Πομπέο: Κινεζική προπαγάνδα η αντίληψη ότι η Δύση βρίσκεται σε παρακμή

"Παρά τις αποκλίσεις συμφερόντων σε επιμέρους τομείς, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Δύση θα μείνει ενωμένη. Άλλωστε φροντίζουν γι' αυτό οι κακοί ανά τον κόσμο, υπό την έννοια ότι μας υποχρεώνουν να είμαστε προσηλωμένοι στη συμμαχία μας", ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και εκτελεστικός πρόεδρος της Impact Investments Μάικ Πομπέο, καθησυχάζοντας, από αυτήν την άποψη, αναφορικά με την προοπτική των σχέσεων ΗΠΑ-Ευρώπης.

"Όχι, δεν θα έχουμε τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο", προέβλεψε ο κ. Πομπέο, μιλώντας για το μέτωπο της Ουκρανίας. Ο ίδιος προσέγγισε ως αποτέλεσμα της κινεζικής προπαγάνδας την αντίληψη ότι η Δύση βρίσκεται σε παρακμή και πως οι ΗΠΑ υποχρεώνονται σε παραχωρήσεις προς το Πεκίνο. Υπογράμμισε επίσης ότι "η πηγή του προβλήματος στη Μέση Ανατολή είναι το ιρανικό καθεστώς".

"Οι Τουρκοκύπριοι είναι υπέρ της εξεύρεσης μιας λύσης, όμως δεν φαίνεται να έχει την ίδια επιθυμία και η ηγεσία της Τουρκίας. Υποψιάζομαι ότι δεν θα έχουμε εύκολα μια επίλυση του Κυπριακού", σχολίασε ο κ. Πομπέο, παρά τις προσδοκίες που καλλιεργεί η πρόσφατη εκλογή της νέας ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων. Αναφερόμενος ευρύτερα στην Τουρκία, χαρακτήρισε περίπλοκη τη σχέση της Δύσης με την Άγκυρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: "αποτύχαμε να τους πείσουμε ότι δεν μπορούν να είναι μέλος του ΝΑΤΟ και συγχρόνως να διατηρούν ρωσικά οπλικά συστήματα... τα οποία διατηρούν ακόμη". Επεσήμανε όμως ότι η Τουρκία είναι η μόνη χώρα στην περιοχή που προτίθεται, όπως είπε, να βάλει στρατό στο έδαφος για τη διαχείριση της κατάστασης σε περιοχές όπως η Συρία και η Γάζα. "Ευελπιστώ σε κάθε περίπτωση η Τουρκία να γίνει κάποια στιγμή πιο ευρωπαϊκή χώρα", σχολίασε ο κ. Πομπέο.

"Οι Ρώσοι και οι Κινέζοι δρουν ελεύθερα στη Βενεζουέλα, γι' αυτό και οι ΗΠΑ θα παρέμβουν ακριβώς όπως χρειάζεται", σχολίασε για τις εξελίξεις σε μια άλλη εστία γεωπολιτικής έντασης.



John Peet, associate editor, The Economist - Joan Hoey, αρχισυντάκτρια του Democracy Index και σύμβουλος για θέματα Ευρώπης, Economist Intelligence

«Σε οικονομικούς όρους, η ΝΑ Ευρώπη τα πηγαίνει σήμερα καλύτερα από τις κεντρικές και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, το γεωπολιτικό υπόβαθρο είναι τώρα χειρότερο απ' ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Στη διαπίστωση συνηγορούν οι εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή αλλά και την Τουρκία, η οποία οδεύει με ταχύτητα προς την απολυταρχία», παρατήρησε ο associate editor του περιοδικού The Economist John Peet στην έναρξη του ετήσιου συνεδρίου του Economist στη Λευκωσία. «Τα καλά νέα είναι ότι η περιοχή βρίσκεται λιγότερο εκτεθειμένη στους δασμούς των ΗΠΑ. Αλλά η γεωπολιτική ρευστότητα είναι πράγματι η άλλη πλευρά του νομίσματος», συμπλήρωσε η Joan Hoey, αρχισυντάκτρια του Democracy Index και σύμβουλος για θέματα Ευρώπης, Economist Intelligence.

Tzipi Livni, πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ

"Το σχέδιο Τραμπ δεν επιλύει τη σύγκρουση στην περιοχή. Μπορεί όμως να αποτελέσει το κλειδί για την έναρξη μιας διαδικασίας η οποία δυνητικά θα οδηγήσει στην επίλυση της σύγκρουσης. Είναι δηλαδή μια καλή αρχή", ανέφερε η πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Tzipi Livni. Η ίδια τόνισε ότι "η Χαμάς δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία στη Γάζα", λέγοντας πως είναι σημαντικό να το καταλάβουν και οι δυνάμεις που εμπλέκονται στην υλοποίηση της συμφωνίας, όπως το Κατάρ και η Τουρκία.

Η κ. Livni εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι η πιο πραγματιστική προοπτική για την επόμενη μέρα στη Γάζα είναι η εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής, "παρά τις αδυναμίες της", υπογραμμίζοντας πάντως ότι αυτό είναι κάτι που μέχρι στιγμής αρνείται η ισραηλινή κυβέρνηση. "Τα καλά νέα είναι ότι ο άξονας του Ιράν, της Χεζμπολάχ και άλλων τζιχαντιστικών ομάδων έχει αποδυναμωθεί σημαντικά", σχολίασε μεταξύ άλλων η κ. Livni.

Sameh Shoukry, τέως Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου

Στη σημασία που έχει για την περιοχή ο τερματισμός των εχθροπραξιών αναφέρθηκε ο τέως υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Sameh Shoukry, αναφερόμενος στην εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα. "Η συμφωνία δίνει ελπίδα, αλλά θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και τα εμπόδια που έχουμε μπροστά μας", σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι η Παλαιστινιακή Αρχή, την οποία χαρακτήρισε ως τη μετριοπαθή πτέρυγα της παλαιστινιακής κοινότητας, "έχει υπονομευτεί συστηματικά από την ισραηλινή κυβέρνηση". Πρόσθεσε πάντως ότι θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί ώστε να εκπληρώνει τα κριτήρια για την αποδοχή της ως δύναμης που θα αναλάβει ρόλο στη διοίκηση της Γάζας την επόμενη μέρα.

Oren Anolik, Πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο

«Ας είμαστε ειλικρινείς: το παράθυρο ευκαιρίας που βλέπουμε σήμερα δεν άνοιξε με λόγια. Άνοιξε με αποφασιστικότητα. Ακολούθησε μια οδυνηρή αντιπαράθεση στην οποία το Ισραήλ, ενώ αμυνόταν, διέλυσε το "δακτυλίδι της φωτιάς", το δίκτυο τρομοκρατίας που κρατούσε ολόκληρες κοινωνίες ομήρους για πολύ καιρό - στη Γάζα, στον Λίβανο, στο Ιράκ και σε άλλα μέρη υπό τη σκιά του Ιράν», τόνισε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο Oren Anolik, αναφερόμενος στην πρόσφατη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η βία από μόνη της δεν μπορεί να δημιουργήσει ειρήνη. Αλλά μερικές φορές, είναι ο μόνος τρόπος για να απομακρύνει όσους στέκονται βίαια στον δρόμο του. Οι λαοί της περιοχής έχουν τώρα την ευκαιρία να ανακτήσουν το μέλλον τους, ελεύθεροι από τον ασφυκτικό κλοιό του εξτρεμισμού. Τερματίζοντας τον ασφυκτικό κλοιό των τρομοκρατικών δυνάμεων, έχει ανοίξει χώρος για μετριοπάθεια, διάλογο και ανανέωση. Η διπλωματία έχει τώρα την ευκαιρία να πετύχει ακριβώς επειδή η επιθετικότητα και ο εξτρεμισμός υπέστησαν ένα τεράστιο πλήγμα».

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στις Συμφωνίες του Αβραάμ: «Μας δίδαξαν ότι η εξομάλυνση δεν είναι το τέλος μιας σύγκρουσης. Είναι η αρχή μιας νέας λογικής. Μιας λογικής στην οποία οι Ισραηλινοί και οι Άραβες καινοτομούν μαζί, επενδύουν μαζί, ακόμη και ονειρεύονται μαζί. Μια λογική που μετατρέπει τα σύνορα σε γέφυρες: αγωγούς ενέργειας, διαδρόμους εμπορίου, δίκτυα γνώσης».

Δημήτρης Αβραμόπουλος, πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας

Στον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου, και μόνο από τη γεωγραφική θέση της, αναφέρθηκε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια και πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη μιας ενωμένης Κύπρου ως παράγοντα που θα συντελέσει στην ευρύτερη αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κ. Αβραμόπουλος σχολίασε πως η Τουρκία "θα πρέπει να κατανοήσει ότι έχει να κερδίσει" από την επίλυση του Κυπριακού. Ο ίδιος χαρακτήρισε ελπιδοφόρα την πρόσφατη εκλογή του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Γάζα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Παλαιστίνιοι δεν μπορούν να αποκλειστούν από τις διεργασίες, καθώς έχουν έχουν ρόλο να παίξουν. Παρατήρησε δε ότι απουσιάζει το στοιχείο της εμπιστοσύνης στην περιοχή, την οποία -όπως είπε- κυνηγά το παρελθόν της. "Το ερώτημα είναι πώς θα ανοίξουμε νέους δρόμους", συμπλήρωσε ο κ. Αβραμόπουλος.

Amre Moussa, πρώην Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου

H ειρήνη στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος, υπογράμμισε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου και πρώην υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Amre Moussa, καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σημείωσε δε ότι απαιτείται συνεργασία και σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των λαών της περιοχής. Ο ίδιος διέκρινε μια ευκαιρία μέσα από την πρόσφατη κατάπαυση του πυρός, παρότι αναγνώρισε τις δυσκολίες. Χαρακτήρισε επίσης εφικτή τη συνεργασία του αραβικού κόσμου με το Ισραήλ, με την επισήμανση ότι θα πρέπει και εκείνο να αναλάβει τη δική του ευθύνη με τελικό σκοπό την επίτευξη της μακροπρόθεσμης ειρήνης.



Χάρης Γεωργιάδης, βουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρώην Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου.

Η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν για την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και προωθούν αυτό τον ρόλο παρά την ανοιχτή πληγή της τουρκικής εισβολής, τόνισε ο βουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Χάρης Γεωργιάδης. Όπως είπε, η ουσιαστική συζήτηση περνά μέσα από την πολιτική της Τουρκίας, η οποία -όπως είπε- λειτουργεί κόντρα στην Ελλάδα και την Κύπρο. "Δεν θα λύσουμε το κυπριακό πρόβλημα μόνοι μας", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής, εξέφρασε την εκτίμηση ότι υπάρχει μια αχτίδα ελπίδας, "διότι Χαμάς, Χεζμπολάχ και Ιράν, που κινούσαν τα νήματα, έχουν δεχτεί ένα ισχυρό χτύπημα". Ο ίδιος επεσήμανε ότι ο δυτικός κόσμος θα πρέπει να κάνει επίσης την αυτοκριτική του, διερωτόμενος πώς είναι δυνατόν να έχει επιτρέψει στη Χαμάς την εκμετάλλευση πόρων που στέλνονταν για βοήθεια στον τοπικό πληθυσμό, αποσταθεροποιώντας εν τέλει την περιοχή. "Αν θέλουμε να πετύχουμε, θα πρέπει να 'ξυπνήσουμε', η Δύση, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ", ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Armen Sarkissian, πρώην Πρόεδρος και πρώην Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Αρμενίας

Με επίκεντρο το βιβλίο του "The small states club", ο πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Αρμενίας Armen Sarkissian μίλησε για το κλαμπ των μικρών κρατών, όπου το μέγεθος δεν είναι αδυναμία αλλά πλεονέκτημα. Εκεί ο κόσμος ζει καλύτερα, όπως είπε, και αυτό θα πρέπει να είναι το ζητούμενο στη νέα εποχή του 21ου αιώνα. Ο ίδιος μίλησε για τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου, υπογραμμίζοντας ότι είναι πολύ πολύπλοκος και δεν μοιάζει καθόλου με τον κόσμο πριν 20-30 χρόνια. Αναφέρθηκε στη δύναμη του ατόμου και τη δύναμη της τεχνολογίας, φέρνοντας ως παράδειγμα ότι σήμερα τα κράτη με υψηλότερο ΑΕΠ είναι μικρά, όπως η Ελβετία, το Λουξεμβούργο, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πρόσθεσε επίσης ότι και οι καλύτερες χώρες στον κόσμο σε θέματα καινοτομίας είναι μικρές, όπως η Σιγκαπούρη και η Ιρλανδία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η μικρή Εσθονία είναι σήμερα πιο προηγμένη από την τεράστια Γερμανία.

Μιχάλης Χατζηπαντέλα, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Toν στόχο της εξασφάλισης του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού που απαιτείται για να παραμείνει η Ε.Ε. ανταγωνιστική, ασφαλής και ανθεκτική τα επόμενα χρόνια, επεσήμανε χαρακτηριστικά σε μήνυμα που έστειλε ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως είπε, μέσα από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η ΕΕ στηρίζει τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών - μελών ώστε με τη σειρά τους να υλοποιούν κοινές προτεραιότητες και επενδύσεις, σε τομείς όπως η γεωργία, η καινοτομία, η υγεία και η ασφάλεια.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις πρόσφατες ανακοινώσεις της επικεφαλής της Κομισιόν για τη δημιουργία ευρωπαϊκού κόμβου πυρόσβεσης με έδρα την Κύπρο. Σημείωσε επίσης ότι ο ίδιος προσεγγίζει ως προτεραιότητα την ενίσχυση των πολιτικών για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, με τη δημιουργία ευρωπαϊκού κέντρου για σπάνιες παθήσεις, και τόνισε ότι στο νέο ΠΔΠ "πρέπει να είμαστε, σαφείς, τεκμηριωμένοι και διεκδικητικοί". Πρόσθεσε δε ότι η Κύπρος θα πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία ώστε να εξασφαλίσει πόρους για να ενισχύσει πραγματικά τις υποδομές, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της.

