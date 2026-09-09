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ifo: Λιγότερο απαισιόδοξοι οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία
Ειδήσεις
09:07 - 09 Σεπ 2026

ifo: Λιγότερο απαισιόδοξοι οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
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Το επιχειρηματικό κλίμα μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στη Γερμανία βελτιώθηκε για τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον Αύγουστο.

Ειδικότερα, ο «Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος Jimdo-ifo για τους Αυτοαπασχολούμενους» αυξήθηκε από τις -22,6 μονάδες τον Ιούλιο στις -19,7 μονάδες τον Αύγουστο. «Το τελευταίο διάστημα, ο δείκτης ενισχυόταν κυρίως από τις λιγότερο απαισιόδοξες προσδοκίες. Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι αυτοαπασχολούμενοι ήταν επίσης λιγότερο αρνητικοί ως προς την αξιολόγηση της τρέχουσας επιχειρηματικής τους κατάστασης», δήλωσε η ειδικός του ifo, Κατρίν Ντέμελχούμπερ. «Παρά τα θετικά σημάδια, η κατάσταση παραμένει δύσκολη».

Οι αυτοαπασχολούμενοι δυσκολεύονται πλέον κάπως λιγότερο να αξιολογήσουν την πορεία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στο μέλλον. Τον Αύγουστο, το 32,2% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θεωρεί δύσκολο να εκτιμήσει τη μελλοντική εξέλιξη της επιχείρησής του. Καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακωνόταν τον Απρίλιο, το ποσοστό αυτό ήταν αισθητά υψηλότερο, στο 38,8%. «Όταν οι κρίσεις κλιμακώνονται, αυξάνεται η αβεβαιότητα των αυτοαπασχολούμενων σχετικά με το δικό τους μέλλον», δήλωσε η Ντέμελχούμπερ. «Χρειάζονται σταθερές συνθήκες-πλαίσιο και ασφάλεια στον προγραμματισμό».

Το κλίμα μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών βελτιώθηκε κάπως, καθώς οι αυτοαπασχολούμενοι και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται πολύ λιγότερο συχνά δυσαρεστημένοι με την τρέχουσα κατάστασή τους. Παράλληλα, τον Αύγουστο αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προσδοκίες τους για την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις πωλήσεις. Σε επίπεδο κλάδων, οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής και οι εταιρείες συμβούλων διοίκησης εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες. Αντίθετα, η κατάσταση στον κλάδο της φιλοξενίας και μεταξύ των επαγγελματιών του δημιουργικού τομέα παραμένει δύσκολη.

Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος αυξήθηκε στον τομέα του λιανικού εμπορίου, αν και παρέμεινε σε χαμηλό επίπεδο. Η πρόσφατη άνοδος οφειλόταν στη βελτίωση της τρέχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αντίθετα, η επιφυλακτικότητα όσον αφορά τις μελλοντικές προσδοκίες παρέμεινε.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2026 - 09:13
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