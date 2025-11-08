Βολιβία: Ορκίστηκε ο νέος πρόεδρος – Πρώτο βήμα η αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ

Ο νέος πρόεδρος της Βολιβίας, ο συντηρητικός Ροντρίγκο Παζ, ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του, σηματοδοτώντας το τέλος σχεδόν δύο δεκαετιών σοσιαλιστικής διακυβέρνησης που, σύμφωνα με πολλούς, άφησε τη χώρα αντιμέτωπη με βαθιά οικονομικά προβλήματα.

Ο 58χρονος Παζ, γιος πρώην προέδρου της Βολιβίας, ορκίστηκε κατά την τελετή στην έδρα του βολιβιανού Κογκρέσου, δηλώνοντας: «Θεός, οικογένεια και πατρίδα: ναι, δίνω τον όρκο του αξιώματος». Στην ομιλία του τόνισε πως η χώρα μπαίνει σε μια νέα εποχή, πιο ανοιχτή προς τον υπόλοιπο κόσμο, έπειτα από είκοσι χρόνια αριστερής διακυβέρνησης, η οποία –όπως είπε– εγκλώβισε τη Βολιβία σε ιδεολογίες που απέτυχαν. «Ποτέ ξανά μια Βολιβία απομονωμένη, δεμένη από αποτυχημένες ιδέες ή γυρισμένη με την πλάτη στον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Παζ έχει δηλώσει πως σκοπεύει να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Βολιβίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ιδιαίτερα με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η νέα του κυβέρνηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση που έχει γνωρίσει η Βολιβία τα τελευταία σαράντα χρόνια. Ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει το 20%, ενώ η χώρα αντιμετωπίζει συνεχή έλλειψη καυσίμων και δολαρίων. Η προηγούμενη κυβέρνηση του Λουίς Άρσε εξάντλησε σχεδόν όλα τα αποθέματα ξένου συναλλάγματος, προκειμένου να χρηματοδοτήσει πολιτικές επιδοτήσεων για βενζίνη και ντίζελ.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο Χριστιανοδημοκράτης Παζ είχε παρουσιάσει το οικονομικό του όραμα ως ένα μοντέλο «καπιταλισμού για όλους», το οποίο θα βασίζεται στην αποκέντρωση, στη μείωση της φορολογίας και στη δημοσιονομική πειθαρχία, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τις κοινωνικές δαπάνες. Παρόλα αυτά, πολλοί οικονομολόγοι εκφράζουν αμφιβολίες, υποστηρίζοντας ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν ταυτόχρονα και η δημοσιονομική σταθερότητα και η συνέχιση των κοινωνικών παροχών.

Υπενθυμίζεται ότι υπό τον Έβο Μοράλες, ο οποίος κυβέρνησε από το 2006 έως το 2019, η Βολιβία ακολούθησε έντονα αριστερό προσανατολισμό, εθνικοποιώντας τους ενεργειακούς πόρους, διακόπτοντας τους δεσμούς με την Ουάσινγκτον και συνάπτοντας στενές σχέσεις με χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Κούβα και η Βενεζουέλα, καθώς και με άλλες αριστερές κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής.