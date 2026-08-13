Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν το θάνατο δύο Παλαιστινίων, μεταξύ των οποίων και ένας ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας, σύμφωνα με Παλαιστίνιους υγειονομικούς. Πρόκειται για την πρώτη αναφορά σε απώλειες εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ισραηλινός στρατός έχει περιορίσει τις στοχευμένες επιθέσεις στον θύλακα, υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με υγειονομικές πηγές, το πρώτο πλήγμα σημειώθηκε σε περιοχή στα δυτικά της Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα, και είχε ως στόχο δύο ανθρώπους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα. Από την επίθεση ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι στόχος του πλήγματος στη Χαν Γιούνις ήταν διοικητής της Χαμάς, ο οποίος, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, σχεδίαζε επίθεση εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.

Αργότερα, σύμφωνα με υγειονομικές πηγές και αυτόπτες μάρτυρες, ισραηλινό drone εξαπέλυσε τρεις πυραύλους εναντίον οχήματος που κινούνταν σε περιοχή στα δυτικά της Πόλης της Γάζας. Από την επίθεση σκοτώθηκε ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης της πόλης, ενώ ακόμη δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του τον θάνατο του συνταγματάρχη της αστυνομίας Τζαμάλ Αμπού Κμάιλ, κάνοντας λόγο για «δολοφονία» από το Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προβεί σε σχόλιο για το συγκεκριμένο πλήγμα.

Εντείνονται οι ισραηλινές επιθέσεις

Το Ισραήλ είχε εντείνει τις επιθέσεις εναντίον μελών της αστυνομικής δύναμης που ελέγχεται από τη Χαμάς μετά την έναρξη της εκεχειρίας τον Οκτώβριο, με δεκάδες αστυνομικούς να έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με αξιωματούχους ασφαλείας και υγείας.

Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε σημειωθεί πρόοδος στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, υπό την προϋπόθεση ότι η Χαμάς θα προχωρήσει στον αφοπλισμό της, καθώς και τη δημιουργία μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, η οποία θα συνεργάζεται με μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για την ασφάλεια στον θύλακα.

Ωστόσο, την Κυριακή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε την αντίθεσή του στο τελευταίο σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, παρά το γεγονός ότι οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν ουσιαστικά περιορίσει τις επιθέσεις στον θύλακα, υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου.

Από την πλευρά της, η Χαμάς δήλωσε ότι αποδέχθηκε το σχέδιο με στόχο να αποτραπεί η επανάληψη του πολέμου. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο το Ισραήλ θα τηρήσει πρώτα τις δικές του δεσμεύσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και ο τερματισμός των επιθέσεων.

Μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί απειλή εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών. Παλαιστίνιοι υγειονομικοί ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά κατά την επίθεση στην Μπέιτ Χανίγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, τα ισραηλινά πυρά έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 1.250 Παλαιστινίων στη Γάζα από τότε που η εκεχειρία, με τη στήριξη των ΗΠΑ, έθεσε τέλος σε δύο χρόνια πολέμου πλήρους κλίμακας τον Οκτώβριο. Η πλειονότητα των νεκρών ήταν άμαχοι, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές πόσοι από τους νεκρούς ήταν μαχητές, καθώς η Χαμάς δεν δημοσιοποιεί συνήθως στοιχεία για τα μέλη της που σκοτώνονται στις συγκρούσεις.

Την ίδια περίοδο, τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από μαχητές στη Γάζα, σύμφωνα με τον ισραηλινό απολογισμό.