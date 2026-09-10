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ifo: Η γερμανική κυβέρνηση διέθεσε για άλλους σκοπούς περισσότερο από το ένα τρίτο του πρόσθετου χρέους για αμυντικές δαπάνες
Ειδήσεις
10:17 - 10 Σεπ 2026

ifo: Η γερμανική κυβέρνηση διέθεσε για άλλους σκοπούς περισσότερο από το ένα τρίτο του πρόσθετου χρέους για αμυντικές δαπάνες

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότερο από το ένα τρίτο (38,5%) του πρόσθετου χρέους που ανέλαβε η γερμανική κυβέρνηση το 2025 στο πλαίσιο της αποκαλούμενης «τομεακής εξαίρεσης για τις αμυντικές δαπάνες και τις δαπάνες που σχετίζονται με την ασφάλεια» δεν χρησιμοποιήθηκε για πρόσθετες δαπάνες στον συγκεκριμένο τομέα.

Αυτό προκύπτει από πρόσφατη ανάλυση του Ινστιτούτου ifo. «Μεγάλο μέρος του πρόσθετου χρέους δεν οδήγησε σε αύξηση των αμυντικών δαπανών. Αντίθετα, το δημοσιονομικό περιθώριο που δημιουργήθηκε στο βασικό προϋπολογισμό χρησιμοποιήθηκε για άλλους σκοπούς», δήλωσε η ερευνήτρια του ifo Εμιλί Χέσλινγκερ.

Το 2024, οι κρατικές δαπάνες που εντάσσονταν στον ορισμό της συγκεκριμένης τομεακής εξαίρεσης ανήλθαν σε 54,6 δισ. ευρώ. Το 2025, το ποσό διαμορφώθηκε στα 72,2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση κατά 17,6 δισ. ευρώ. Το πρόσθετο χρέος που αναλήφθηκε στο πλαίσιο της τομεακής εξαίρεσης ανήλθε σε 28,6 δισ. ευρώ το 2025. Ως αποτέλεσμα, 11 δισ. ευρώ από το πρόσθετο χρέος δεν οδήγησαν σε πρόσθετες δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια, με το ποσοστό διάθεσης για άλλους σκοπούς να ανέρχεται σε 38,5%.

Πέρα από τις αμυντικές δαπάνες, η τομεακή εξαίρεση καλύπτει επίσης τη βοήθεια προς την Ουκρανία, την ασφάλεια στον τομέα της πληροφορικής, την πολιτική άμυνα και την προστασία του πληθυσμού, καθώς και τις υπηρεσίες πληροφοριών. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αφορούσε τον ίδιο τον αμυντικό τομέα, όπου οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 9 δισ. ευρώ. Εντός του αμυντικού τομέα, τα πρόσθετα κονδύλια κατευθύνθηκαν κυρίως σε συμβατικά οπλικά συστήματα, όπως πυρομαχικά και οχήματα.

Αντίθετα, μόλις 884 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας, ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο 1,2% του συνόλου των δαπανών που εντάσσονται στην τομεακή εξαίρεση και είναι μόλις 0,6% υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσό του προηγούμενου έτους.

Η ερευνήτρια του ifo Εμιλί Χέσλινγκερ επισημαίνει κινδύνους στη δομή της τομεακής εξαίρεσης, η οποία επιτρέπει στη γερμανική κυβέρνηση να χρηματοδοτεί μέσω δανεισμού αμυντικές δαπάνες που υπερβαίνουν το 1% του ΑΕΠ. «Μεσοπρόθεσμα, το όριο του 1% θα πρέπει να αυξηθεί, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι αμυντικές δαπάνες να αυξάνουν μακροπρόθεσμα το δημόσιο χρέος και το κόστος των τόκων. Αυτό θα διασφάλιζε επίσης ότι οι αμυντικές δαπάνες δεν θα περιορίζονται διαρκώς στον τακτικό προϋπολογισμό που χρηματοδοτείται από φορολογικά έσοδα», δήλωσε η Χέσλινγκερ.

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