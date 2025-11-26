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Τζόρτζια: Η υπόθεση Τραμπ για ανατροπή εκλογών του 2020 αποσύρεται
Ειδήσεις
18:23 - 26 Νοε 2025

Τζόρτζια: Η υπόθεση Τραμπ για ανατροπή εκλογών του 2020 αποσύρεται

Reporter.gr Newsroom
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Ένας δικαστής στη Τζόρτζια την Τετάρτη απέρριψε την ιστορική υπόθεση εκβιασμού που είχε ασκηθεί κατά του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του να ανατρέψει την ήττα του στις εκλογές του 2020 στην πολιτεία.

Η απόφαση ήρθε λίγο μετά την κίνηση του πολιτειακού εισαγγελέα Πίτερ Σκανταλάκις να αποσύρει την υπόθεση κατά του Τραμπ και των υπόλοιπων συγκατηγορουμένων του, «ώστε να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της δικαιοσύνης και να προαχθεί η δικαστική οριστικότητα».

Ο Στιβ Σάντοου, επικεφαλής δικηγόρος του Τραμπ στην υπόθεση, δήλωσε στο CNBC: «Η πολιτική δίωξη του Προέδρου Τραμπ από την αποπεμφθείσα εισαγγελέα Φάνι Γουίλις επιτέλους τελείωσε».

«Αυτή η υπόθεση δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε ασκηθεί. Ένας δίκαιος και αμερόληπτος εισαγγελέας έβαλε τέλος σε αυτόν τον δικαστικό πόλεμο», είπε ο Σάντοου.

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