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Τραμπ: Πολύ σύντομα θα ξεκινήσουμε χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα
Ειδήσεις
21:58 - 02 Δεκ 2025

Τραμπ: Πολύ σύντομα θα ξεκινήσουμε χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε την Τρίτη (2/12) πως οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να πλήξουν «πολύ σύντομα» στόχους στο εσωτερικό της Βενεζουέλας.  

«Θα ξεκινήσουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Ξέρουμε πού ζουν. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί, και θα ξεκινήσουμε πολύ σύντομα», συμπλήρωσε.

Η απόφαση αυτή – εάν τελικά υλοποιηθεί – θα σημάνει πως ο Λευκός Οίκος μεταφέρει τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών από τη θάλασσα (όπου ήδη έχουν συμβεί μέχρι σήμερα πολλά περιστατικά με αμερικανικές επιθέσεις σε σκάφη) στην στεριά, δημιουργώντας ακόμη πιο πρόσφορο έδαφος για το ενδεχόμενη μίας ανοιχτής σύγκρουσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, ο Τραμπ εξετάζει εδώ και βδομάδες το ενδεχόμενο να πλήξει συγκεκριμένα άτομα στη Βενεζουέλα που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ενδεικτικό είναι πως σε τηλεφωνική του επικοινωνία για την Ημέρα των Ευχαριστιών είχε πει σε μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων ότι «πολύ σύντομα» θα ξεκινήσουν πλήγματα στη στεριά· είχε, δηλαδή, χρησιμοποιήσει την ίδια διατύπωση, όπως και στη σημερινή του προειδοποίηση.

Μάλιστα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι επιθέσεις μπορεί να μην περιορίζονται στη Βενεζουέλα. Όποιος κατασκευάζει ναρκωτικά ή «τα πουλάει στη χώρα μας» μπορεί να δεχθεί επίθεση, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως έχει ακούσει ότι υπάρχουν εργοστάσια παραγωγής κοκαΐνης στην Κολομβία.

Σημειώνεται ότι η ηγεσία του υπουργείου Άμυνας έχει δεχθεί κριτική για τις επιθέσεις σε σκάφη που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα. Η κριτική αυτή μάλιστα έχει ενταθεί μετά τις αποκαλύψεις ότι πραγματοποίησε μια δεύτερη επίθεση σε ένα σκάφος αφότου η αρχική επίθεση δεν σκότωσε όλους τους επιβαίνοντες.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε αυτές τις ενέργειες σήμερα (2/12), υποστηρίζοντας ότι η εκστρατεία είναι απαραίτητη για να μείνουν τα ναρκωτικά μακριά από τις ΗΠΑ.

Προσέθεσε, δε, ότι «θα είναι πολύ πιο εύκολο να χτυπηθούν στόχοι στην ξηρά».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/12/2025 - 22:11
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