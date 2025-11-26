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Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένας ακόμη μάρτυρας επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή – Δεύτερο «γαλάζιο» μπλόκο στη βίαιη προσαγωγή «Φραπέ»
Πολιτική
17:50 - 26 Νοε 2025

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένας ακόμη μάρτυρας επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή – Δεύτερο «γαλάζιο» μπλόκο στη βίαιη προσαγωγή «Φραπέ»

Reporter.gr Newsroom
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Δεν θα προσέλθει την Πέμπτη (27/11), όπως ήταν προγραμματισμένο, προκειμένου να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή ο διοικητής ΚΥΔ Λάρισας, Ηλίας Καλφούτζος, όπως ενημέρωσε μέσω υπομνήματος που υπέβαλε.  

Ο κ. Καλφούτζος επικαλέστηκε – όπως είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα και ο Γιώργος Ξυλούρης («Φραπές») – το δικαίωμα του στη σιωπή, με την αιτιολογία ότι εκτός του έχει ήδη κριθεί ένοχος για παράνομα βοσκοτόπια, είναι και κατηγορούμενος, επομένως έχει δικαίωμα να μην προσέλθει στη διαδικασία.

Πιο αναλυτικά, ο ιδιοκτήτης ΚΥΔ σημειώνει στο υπόμνημα του:

«Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ ΜΕΚ 3249/2025 απόφασης του Δ’ Μονομελούς Εφετείου Αθηνών – η διαδικασία εκδίκασης της εν λόγω υποθέσεως ολοκληρώθηκε την 29η Ιουλίου 2025 κατόπιν πλείστων ενδιάμεσων συνεδριάσεων αρχής γενομένης από την 21-5-2025 – κρίθηκα ένοχος και καταδικάστηκα σε ποινή φυλακίσεως ενός έτους με τριετή αναστολή για το πλημμέλημα της απλής συνέργειας για απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση. Κατά της ως άνω αποφάσεως την 29η Ιουλίου 2025 άσκησα την υπ’ αριθμ. 988/2025 έφεση, η οποία έχει αναστέλλουσα δύναμη και τελώ εν αναμονή προσδιορισμού της ημεροχρονολογίας της δικασίμου αυτής και

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΔΤ 3159/16-10-2025 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, αναβλήθηκε η εκδίκαση της υποθέσεως μου για τη δικάσιμο της 25ης Φεβρουαρίου 2026, στην οποία φέρομαι ως υπαίτιος της τέλεσης της πλημμεληματικής πράξεως του απλού συνεργού (παροχή συνδρομής) από κοινού για την τέλεση απάτης σχετική με τις επιχορηγήσεις. Η εν λόγω υπόθεση δικάζεται σε α’ βαθμό στο ως άνω δικαστήριο κατά την δικάσιμο της 25ης Φεβρουαρίου 2025.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει με σαφήνεια ότι πληρώ τις προϋποθέσεις επίκλησης του άρθρου 223 παρ. 4 ΚΠΔ».

Επομένως, μετά από αυτήν την εξέλιξη, αύριο (Πέμπτη, 27/11) θα εξεταστεί μόνο ο έτερος ιδιοκτήτης ΚΥΔ, Δημήτρης Ντογκούλης.

Ο «Φραπές» εκτός Εξεταστικής

Μετά την κατάθεση του Λ. Αντωνόπουλου σήμερα, Τετάρτη (26/11), η πλειοψηφία απέρριψε ξανά αίτημα της αντιπολίτευσης για βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη.

Καθώς ο κ. Αντωνόπουλος υποστήριξε πως δεν έχει αιτηθεί το 2021 νέα επιδότηση από το ΚΥΔ του «Φραπέ» και πως δεν έχει καμία εμπλοκή με τη μεταβίβαση στον γιο του Γ. Ξυλούρη των δικαιωμάτων που απέκτησε στην Τήνο το 2020, η αντιπολίτευσης έκρινε πως προκύπτουν νέα στοιχεία που καθιστούν αναγκαία την προσαγωγή του κ. Ξυλούρη.

Ωστόσο, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, απάντησε πως όσα κατέθεσε ο κ. Αντωνόπουλος πλήττουν στην πραγματικότητα την αξιωματική αντιπολίτευση και απέρριψε το αίτημα περί βίαιης προσαγωγής του «Φραπέ».

«Είμαστε η παράταξη που έστειλε στη δικαιοσύνη τον Γιώργο Ξυλούρη», είπε, προσθέτοντας πως «ισχύει αυτό που ισχύει», ενώ σημείωσε ότι «στο ΠΑΣΟΚ βρίσκονται σε τραγικό αδιέξοδο».

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