Βερολίνο: Γεμάτες πίστες, άδεια ταμεία – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κουλτούρα των κλαμπ

Αν και η κουλτούρα των κλαμπ του Βερολίνου αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, παραμένει μέρος του DNA της γερμανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με μετάδοση της DW, η μείωση των πτήσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής, η κρίση του κορωνοϊού και η ραγδαία αύξηση των ενοικίων και του κόστους ενέργειας και προσωπικού έχουν αφήσει το σημάδι τους στη σκηνή. Ωστόσο, παρά τη συζήτηση για την παρακμή των κλαμπ του Βερολίνου, σύμφωνα με μια μελέτη της Επιτροπής Clubs, τα κλαμπ δεν πεθαίνουν – αλλά δέχονται μεγάλη πίεση για αλλαγή.

Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) αναφέρει ότι η κουλτούρα των κλαμπ του Βερολίνου είναι παγκοσμίως γνωστή και παραμένει δημοφιλής – αλλά όλο και περισσότερα κλαμπ αντιμετωπίζουν αυξανόμενη οικονομική πίεση. Οι επισκέπτες σχεδιάζουν τις εξόδους τους πιο συνειδητά, η παραμονή στα κλαμπ είναι μικρότερης διάρκειας και καταναλώνουν λιγότερο αλκοόλ, ανακοίνωσε η Επιτροπή Clubs του Βερολίνου, επικαλούμενη τη μελέτη «Club Culture Berlin 2026».

Οι ροές εσόδων έχουν μετατοπιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων δεν προέρχεται πλέον από τις πωλήσεις ποτών, αλλά από τα εισιτήρια. «Τα έσοδα που δεν αποφέρει πλέον το μπαρ, πρέπει να τα καλύψουν τα εισιτήρια εισόδου».

Σύμφωνα με την έκθεση, το 2017 περίπου το 60% των εσόδων προερχόταν από πωλήσεις τροφίμων και ποτών, ενώ τα εισιτήρια αντιπροσώπευαν μόνο το 21%. Η κατάσταση έχει πλέον αντιστραφεί: τα τέλη εισόδου αποτελούν πλέον την πιο σημαντική πηγή εισοδήματος, αντιπροσωπεύοντας το 59%. Η Επιτροπή Clubs δεν καθορίζει τη μέση τιμή εισόδου – ωστόσο, τα 15 έως 20 ευρώ για εισιτήριο δεν είναι πλέον ασυνήθιστα στο Βερολίνο.

Το κόστος προσωπικού έχει αυξηθεί

Ταυτόχρονα, το κόστος, ειδικά για το προσωπικό, έχει αυξηθεί σύμφωνα με την έκθεση: το 64% αναφέρει το κόστος προσωπικού ως το μεγαλύτερο βάρος, το 62% το λειτουργικό κόστος και το 60% τη μειωμένη αγοραστική δύναμη του κοινού. Το 85% των χώρων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι η οικονομική πίεση αλλάζει το πρόγραμμα εκδηλώσεών τους. Εκτός από το αυξανόμενο κόστος, το ζήτημα του χώρου παραμένει ένα από τα πιο επίμονα προβλήματα.

Ενώ καθιερωμένοι χώροι όπως το Watergate, το SchwuZ ή το Mensch Meier έχουν κλείσει, έχουν αναδυθεί νέοι χώροι και κολεκτίβες, σύμφωνα με την Επιτροπή. Επίσης, 24 κλαμπ και πολιτιστικοί χώροι έχουν κλείσει από το 2020 – και περίπου 25 νέοι έχουν ανοίξει.

Γεμάτες πίστες χορού, άδεια ταμεία

Οι πίστες χορού είναι γεμάτες, αλλά οι ταμειακές μηχανές είναι άδειες, αναφέρει η Επιτροπή Clubs: το 83% των κλαμπ που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ποσοστά πληρότητας 50% ή υψηλότερα. Ωστόσο, μόνο το 61% των κλαμπ μπορεί πλέον να καλύψει το κόστος ή να έχει κέρδος. Το 2017 το ποσοστό αυτό ήταν 79%.

Το 95% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη ύπαρξη πολλών κλαμπ απειλείται, εάν δεν γίνουν διαρθρωτικές βελτιώσεις. «Η κουλτούρα των κλαμπ του Βερολίνου δεν πεθαίνει, βρίσκεται υπό πίεση μεταμόρφωσης».

Απαραίτητη η οικονομική υποστήριξη

Η σκηνή ανησυχεί ότι τα κλαμπ μετακινούνται ολοένα και περισσότερο σε απομακρυσμένες περιοχές, εξήγησε ο Κάι Σάξσε της Επιτροπής Συλλόγων. «Η κουλτούρα των κλαμπ στο Βερολίνο είναι ο παλμός της πόλης. Πρέπει να λαμβάνει χώρα στο κέντρο της. Γι' αυτό θέλουμε περισσότερη υποστήριξη, ενίσχυση και προστασία», δήλωσε ο Σάξσε στην εκπομπή «Abendschau» του RBB. Ο υφυπουργός Οικονομικών Υποθέσεων στο Βερολίνο, Μίχαελ Μπιλ (SPD), πιστεύει ότι η οικονομική υποστήριξη για τους χώρους είναι απαραίτητη για να «μειωθεί η πίεση κόστους στις επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με την Επιτροπή Clubs, τέσσερα σημεία είναι κρίσιμα για τη βιώσιμη ενίσχυση της κουλτούρας των κλαμπ του Βερολίνου: Τα κρατικά ακίνητα θα πρέπει να ανοίξουν συστηματικά για την κουλτούρα των κλαμπ. Αντί για μεμονωμένα μέτρα που σχετίζονται με έργα, θα πρέπει να υπάρχει μια μακροπρόθεσμη δομή χρηματοδότησης. Τα κλαμπ θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζονται ως πολιτιστικοί χώροι σε κρατικό και ομοσπονδιακό επίπεδο και οι συνθήκες εργασίας θα πρέπει να βελτιωθού