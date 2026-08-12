Οι αντιδράσεις κατά των data centers στις ΗΠΑ κλιμακώνονται

Κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει προτεραιότητα στην κατασκευή data centers. Έχει υποσχεθεί ότι οι τεράστιες εγκαταστάσεις, γεμάτες με γιγαντιαίους υπολογιστές που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη, θα κάνουν τις κοινότητες «πλούσιες». Όμως η κοινή γνώμη παραμένει επιφυλακτική και οι αντιδράσεις εναντίον τους, από την Αριστερά και τη Δεξιά, εντείνονται ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Τα data centers ξεφυτρώνουν παντού και ο Τραμπ έχει χαλαρώσει τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, καθιστώντας πολύ ευκολότερη την κατασκευή τους, χωρίς τη συμμετοχή ή τη συναίνεση των τοπικών κοινοτήτων.

«Δεν νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται πραγματικά το μέγεθος του ζητήματος», δήλωσε ο Mark Muro, ανώτερος συνεργάτης στο Brookings Institution, ο οποίος μελετά την οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης.

Συντηρητικοί στις αγροτικές περιοχές του Τέξας και φιλελεύθεροι στη Νέα Υόρκη αντιτίθενται στην κατασκευή τους στις κοινότητές τους.

«Τα data centers είναι ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός σύμβουλος Mike DuHaime.

Γιατί πολλοί ψηφοφόροι δεν τα θέλουν

Η κατασκευή data centers δημιουργεί ορισμένες προσωρινές θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα, σημειώνει ο Muro.

Όμως, μόλις κατασκευαστούν, έχουν τεράστιες ενεργειακές ανάγκες. Τα data centers μπορούν να καταναλώνουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από ολόκληρες πόλεις, ενώ μια ανεξάρτητη ανάλυση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος προβλέπει ότι τα data centers θα μπορούσαν να αυξήσουν το μέσο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τους Αμερικανούς έως και 40% μέχρι το 2030. (Ο Τραμπ έχει καλέσει τις πολιτείες να βρουν τρόπους για να μειώσουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος).

Παράλληλα, καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες νερού και, στη Βιρτζίνια, όπου υπάρχουν πολλά data centers, εγκαταστάσεις που λειτουργούν με πετρέλαιο ντίζελ εκπέμπουν ατμοσφαιρικούς ρύπους.

Τον τελευταίο χρόνο, δεκάδες κοινότητες, μεταξύ άλλων σε αγροτικές περιοχές της Ιντιάνα και της Οκλαχόμα, έχουν θεσπίσει ή έχουν προσπαθήσει να θεσπίσουν μορατόριουμ στην κατασκευή data centers. Τον περασμένο μήνα, η Νέα Υόρκη έγινε η πρώτη πολιτεία που έκανε κάτι τέτοιο.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών θεωρεί πως η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται υπερβολικά γρήγορα και ότι μεγάλο μέρος του αμερικανικού πληθυσμού θα ένιωθε πιο άνετα αν στην πόλη του κατασκευαζόταν πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας παρά ένα data center.

«Αξίζουμε προστασία, όχι να θυσιαστούμε για χάρη εξωτερικών επενδύσεων», δήλωσε στην Washington Post η Nikki Meador από το Ανατολικό Τέξας, η οποία έχει ψηφίσει τον Trump τρεις φορές. «Η εκβιομηχάνιση είναι μη αναστρέψιμη».

Οι πολιτικοί αρχίζουν να το λαμβάνουν υπόψη

Η αντίσταση σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων κατά των data centers έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί στο κρυφό μεγάλο πολιτικό ζήτημα του Νοεμβρίου, δήλωσε η Jessica Taylor, υπεύθυνη για τις εκλογές της Γερουσίας και των κυβερνητών στο Cook Political Report With Amy Walter.

«Υπάρχει μεγάλη δυσπιστία απέναντι στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα κέντρα καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες πόρων», είπε η Taylor. «Το βλέπω παντού, ιδιαίτερα στις εκλογικές αναμετρήσεις για κυβερνήτες».

Πριν από λίγους μήνες, ελάχιστοι πολιτικοί εξέφραζαν δημόσια την αντίθεσή τους στην κατασκευή data centers. Αυτό αλλάζει γρήγορα.

Στο Ουισκόνσιν, η δημοκρατική σοσιαλίστρια Francesca Hong θα μπορούσε να κερδίσει την υποψηφιότητα των Δημοκρατικών για κυβερνήτης την Τρίτη, αφού πρότεινε μορατόριουμ στην κατασκευή data centers στην πολιτεία.

Στο Οχάιο, δύο μητέρες που είναι πλήρους απασχόλησης στο σπίτι ηγούνται μιας προσπάθειας με λίγες πιθανότητες επιτυχίας για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος που θα απαγορεύει τα data centers στην πολιτεία. Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη τραβήξει την προσοχή υποψηφίων στις ανταγωνιστικές εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία και τη θέση του κυβερνήτη.

Αυτό θα μπορούσε να φέρει ορισμένους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους σε σύγκρουση με τον Τραμπ, η κυβέρνηση του οποίου προχωρά με ταχύτητα στην κατασκευή data centers.

Αυτό το καλοκαίρι, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε ένα data center σε δημόσια έκταση στο Boulder City της Νεβάδα, παρά την έντονη οργή των κατοίκων.

Η Νεβάδα έχει μία από τις πιο ανταγωνιστικές εκλογικές αναμετρήσεις για κυβερνήτη στη χώρα και τα data centers αποτελούν σημαντικό ζήτημα για τους ψηφοφόρους εκεί.

Το θέμα κυριαρχεί επίσης στην εκλογική αναμέτρηση για κυβερνήτη στη Φλόριντα, όπου ο υποστηριζόμενος από τον Τραμπ Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Byron Donalds έχει υποσχεθεί ότι τα data centers δεν θα αυξήσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των κατοίκων, παρά τον σκεπτικισμό των ειδικών.

Στο Τέξας, ο κυβερνήτης Greg Abbott (Ρεπουμπλικανός), σύμμαχος του Τραμπ που διεκδικεί την επανεκλογή του, κάνει πλέον προεκλογική εκστρατεία με βασική θέση τον περιορισμό της ανάπτυξης των data centers.

Το Κογκρέσο εξακολουθεί να προσπαθεί να αποφασίσει τι πρέπει —αν πρέπει— να κάνει

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο νέο πολιτικό ζήτημα, ώστε οι πολιτικοί εξακολουθούν να διαμορφώνουν τις θέσεις τους, λέει ο Muro.

Σε γενικές γραμμές, οι Δημοκρατικοί έχουν επικεντρωθεί σε ζητήματα όπως η ασφάλεια των παιδιών, η μεροληψία των αλγορίθμων, η ιδιωτικότητα, τα πολιτικά δικαιώματα και οι ανησυχίες για την απώλεια θέσεων εργασίας.

«Οι Δημοκρατικοί εδώ και αρκετό καιρό αντιμετωπίζουν την ανάπτυξη της AI με πιο αυστηρό και επιφυλακτικό βλέμμα», είπε.

«Οι Ρεπουμπλικανοί είναι αυτό που αποκαλώ επιταχυντιστές (accelerationists)», δήλωσε ο Muro. «Πρόκειται για τη νοοτροπία του “μην μπαίνετε στη μέση, γιατί πρέπει να κινηθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να ξεπεράσουμε την ανάπτυξη της υπερανθρώπινης νοημοσύνης από την Κίνα”».

Η κυβέρνηση Τραμπ αντιτίθεται επίσης ενεργά στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζοντας την τεχνολογία ως το μέλλον της αμερικανικής οικονομίας.

Οι επενδύσεις στην AI αποτελούν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας, ενώ χώρες όπως η Κίνα αναπτύσσουν γρήγορα τις δικές τους δυνατότητες στον τομέα της AI.

Αυτό το καλοκαίρι, η κυβέρνηση ανακατευθύνει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε ερευνητικές επιχορηγήσεις από τα πανεπιστήμια προς την τεχνητή νοημοσύνη.

«Έτσι χάνεις την κούρσα της AI», έγραψε τον περασμένο μήνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο David Sacks, ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για θέματα AI, αναφερόμενος σε νέες εξελίξεις στην Κίνα. «Ο υπόλοιπος κόσμος δεν θα ακολουθήσει τους κανόνες μας αν εμείς δεσμεύσουμε τον εαυτό μας με υπερβολικούς περιορισμούς».

Ωστόσο, μέλη και των δύο κομμάτων αρχίζουν να εκφράζουν δημόσια τις ανησυχίες τους για τα data centers.

Ο γερουσιαστής Josh Hawley (Ρεπουμπλικανός–Μισούρι) έχει προτείνει νομοθεσία για τον περιορισμό της κατασκευής data centers.

«Ο κόσμος απλώς αισθάνεται ότι βρίσκεται υπό πολιορκία», δήλωσε στη Wall Street Journal τον Μάιο.

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς (ανεξάρτητος–Βερμόντ) έχει προτείνει να μπλοκαριστεί η κατασκευή όλων των data centers στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι το Κογκρέσο να θεσπίσει περισσότερους κανονισμούς για την AI.