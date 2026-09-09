Συνάντηση Δένδια με τον ΥΠΑΜ της Κύπρου την Πέμπτη (10/9)

Στην Αθήνα θα μεταβεί αύριο (10/9) ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλης Πάλμας, προκειμένου να πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να υποδεχθεί τον Κύπριο ομόλογό του στις 11:30 το πρωί, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναμένεται να εξεταστεί ο συντονισμός των δύο υπουργείων, τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας, στην αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για τον τομέα της Άμυνας, αλλά και στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο τραπέζι των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν, επίσης, οι περιφερειακές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς και στενής συνεργασίας που διατηρούν η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία στον τομέα της Άμυνας.

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με κοινές δηλώσεις των Νίκου Δένδια και Βασίλη Πάλμα.