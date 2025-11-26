Επαφές Κικίλια στο Λονδίνο για ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών στη ναυτιλία

Διμερείς συναντήσεις με βασικό θέμα την ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών στη ναυτιλία πραγματοποίησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο Λονδίνο, στο περιθώριο της 34ης Τακτικής Συνέλευσης του International Maritime Organization (IMO).

Οι επαφές αφορούσαν χώρες με κομβικό ρόλο στη διεθνή ναυτιλία και επικεντρώθηκαν στη θαλάσσια ασφάλεια, τη συνεργασία εντός του ΙΜΟ και την ανάπτυξη του κλάδου.

Πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τον Marco M. Sylvester, Αναπληρωτή Βοηθό Υπουργό των ΗΠΑ για θέματα Μεταφορών, Οικονομίας, Ενέργειας και Επιχειρήσεων. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη στενή συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ στον ναυτιλιακό τομέα, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, με έμφαση στην κοινή συμβολή τους εντός του ΙΜΟ.

Ακολούθησε συνάντηση με τον Υφυπουργό Μεταφορών της Σαουδικής Αραβίας, Dr Rumaih Al-Rumaih. Διαπιστώθηκε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Συζητήθηκαν η σημασία της αμοιβαίας υποστήριξης υποψηφιοτήτων στον ΙΜΟ, η προστασία της θαλάσσιας ασφάλειας στην Ερυθρά Θάλασσα και η ενίσχυση της συνεργασίας σε ναυτιλία, λιμάνια και κρουαζιέρα.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Υπουργό Μεταφορών του Κατάρ, Mohammed bin Abdulla Al Thani. Έγινε αναφορά στην ανάπτυξη συνεργειών στον τομέα της ναυτιλίας και των λιμένων, με στόχο αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα, καθώς και στη συνεργασία εντός του ΙΜΟ.

Ακολούθησε συνάντηση με τον Υφυπουργό Μεταφορών της Κίνας, Li Yang, με αντικείμενο την ισχυρή σχέση των δύο χωρών στον ναυτιλιακό τομέα. Τονίστηκε η ανάγκη ανταλλαγής απόψεων στο πλαίσιο του ΙΜΟ, καθώς Ελλάδα και Κίνα εκπροσωπούν σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.

Τέλος, ο κ. Κικίλιας παρέθεσε γεύμα εργασίας στους ομολόγους του από Κύπρο, Μάλτα και Ιταλία. Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η κοινή προσέγγιση για τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής και διεθνούς ναυτιλίας.

Οι μεσογειακές χώρες, με ιδιαίτερη ναυτιλιακή παράδοση και υψηλά ποσοστά πλοιοκτησίας, υπογράμμισαν την ανάγκη στενής συνεργασίας για τη διασφάλιση ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας του κλάδου. Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε τους ομολόγους του για τον παραγωγικό διάλογο, σημειώνοντας ότι αποτελούν στρατηγικούς εταίρους της Ελλάδας στις μελλοντικές πρωτοβουλίες.