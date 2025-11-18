Παγκόσμιο διαδικτυακό «blackout»: Έπεσε το Cloudflare και μαζί του πολλά sites

Παγκόσμιο «blackout» του δικτύου της Cloudflare που συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (18/11), προκάλεσε προβλήματα σε πολλούς ιστοτόπους· ανάμεσά τους και το ChatGPT, όπως και το X.

Πιο αναλυτικά, πολλά sites (ανάμεσά τους και το Reporter.gr) ετέθησαν εκτός λειτουργίας, ενώ η Cloudflare ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την αποκατάσταση των υπηρεσιών και «βλέπει τις υπηρεσίες να ανακάμπτουν». Παρ' όλα αυτά, μέχρι και το απόγευμα της Τρίτης (18/11), οι δυσλειτουργίες δεν είχαν αποκατασταθεί πλήρως.

Εκπρόσωπος της Cloudflare δήλωσε ότι η εταιρεία παρατήρησε μια «αύξηση σε ασυνήθιστη επισκεψιμότητα» σε μία από τις υπηρεσίες της, με αποτέλεσμα το δίκτυό της να παρουσιάσει σφάλματα.

Επακόλουθο των προβλημάτων που «έριξαν» την Cloudflare, ήταν να πέσει και η μετοχή της, κάνοντας «βουτιά» περί το 2%.

Σημειωτέον ότι η εταιρεία έχει βιώσει αρκετές διακοπές λειτουργίας τα τελευταία χρόνια.

Τον Ιούλιο του 2019, ένα σφάλμα στο λογισμικό της Cloudflare είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες ιστότοποι, συμπεριλαμβανομένων των Discord, Shopify, SoundCloud και Coinbase, να τεθούν εκτός λειτουργίας για έως και 30 λεπτά. Τον Ιούνιο του 2022, η Cloudflare υπέστη διακοπή που επηρέασε την επισκεψιμότητα σε 19 από τα κέντρα δεδομένων της, ουσιαστικά τερματίζοντας επίσης τη λειτουργία σημαντικών ιστότοπων και υπηρεσιών σε ένα περιστατικό που διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα.

Το λογισμικό της Cloudflare χρησιμοποιείται από εκατοντάδες χιλιάδες εταιρείες παγκοσμίως, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος μεταξύ των ιστότοπών τους και των τελικών χρηστών και προσπαθώντας να προστατεύσει τους ιστότοπούς τους από επιθέσεις που ενδέχεται να τους υπερφορτώσουν με επισκεψιμότητα.

Η απολογία της εταιρείας

«Ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες μας και από το Διαδίκτυο γενικότερα που σας απογοητεύσαμε σήμερα. Δεδομένης της σημασίας των υπηρεσιών της Cloudflare οποιαδήποτε διακοπή λειτουργίας δεν είναι αποδεκτή» τονίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Από την εταιρεία έγινε γνωστό πως δεν υπήρξε κυβερνοεπίθεση αλλά ένα λάθος σε μία διαδικασία συντήρησης.

Αν και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα η ρίζα του προβλήματος ένας πιθανός παράγοντας που εξετάζεται είναι μια περίοδος προγραμματισμένης συντήρησης. Αν και η συντήρηση είναι συνηθισμένη, μια αποτυχία σε ένα περίπλοκο σύστημα κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης ρύθμισης είναι γνωστός παράγοντας εκτεταμένων τεχνικών προβλημάτων.