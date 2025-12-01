Χριστοδουλίδης: Θα καλέσει Ερντογάν και Φιντάν στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στην Κύπρο

Τις προτεραιότητες και τις φιλοδοξίες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στη συνάντησή του με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Λευκωσία.

Η επίσκεψη της επικεφαλής του ΕΚ, συνοδευόμενης από τη Διάσκεψη των Προέδρων των πολιτικών ομάδων, σηματοδότησε ουσιαστικά την έναρξη των προετοιμασιών για την Προεδρία που η Κύπρος θα αναλάβει από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ο κ. Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μια «εθνική αποστολή» για ένα μικρό κράτος μέλος που θα αναλάβει το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξι κρίσιμους μήνες. Όπως σημείωσε, η Προεδρία θα συμπέσει με μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων για την Ευρώπη, με την ατζέντα να περιλαμβάνει ζητήματα επιχειρηματικότητας, άμυνας, ασφάλειας, ανταγωνιστικότητας, μεταναστευτικής πολιτικής, αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και κοινωνικές προτεραιότητες όπως η πρόσβαση στη στέγη.

Η στρατηγική αυτονομία στην κορυφή της ατζέντας

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έθεσε δύο βασικούς άξονες για την Προεδρία:

Ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, αλλά σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών που επηρεάζουν την οικονομία, την τεχνολογία, τη μετανάστευση και το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης. Η Λευκωσία φιλοδοξεί να συμβάλει σε μια Ευρώπη λιγότερο εξαρτημένη από τρίτες δυνάμεις και πιο ικανή να λειτουργεί ενεργά σε κρίσιμες γεωπολιτικές συγκυρίες.

Εμβάθυνση της παρουσίας της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε περιοχή «υψίστης πολιτικής σημασίας». Επεσήμανε ότι η Κυπριακή Προεδρία επιδιώκει χειροπιαστά αποτελέσματα στη σχέση της Ένωσης με την περιοχή, τόσο σε ενεργειακό όσο και σε μεταναστευτικό και γεωπολιτικό επίπεδο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την πρόθεση πρόσκλησης στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών που θα διεξαχθεί στην Κύπρο τον προσεχή Απρίλιο τόσο του Τούρκου Προέδρου, όσο και και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, προσθέτοντας πως εξαρτάται από τους ίδιους αν θα παρευρεθούν, ενώ η κ. Μέτσολα επανέλαβε ότι το κυπριακό πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα.

Μέτσολα: Το Ευρωκοινοβούλιο προσέρχεται με κοινές προτεραιότητες

Από την πλευρά της, η Ρομπέρτα Μέτσολα τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσέρχεται «με κοινές προτεραιότητες» και με διάθεση στενής συνεργασίας με τη Λευκωσία. Υπενθύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά σε πάνω από 250 ανοιχτά νομοθετικά ζητήματα, όπως:

η ολοκλήρωση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση,

η αναθεώρηση του Πολυετούς Οικονομικού Πλαισίου,

οι μεταρρυθμίσεις για το κλίμα και την ψηφιακή μετάβαση,

η απλοποίηση διαδικασιών για πολίτες και επιχειρήσεις.

Η πρόεδρος του ΕΚ επαίνεσε το επίπεδο προετοιμασίας της Κυπριακής κυβέρνησης και υπογράμμισε ότι το Κοινοβούλιο «ανυπομονεί να εργαστεί μαζί» με την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία.

Ο δρόμος προς το 2026

Η επίσκεψη της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωκοινοβουλίου στην Κυπριακή πρωτεύουσα εντάσσεται στη συνηθισμένη διαδικασία συντονισμού με το επόμενο κράτος που αναλαμβάνει την Προεδρία.

Η Κύπρος θα διαδεχθεί τη Δανία την 1η Ιανουαρίου 2026 και θα παραδώσει στη συνέχεια την Προεδρία στην Ιρλανδία τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς.

Σε μια περίοδο όπου η ΕΕ αντιμετωπίζει το ασταθές περιβάλλον που δημιουργούν ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι μεταναστευτικές πιέσεις και η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού, η Κυπριακή Προεδρία καλείται να λειτουργήσει ως παράγοντας σταθερότητας και συνεννόησης.