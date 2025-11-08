ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βολιβία: Ορκίστηκε ο νέος πρόεδρος – Πρώτο βήμα η αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις
21:50 - 08 Νοε 2025

Βολιβία: Ορκίστηκε ο νέος πρόεδρος – Πρώτο βήμα η αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο νέος πρόεδρος της Βολιβίας, ο συντηρητικός Ροντρίγκο Παζ, ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του, σηματοδοτώντας το τέλος σχεδόν δύο δεκαετιών σοσιαλιστικής διακυβέρνησης που, σύμφωνα με πολλούς, άφησε τη χώρα αντιμέτωπη με βαθιά οικονομικά προβλήματα.

Ο 58χρονος Παζ, γιος πρώην προέδρου της Βολιβίας, ορκίστηκε κατά την τελετή στην έδρα του βολιβιανού Κογκρέσου, δηλώνοντας: «Θεός, οικογένεια και πατρίδα: ναι, δίνω τον όρκο του αξιώματος». Στην ομιλία του τόνισε πως η χώρα μπαίνει σε μια νέα εποχή, πιο ανοιχτή προς τον υπόλοιπο κόσμο, έπειτα από είκοσι χρόνια αριστερής διακυβέρνησης, η οποία –όπως είπε– εγκλώβισε τη Βολιβία σε ιδεολογίες που απέτυχαν. «Ποτέ ξανά μια Βολιβία απομονωμένη, δεμένη από αποτυχημένες ιδέες ή γυρισμένη με την πλάτη στον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Παζ έχει δηλώσει πως σκοπεύει να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Βολιβίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ιδιαίτερα με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η νέα του κυβέρνηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση που έχει γνωρίσει η Βολιβία τα τελευταία σαράντα χρόνια. Ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει το 20%, ενώ η χώρα αντιμετωπίζει συνεχή έλλειψη καυσίμων και δολαρίων. Η προηγούμενη κυβέρνηση του Λουίς Άρσε εξάντλησε σχεδόν όλα τα αποθέματα ξένου συναλλάγματος, προκειμένου να χρηματοδοτήσει πολιτικές επιδοτήσεων για βενζίνη και ντίζελ.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο Χριστιανοδημοκράτης Παζ είχε παρουσιάσει το οικονομικό του όραμα ως ένα μοντέλο «καπιταλισμού για όλους», το οποίο θα βασίζεται στην αποκέντρωση, στη μείωση της φορολογίας και στη δημοσιονομική πειθαρχία, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τις κοινωνικές δαπάνες. Παρόλα αυτά, πολλοί οικονομολόγοι εκφράζουν αμφιβολίες, υποστηρίζοντας ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν ταυτόχρονα και η δημοσιονομική σταθερότητα και η συνέχιση των κοινωνικών παροχών.

Υπενθυμίζεται ότι υπό τον Έβο Μοράλες, ο οποίος κυβέρνησε από το 2006 έως το 2019, η Βολιβία ακολούθησε έντονα αριστερό προσανατολισμό, εθνικοποιώντας τους ενεργειακούς πόρους, διακόπτοντας τους δεσμούς με την Ουάσινγκτον και συνάπτοντας στενές σχέσεις με χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Κούβα και η Βενεζουέλα, καθώς και με άλλες αριστερές κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/11/2025 - 20:45
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση
Ειδήσεις

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ
Ειδήσεις

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ

Πετρέλαιο: Νέο ράλι μετά την απόφαση Χαμενεΐ να μπλοκάρει την έξοδο ουρανίου από το Ιράν
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Νέο ράλι μετά την απόφαση Χαμενεΐ να μπλοκάρει την έξοδο ουρανίου από το Ιράν

Ζαχάροβα: Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Κούβα - Οι ΗΠΑ αναβιώνουν το Δόγμα Μονρόε
Ειδήσεις

Ζαχάροβα: Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Κούβα - Οι ΗΠΑ αναβιώνουν το Δόγμα Μονρόε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 23:22

Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν στον ορίζοντα, κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Dow

Πολιτική
21/05/2026 - 23:00

Μητσοτάκης από Μυστρά: Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος

Πολιτική
21/05/2026 - 22:32

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

Υγεία
21/05/2026 - 22:21

Το έξυπνο τεστ του Forbes που θα αλλάξει τον τρόπο που κοιμάστε

Πολιτική
21/05/2026 - 22:04

«Πρεμιέρα» για το κόμμα Καρυστιανού – «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:45

United Maritime: Βελτίωση αποτελεσμάτων στο α’ τρίμηνο 2026 και νέο μέρισμα

Υγεία
21/05/2026 - 21:30

Τι είναι αυτό που πραγματικά κρατά τις μαμάδες ξύπνιες τα βράδια;

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:30

Πάνος Ξενοκώστας «Η εθνική ασφάλεια δεν αγοράζεται – χτίζεται στη χώρα μας»

Ειδήσεις
21/05/2026 - 21:08

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:48

17Ν: Αποφυλακίζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από 24 χρόνια κράτησης

Αναλύσεις
21/05/2026 - 20:40

ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ έως €530 εκατ. και το επενδυτικό σχέδιο των €6 δισ.

Πολιτική
21/05/2026 - 20:17

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:00

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 19:38

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως €530 εκατ.

Πολιτική
21/05/2026 - 19:30

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να ενώσει αγορές, κεφάλαια και αμυντική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 19:17

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το «όχι» του Ιράν για το ουράνιο

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:48

CrediaBank: Πιστωτική επέκταση 459 εκατ. το α' τρίμηνο – Καθαρά κέρδη €7,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:29

AS Company: Άλμα στα EBITDA κατά 21,51% το α' τρίμηνο – Στα €9,3 εκατ. ο τζίρος

Πολιτική
21/05/2026 - 18:27

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Magazino
21/05/2026 - 18:26

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Από τα Σωματίδια στις Δεξιότητες - Η Επιστήμη σε Δράση

Πολιτική
21/05/2026 - 18:18

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:16

Revoil: Μέρισμα €0,049 για την χρήση του 2025 

Αυτοδιοίκηση
21/05/2026 - 18:09

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι

Επιχειρήσεις
21/05/2026 - 18:04

Dimand: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 11 Ιουνίου

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:52

Trade Estates: Στα €194,8 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Σχόλια Αγοράς
21/05/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Ξέσπασμα +2,1% με ρεκόρ τζίρου, λόγω ΔΕΗ

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:44

Space Hellas: Πρότεινε μέρισμα €0,16 ανά μετοχή

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:27

Γαλλία: Απορρίπτει στρατιωτική αποστολή του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 17:23

Μυτιληναίος: Στόχος η εδραίωση της Metlen στον FTSE 100 με ισχυρά θεμέλια

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:22

Τουρκία: «Ξεφορτώθηκε» αμερικανικά ομόλογα $14,2 δισ. μέσα σε ένα μήνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ