ifo: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να ενισχύσουν το δημοκρατικό διάλογο
Ειδήσεις
11:01 - 06 Νοε 2025

ifo: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να ενισχύσουν το δημοκρατικό διάλογο

Reporter.gr Newsroom
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συμβάλουν στην οργάνωση μορφών δημοκρατικής συμμετοχής, όπως οι διαδηλώσεις. Αυτό είναι ένα από τα ευρήματα μιας νέας μελέτης που δημοσιεύθηκε στο EconPol Forum από το Ινστιτούτο ifo.«Τα διαδικτυακά κινήματα μπορούν να ενισχύσουν το δημοκρατικό διάλογο – ιδίως μεταξύ ομάδων που συχνά αισθάνονται ότι αγνοούνται από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Χάρη στη ψηφιακή τους φύση, μπορούν επίσης να εξαπλωθούν γρήγορα πέρα από τα σύνορα», δηλώνει η ερευνήτρια του ifo, Ανναλί Κασανουέβα-Αρτίς.

Η ερευνήτρια επισημαίνει επίσης ότι τέτοια κινήματα δεν απαιτούν ιεραρχικές δομές ή επίσημους οργανισμούς, όπως τα πολιτικά κόμματα.
«Αυτό τα καθιστά ταχύτερα, φθηνότερα και ευκολότερα στην οργάνωση. Τα κινήματα #MeToo και Black Lives Matter αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα», προσθέτει η Κασανουέβα-Αρτίς.

Η έρευνα έχει δείξει ότι η υψηλή συμμετοχή στο κίνημα Black Lives Matter –ένα κίνημα που κατά κύριο λόγο διευκολύνθηκε και οργανώθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης– συνδέεται με πιο φιλελεύθερες απόψεις σχετικά με τα φυλετικά ζητήματα, ακόμη και με μειώσεις στις διακρίσεις στον χώρο εργασίας.

«Οι διαμαρτυρίες στον διαδικτυακό κόσμο μπορούν να μεταφερθούν και να επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις του εκτός διαδικτύου κόσμου», αναφέρει η Κασανουέβα-Αρτίς. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες δομές που ενισχύουν τη δημοκρατική συμμετοχή στο διαδίκτυο μπορούν επίσης να μειώσουν τα εμπόδια για την εκδήλωση αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς.

Για να αξιοποιηθεί το δημοκρατικό δυναμικό της ψηφιακής διαμαρτυρίας, περιορίζοντας παράλληλα τους κινδύνους της, οι Ευρωπαίοι ρυθμιστές πρέπει να επικεντρωθούν σε καλά σχεδιασμένους κανονισμούς που να περιορίζουν την εξάπλωση της παραπληροφόρησης και σε μηχανισμούς επανένταξης των κινητοποιήσεων στις πολιτικές διαδικασίες.
«Για να ενισχύσει πραγματικά τη δημοκρατία η ψηφιακή συμμετοχή, πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς», επισημαίνει η Κασανουέβα-Αρτίς.
«Οι κυβερνήσεις και οι θεσμοί θα πρέπει να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ενεργών πολιτών και των κινημάτων βάσης στις πολιτικές διαδικασίες».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 11:01
