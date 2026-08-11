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Σε τροχιά ιστορικών υψηλών τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Χρηματιστήρια
20:32 - 11 Αυγ 2026

Σε τροχιά ιστορικών υψηλών τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Reporter.gr Newsroom
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Σε επίπεδα ιστορικών υψηλών παρέμειναν και στη συνεδρίαση της Τρίτης οι ευρωπαϊκές αγορές, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται αφενός στις προοπτικές προόδου των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για τη Μέση Ανατολή και αφετέρου στα ιδιαίτερα θετικά εταιρικά αποτελέσματα τριμήνου. Παρά το θετικό κλίμα, οι διακυμάνσεις των βασικών δεικτών ήταν περιορισμένες, καθώς η θερινή περίοδος φαίνεται να οδηγεί σταδιακά τις αγορές σε πιο ήπιους ρυθμούς συναλλαγών.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,01%, κλείνοντας στις 660,51 μονάδες. Παρότι η μεταβολή ήταν σχεδόν μηδενική, το επίπεδο αυτό αποτελεί νέο υψηλό για τον δείκτη, καθώς πρόκειται για την έκτη φορά από την περασμένη εβδομάδα που καταγράφει ιστορικό ρεκόρ.

Στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αγορές, ο γερμανικός DAX κινήθηκε ανοδικά κατά 0,21% και έκλεισε στις 26.391 μονάδες, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό. Αντίθετα, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,13%, στις 8.714 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 0,17%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 10.844 μονάδες.

Θετικό ήταν το πρόσημο στις αγορές της περιφέρειας. Ο FTSE MIB του Μιλάνου ενισχύθηκε κατά 0,08% στις 53.706 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε άνοδο 0,20%, κλείνοντας στις 20.213 μονάδες.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να αποτελούν βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για τους επενδυτές. Τα αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων διατηρούν την αγορά σε επιφυλακή, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής έως ότου υπάρξουν σαφέστερες ενδείξεις για το εάν μπορεί τελικά να επιτευχθεί συμφωνία ή κάποια μορφή διευθέτησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

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