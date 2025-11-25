ΗΠΑ: Οριακή επιτάχυνση του πληθωρισμού χονδρικής τον Σεπτέμβριο

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 0,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ποσοστό που ταυτίζεται με τις προβλέψεις.
Σε ετήσια βάση, η άνοδος του δείκτη έφτασε το 2,7% τον Σεπτέμβριο, όπως αναμενόταν, έναντι 2,6% τον Αύγουστο.
Αφαιρώντας τις μεταβλητές κατηγορίες τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός δείκτης παρουσίασε επίσης ετήσια αύξηση 2,7%, σε συμφωνία με τις προγνώσεις.
Σε μηνιαίο επίπεδο, ο δομικός δείκτης τιμών παραγωγού κινήθηκε ανοδικά κατά 0,1%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 0,2% που είχαν προβλέψει οι αναλυτές.