Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οπισθοδρόμηση της Τουρκίας στους τομείς του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα 4/11 την ετήσια έκθεση προόδου για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, σηματοδοτώντας περαιτέρω επιδείνωση σε κρίσιμους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η Έκθεση 2025 κάνει λόγο για «σαφέστερη οπισθοδρόμηση» (backsliding) σε σύγκριση με το 2024, τονίζοντας πως οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο από το 2018. Παρότι σημειώθηκαν επιμέρους θετικές εξελίξεις σε τομείς όπως η αμυντική συνεργασία και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, η συνολική εικόνα χαρακτηρίζεται ως «ανησυχητική».

Οπισθοδρόμηση στη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη

Η Επιτροπή διαπιστώνει επιδείνωση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, ανεβάζοντας για πρώτη φορά την αξιολόγηση της Τουρκίας από «έλλειψη προόδου» σε «οπισθοδρόμηση».

Στην έκθεση σημειώνεται ότι «ένας εν ενεργεία πρόεδρος νόμιμου πολιτικού κόμματος διώχθηκε για τις δημόσιες δηλώσεις του», γεγονός που η Κομισιόν θεωρεί πλήγμα για την ελευθερία του πολιτικού λόγου.

Η δικαστική εξουσία εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο της εκτελεστικής, υπονομεύοντας την ανεξαρτησία και την ποιότητα των αποφάσεων, ενώ η δημόσια εμπιστοσύνη στο σύστημα δικαιοσύνης καταγράφει ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η Επιτροπή αναφέρει αυξημένες συλλήψεις και διώξεις εκλεγμένων αξιωματούχων, δημοσιογράφων και πολιτικών της αντιπολίτευσης, οι οποίες εγείρουν ερωτήματα για τη δέσμευση της Τουρκίας στη δημοκρατική παράδοση.

Η έκθεση κάνει λόγο για περαιτέρω επιδείνωση στην ελευθερία έκφρασης. Ο νέος νόμος για την κυβερνοασφάλεια, σε συνδυασμό με τον νόμο για την παραπληροφόρηση του 2022, δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες λόγω της ασάφειας των κανόνων και της έλλειψης ανεξάρτητης εποπτείας.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι οι δικαστικές και διοικητικές ενέργειες κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης εντάθηκαν, περιορίζοντας τον χώρο της ελεύθερης και ανεξάρτητης ενημέρωσης.

Ελλάδα - Τουρκία: Θετικό κλίμα αλλά εύθραυστο

Οι σχέσεις με την Ελλάδα παρουσιάζουν «μικτή εικόνα». Το θετικό κλίμα που ξεκίνησε με τη Δήλωση της Αθήνας (Δεκέμβριος 2023) συνεχίστηκε και τα έτη 2024–2025, με πολλαπλές υπουργικές και ηγετικές συναντήσεις.

Η Τουρκία απέφυγε μη εξουσιοδοτημένες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο από τον Φεβρουάριο 2023, ενώ δεν σημειώθηκαν παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου πάνω από κατοικημένες περιοχές.

Ωστόσο, η έκθεση καταγράφει αύξηση των παραβιάσεων των ελληνικών χωρικών υδάτων και επισημαίνει ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία μέσω ναυτιλιακών προειδοποιήσεων και δηλώσεων για την αποστρατικοποίηση νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Επιπλέον, η Άγκυρα απέρριψε τη δημοσίευση του Ελληνικού Σχεδίου Θαλάσσιου Χωροταξίας (Απρίλιος 2025) και παρουσίασε το δικό της σχέδιο, υπονομεύοντας την ελληνική δικαιοδοσία. Τον Αύγουστο 2025 ανακοίνωσε τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται σε περιοχές υπό ελληνική δικαιοδοσία.

Ανησυχία προκαλεί και η ένταξη του δόγματος της “Γαλάζιας Πατρίδας” (Mavi Vatan) στα τουρκικά σχολικά εγχειρίδια.

Κυπριακό: Παραμένει η αδιαλλαξία

Η Τουρκία συνεχίζει να μην αναγνωρίζει τη Δημοκρατία της Κύπρου, επιμένοντας σε λύση δύο κρατών, αντίθετα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Η Άγκυρα αρνείται συνεργασία με τη Λευκωσία σε θέματα ασφαλείας και ασκεί βέτο στις αιτήσεις ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ.

Παρά τις διεθνείς καταδίκες, η Τουρκία δεν αντέστρεψε τις ενέργειες για το άνοιγμα της περιφραγμένης περιοχής της Αμμοχώστου, ενώ οι περιορισμοί στις δραστηριότητες της UNFICYP παραμένουν.

Σημειώνεται η σύλληψη πέντε Ελληνοκυπρίων στις μη ελεγχόμενες περιοχές στις 19 Ιουλίου 2025.

Ως θετική εξέλιξη αναφέρεται η σύντομη συνάντηση των Προέδρων Τουρκίας και Κύπρου στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Βουδαπέστη (Νοέμβριος 2024), καθώς και η συμμετοχή του Τούρκου ΥΠΕΞ σε άτυπες συναντήσεις για το Κυπριακό στη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη. Τον Μάιο 2025, η Κομισιόν διόρισε ειδικό απεσταλμένο για το Κυπριακό.

Άμυνα και ασφάλεια: Μερική επανεμπλοκή

Η Κομισιόν καταγράφει βελτίωση στον τομέα άμυνας και ασφάλειας με την επανέναρξη άτυπων διαβουλεύσεων για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (CSDP) στις 11 Ιουνίου 2025, μετά από τετραετή παύση.

Η Τουρκία παραμένει ο μεγαλύτερος μη κοινοτικός συνεισφέρων στρατευμάτων στην επιχείρηση EUFOR Althea στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ συνεχίζει να επιδιώκει συμμετοχή σε αμυντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ.

Ωστόσο, η πολιτική της Άγκυρας να αποκλείει κράτος-μέλος της ΕΕ από συνεργασία με το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να παρεμποδίζει τη στενότερη σχέση ΕΕ–ΝΑΤΟ.

Η Τουρκία δεν διαθέτει συμφωνία ασφάλειας πληροφοριών με την ΕΕ και διατηρεί χαμηλό ποσοστό ευθυγράμμισης (4%) με τις δηλώσεις της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.

Συνεργασία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η συνεργασία της Τουρκίας με την ΕΕ σε ευρωπαϊκά προγράμματα παραμένει στενή και αποδοτική.

Από το 2011, η ΕΕ έχει κινητοποιήσει 12,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη προσφύγων και κοινοτήτων υποδοχής στην Τουρκία, ενώ η χώρα εξακολουθεί να φιλοξενεί 2,7 εκατ. πρόσφυγες (μειωμένοι από 3,6 εκατ. το 2024).

Η συμμετοχή στο Horizon Europe παραμένει ενεργή, με 87 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται σε τουρκικούς φορείς το 2024, ενώ η συνολική συνεισφορά της ΕΕ ξεπερνά τα 330 εκατ. ευρώ.

Η Τουρκία συνεχίζει επίσης να συμμετέχει σε προγράμματα όπως Erasmus+, Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, Ψηφιακή Ευρώπη και Πρόγραμμα Ενιαίας Αγοράς.

Εμπόριο και κυρώσεις

Η Τουρκία παραμένει πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, με το διμερές εμπόριο να ξεπερνά τα 210 δισ. ευρώ το 2024.

Η Άγκυρα έχει λάβει μέτρα για την πρόληψη καταστρατήγησης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές στρατηγικών προϊόντων να επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα του 2022.

Παράλληλα, αυξήθηκαν οι τουρκικές οντότητες υπό κυρώσεις της ΕΕ – από 2 το 2024 σε πάνω από 20 την 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Η Έκθεση 2025 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδεικνύει μια σαφή απομάκρυνση της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε δημοκρατία, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα.

Η Κομισιόν εκφράζει έντονες ανησυχίες για τη συνεχιζόμενη οπισθοδρόμηση, καλώντας την Άγκυρα να λάβει άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, την ελευθερία του Τύπου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι σχέσεις με την Ελλάδα διατηρούν θετικό διπλωματικό χαρακτήρα, παρά τις συνεχιζόμενες εντάσεις στο πεδίο, ενώ το Κυπριακό παραμένει στάσιμο.

Αν και η επανέναρξη των διαβουλεύσεων CSDP και η συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελούν ενθαρρυντικά σημάδια, η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι αυτά δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν την ευρύτερη οπισθοδρόμηση στους θεμελιώδεις πυλώνες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.