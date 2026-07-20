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ΕΕΤΤ: Εδραιώνεται η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον
Ειδήσεις
10:58 - 20 Ιουλ 2026

ΕΕΤΤ: Εδραιώνεται η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

Reporter.gr Newsroom
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Με την ιδιότητα του Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), η ΕΕΤΤ φιλοξένησε στα γραφεία της τη δεύτερη συνάντηση εργασίας συνεμπλεκόμενων φορέων για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Την έναρξη των εργασιών της συνάντησης χαιρέτισε ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ για τον τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κ. Άκης Μαρκάτος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025 από την ΕΕΤΤ, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), εδραιώνοντας τη στενή συνεργασία και ενισχύοντας τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Στη δεύτερη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”, καθώς και η DSA Officer της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί, υπό το πρίσμα εφαρμογής του DSΑ, καθώς και οι νέες προκλήσεις που ανακύπτουν. Επιπλέον, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάληψη συγκεκριμένων κοινών δράσεων για την ευρεία ενημέρωση και ενδυνάμωση των ανηλίκων χρηστών σχετικά με τα δικαιώματά τους, τα διαθέσιμα εργαλεία και τους μηχανισμούς προστασίας στο ψηφιακό περιβάλλον. Τέλος, έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου συνεργασίας, μέσω της πρόσκλησης και συμμετοχής περισσότερων φορέων στις επόμενες τακτικές συναντήσεις.

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