ifo: Βελτιώνεται το επενδυτικό κλίμα στη γερμανική βιομηχανία ηλεκτρονικών

Το επιχειρηματικό κλίμα στη γερμανική βιομηχανία ηλεκτρονικών βελτιώθηκε εκ νέου τον Αύγουστο. Ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε στις 16,0 μονάδες, από 10,0 μονάδες τον Ιούλιο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023.

Όπως επισημαίνεται, η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στις επιχειρηματικές προσδοκίες, οι οποίες εμφανίστηκαν σημαντικά πιο αισιόδοξες. Αν και οι εταιρείες ήταν πιο επιφυλακτικές σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασής τους, αυτή παρέμεινε σαφώς θετική.

«Η βιομηχανία ηλεκτρονικών είναι σήμερα ένας από τους λίγους βιομηχανικούς κλάδους στους οποίους οι επιχειρήσεις τα πηγαίνουν καλά», δήλωσε ο ειδικός του ifo, Κλάους Βόλραμπε. «Παρότι το κλίμα στο σύνολο του μεταποιητικού τομέα έχει επίσης βελτιωθεί πρόσφατα, η βιομηχανία ηλεκτρονικών ήταν ήδη σημαντικά πιο αισιόδοξη πριν από αυτή τη βελτίωση».

Η εμπιστοσύνη τροφοδοτείται από τις διεθνείς δραστηριότητες: οι προσδοκίες για τις εξαγωγές στον συγκεκριμένο κλάδο εκτινάχθηκαν από τις -7,6 στις +24,7 μονάδες. Συνολικά, η κατάσταση των παραγγελιών εξελίσσεται πολύ θετικά, με τον αριθμό των νέων παραγγελιών να αυξάνεται σταθερά. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες σχεδιάζουν να επεκτείνουν την παραγωγή τους και να προσλάβουν επιπλέον εργαζομένους. Αντίθετα, στο σύνολο του μεταποιητικού τομέα, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να σχεδιάζουν περικοπές θέσεων εργασίας.

Η ζήτηση στη βιομηχανία ηλεκτρονικών ανέκαμψε επίσης και η αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας αυξήθηκε στο 81,2% τον Ιούλιο, από 79,7% τον Απρίλιο. Πρόβλημα, ωστόσο, αποτελεί η προμήθεια ενδιάμεσων προϊόντων. Το ένα τρίτο των εταιρειών ανέφερε ελλείψεις υλικών.

Ανάλογες θετικές τάσεις καταγράφονται και στον συγγενή κλάδο της κατασκευής ηλεκτρικού εξοπλισμού, όπου ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος αυξήθηκε στις 13,7 μονάδες τον Αύγουστο, από 5,6 μονάδες τον Ιούλιο.

«Η βασική κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή την εξέλιξη είναι η ψηφιοποίηση», δήλωσε ο Βόλραμπε. «Η επέκταση των κέντρων δεδομένων, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση στους κλάδους των πελατών έχουν άμεσο αντίκτυπο στα βιβλία παραγγελιών. Δεν πρόκειται για μια πρόσκαιρη αναλαμπή, αλλά για το αποτέλεσμα μακροπρόθεσμων επενδύσεων που θα ενισχύσουν τον κλάδο για αρκετό καιρό ακόμη».