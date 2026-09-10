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Συνάντηση Δένδια-Πάλμα: Ικανοποίηση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Το State Department στηρίζει Αθήνα–Τελ Αβίβ
Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος
Πολιτική
18:34 - 10 Σεπ 2026

Συνάντηση Δένδια-Πάλμα: Ικανοποίηση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Το State Department στηρίζει Αθήνα–Τελ Αβίβ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, με τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Στην αρχή της συνάντησης, κ. Δένδιας εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια των δύο στελεχών της Πολεμικής μας Αεροπορίας, του Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια και του Σμηναγού (Ι) Δημητρίου Πέτρου, όπως και τη συμπαράστασή του στις οικογένειές τους. Ευχαρίστησε τον κ. Πάλμα για τα συλλυπητήριά του και υπογράμμισε: «Σε στιγμές όπως αυτή, η Ελλάδα και η Κύπρος στέκονται η μία δίπλα στην άλλη όχι μόνο ως εταίροι, αλλά ως αδερφοί».

Στη συνέχεια, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, με τον κ. Δένδια να εκφράζει τη στήριξή του στις προσπάθειες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για την επίλυσή του.

Συζήτησαν ακόμα για την κατάσταση ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και την Ουκρανία.

«Ιστορικά η Κύπρος και η Ελλάδα συνιστούν έναν άξονα σταθερότητας, σοβαρότητας, ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο διεξάγονται και οι συζητήσεις μας. Πώς μπορούμε να διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με στόχευση την σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή μας και μάλιστα με σταθερότητα και ασφάλεια σε ένα σαφές πλαίσιο. Στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο της ειρήνης. Στο πλαίσιο της σοβαρότητας» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε τον Κύπριο ομόλογό του για την πορεία υλοποίησης της «Ατζέντας 2030», με έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και την αξιοποίηση εξελιγμένων τεχνολογιών στην Άμυνα

Επίσης, εξετάστηκε η ενίσχυση των πολυμερών σχημάτων συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν οι δύο χώρες και συζητήθηκε η συνεργασία Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα της συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE και της ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας της Ε.Ε.

Ικανοποίηση για την ανακοίνωση του State Department για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

ικανοποίηση εκφράζεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφορικά με την αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ αλλά και την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», της νέας αντιαεροπορικής αντιβαλλιστικής άμυνας, η οποία έχει σχεδιαστεί από το ελληνικό επιτελείο και πρόκειται να υλοποιηθεί έως τον Ιούλιο του 2029.

Το αμερικανικό υπουργείο εξωτερικών, εκείνο το οποίο επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι η συνεργασία Αθήνας- Τελ Αβίβ είναι προς το κοινό συμφέρον άμυνας και ασφάλειας στην περιοχή και αυτή η δήλωση έρχεται την στιγμή που η γείτονα με κάθε τρόπο και κάθε αξιωματούχος εκείνο το οποίο κάνει είναι να επισημαίνει την ενόχληση που υπάρχει στην Τουρκία για την συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ.

Στην συνάντηση παρευρέθησαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς της Κυπριακής Δημοκρατίας Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2026 - 18:37
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