου κατά Ισραήλ: Απάντησε στην πρόταση εκεχειρίας με κλιμάκωση

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, κατηγορεί το Ισραήλ ότι, αντί να ανταποκριθεί θετικά στην πρότασή του για διαπραγματεύσεις, κλιμάκωσε τις αεροπορικές του επιδρομές, με την πιο πρόσφατη επίθεση να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα που οδηγούσε μοτοσικλέτα στον νότιο Λίβανο.

Ο Αούν είχε προτείνει την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ στα μέσα Οκτωβρίου, μετά τη μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Λίβανος είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί για τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής, αλλά αυτό προϋποθέτει αμοιβαία βούληση, η οποία προς το παρόν απουσιάζει.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο Αούν ανέφερε ότι το Ισραήλ απαντά στην πρόταση για διαπραγματεύσεις πραγματοποιώντας περισσότερες επιθέσεις, εντείνοντας έτσι την ένταση στην περιοχή.

Ο Βάντεφουλ τόνισε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον νότιο Λίβανο και αναγνώρισε την ανάγκη για μια διαδικασία αμοιβαίας οικοδόμησης εμπιστοσύνης, παρότι κατανοεί τις ανησυχίες ασφαλείας του Ισραήλ. Παράλληλα, ζήτησε από τη λιβανέζικη κυβέρνηση να εξασφαλίσει την ύπαρξη μιας αξιόπιστης, διαφανούς και ταχείας διαδικασίας αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, παραδεχόμενος ότι πρόκειται για δύσκολο εγχείρημα, αλλά απαραίτητο για τη διασφάλιση σταθερότητας και την αποφυγή μελλοντικών συγκρούσεων.

Εν τω μεταξύ, ο Λιβανέζος ΥΠΕΞ, Γιούσεφ Ράγκι, ζήτησε από τον Γερμανό ομόλογό του να βοηθήσει στην άσκηση πίεσης στο Ισραήλ ώστε να τερματίσει τις επιθέσεις του. Τόνισε ότι μόνο η διπλωματική οδός, και όχι η στρατιωτική, μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στον νότο, ενώ υπενθύμισε ότι η λιβανέζικη κυβέρνηση συνεχίζει να προχωρά σταδιακά στην εφαρμογή της απόφασης να θέσει όλα τα όπλα υπό κρατικό έλεγχο.