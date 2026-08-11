ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βερολίνο: Γεμάτες πίστες, άδεια ταμεία – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κουλτούρα των κλαμπ
Magazino
17:27 - 11 Αυγ 2026

Βερολίνο: Γεμάτες πίστες, άδεια ταμεία – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κουλτούρα των κλαμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αν και η κουλτούρα των κλαμπ του Βερολίνου αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, παραμένει μέρος του DNA της γερμανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με μετάδοση της DW, η μείωση των πτήσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής, η κρίση του κορωνοϊού και η ραγδαία αύξηση των ενοικίων και του κόστους ενέργειας και προσωπικού έχουν αφήσει το σημάδι τους στη σκηνή. Ωστόσο, παρά τη συζήτηση για την παρακμή των κλαμπ του Βερολίνου, σύμφωνα με μια μελέτη της Επιτροπής Clubs, τα κλαμπ δεν πεθαίνουν – αλλά δέχονται μεγάλη πίεση για αλλαγή.

Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) αναφέρει ότι η κουλτούρα των κλαμπ του Βερολίνου είναι παγκοσμίως γνωστή και παραμένει δημοφιλής – αλλά όλο και περισσότερα κλαμπ αντιμετωπίζουν αυξανόμενη οικονομική πίεση. Οι επισκέπτες σχεδιάζουν τις εξόδους τους πιο συνειδητά, η παραμονή στα κλαμπ είναι μικρότερης διάρκειας και καταναλώνουν λιγότερο αλκοόλ, ανακοίνωσε η Επιτροπή Clubs του Βερολίνου, επικαλούμενη τη μελέτη «Club Culture Berlin 2026».

Οι ροές εσόδων έχουν μετατοπιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων δεν προέρχεται πλέον από τις πωλήσεις ποτών, αλλά από τα εισιτήρια. «Τα έσοδα που δεν αποφέρει πλέον το μπαρ, πρέπει να τα καλύψουν τα εισιτήρια εισόδου».

Σύμφωνα με την έκθεση, το 2017 περίπου το 60% των εσόδων προερχόταν από πωλήσεις τροφίμων και ποτών, ενώ τα εισιτήρια αντιπροσώπευαν μόνο το 21%. Η κατάσταση έχει πλέον αντιστραφεί: τα τέλη εισόδου αποτελούν πλέον την πιο σημαντική πηγή εισοδήματος, αντιπροσωπεύοντας το 59%. Η Επιτροπή Clubs δεν καθορίζει τη μέση τιμή εισόδου – ωστόσο, τα 15 έως 20 ευρώ για εισιτήριο δεν είναι πλέον ασυνήθιστα στο Βερολίνο.

Το κόστος προσωπικού έχει αυξηθεί

Ταυτόχρονα, το κόστος, ειδικά για το προσωπικό, έχει αυξηθεί σύμφωνα με την έκθεση: το 64% αναφέρει το κόστος προσωπικού ως το μεγαλύτερο βάρος, το 62% το λειτουργικό κόστος και το 60% τη μειωμένη αγοραστική δύναμη του κοινού. Το 85% των χώρων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι η οικονομική πίεση αλλάζει το πρόγραμμα εκδηλώσεών τους. Εκτός από το αυξανόμενο κόστος, το ζήτημα του χώρου παραμένει ένα από τα πιο επίμονα προβλήματα.

Ενώ καθιερωμένοι χώροι όπως το Watergate, το SchwuZ ή το Mensch Meier έχουν κλείσει, έχουν αναδυθεί νέοι χώροι και κολεκτίβες, σύμφωνα με την Επιτροπή. Επίσης, 24 κλαμπ και πολιτιστικοί χώροι έχουν κλείσει από το 2020 – και περίπου 25 νέοι έχουν ανοίξει.

Γεμάτες πίστες χορού, άδεια ταμεία

Οι πίστες χορού είναι γεμάτες, αλλά οι ταμειακές μηχανές είναι άδειες, αναφέρει η Επιτροπή Clubs: το 83% των κλαμπ που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ποσοστά πληρότητας 50% ή υψηλότερα. Ωστόσο, μόνο το 61% των κλαμπ μπορεί πλέον να καλύψει το κόστος ή να έχει κέρδος. Το 2017 το ποσοστό αυτό ήταν 79%.

Το 95% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη ύπαρξη πολλών κλαμπ απειλείται, εάν δεν γίνουν διαρθρωτικές βελτιώσεις. «Η κουλτούρα των κλαμπ του Βερολίνου δεν πεθαίνει, βρίσκεται υπό πίεση μεταμόρφωσης».

Απαραίτητη η οικονομική υποστήριξη

Η σκηνή ανησυχεί ότι τα κλαμπ μετακινούνται ολοένα και περισσότερο σε απομακρυσμένες περιοχές, εξήγησε ο Κάι Σάξσε της Επιτροπής Συλλόγων. «Η κουλτούρα των κλαμπ στο Βερολίνο είναι ο παλμός της πόλης. Πρέπει να λαμβάνει χώρα στο κέντρο της. Γι' αυτό θέλουμε περισσότερη υποστήριξη, ενίσχυση και προστασία», δήλωσε ο Σάξσε στην εκπομπή «Abendschau» του RBB. Ο υφυπουργός Οικονομικών Υποθέσεων στο Βερολίνο, Μίχαελ Μπιλ (SPD), πιστεύει ότι η οικονομική υποστήριξη για τους χώρους είναι απαραίτητη για να «μειωθεί η πίεση κόστους στις επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με την Επιτροπή Clubs, τέσσερα σημεία είναι κρίσιμα για τη βιώσιμη ενίσχυση της κουλτούρας των κλαμπ του Βερολίνου: Τα κρατικά ακίνητα θα πρέπει να ανοίξουν συστηματικά για την κουλτούρα των κλαμπ. Αντί για μεμονωμένα μέτρα που σχετίζονται με έργα, θα πρέπει να υπάρχει μια μακροπρόθεσμη δομή χρηματοδότησης. Τα κλαμπ θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζονται ως πολιτιστικοί χώροι σε κρατικό και ομοσπονδιακό επίπεδο και οι συνθήκες εργασίας θα πρέπει να βελτιωθού

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία
Ειδήσεις

Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Γερμανία: Η AfD καλπάζει προς την εξουσία – Η κάλπη που μπορεί να ανοίξει την πόρτα στην «κόλαση»
Ειδήσεις

Γερμανία: Η AfD καλπάζει προς την εξουσία – Η κάλπη που μπορεί να ανοίξει την πόρτα στην «κόλαση»

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις
Επιχειρήσεις

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Υβριδικό σενάριο επίθεσης βλέπει το Βερολίνο μετά τον εντοπισμό drone με εκρηκτικά στη Λειψία
Ειδήσεις

Υβριδικό σενάριο επίθεσης βλέπει το Βερολίνο μετά τον εντοπισμό drone με εκρηκτικά στη Λειψία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία
11/08/2026 - 19:30

Οι πόλεμοι της νέας εποχής κρίνονται και από το Διάστημα – Η κούρσα των δορυφόρων

Magazino
11/08/2026 - 19:00

Οδύσσεια: 7 στους 10 Έλληνες θεατές λένε «ναι» στην ταινία του Νόλαν

Τεχνολογία
11/08/2026 - 18:40

Η Wall Street βάζει $500 δισ. στην AI – Το νέο μεγάλο στοίχημα της Nvidia

Ειδήσεις
11/08/2026 - 18:15

Η πράσινη ευκαιρία της Αφρικής και της Βραζιλίας απέναντι στην παγίδα των πρώτων υλών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 17:45

Υπουργείο Τουρισμού: 647.000 αιτήσεις για τον «Τουρισμό για Όλους» – «Οι πολίτες κατανοούν, το ΠΑΣΟΚ όχι»

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Magazino
11/08/2026 - 17:27

Βερολίνο: Γεμάτες πίστες, άδεια ταμεία – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κουλτούρα των κλαμπ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 17:08

Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 16:53

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:41

Μέσι: Διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του μετά το θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:31

Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο μέτωπο της φωτιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:27

Ιστορική απόφαση στο Λίβανο: Το κοινοβούλιο καταργεί τη θανατική ποινή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:08

Στο νοσοκομείο Χανίων ο Μητσοτάκης μετά από πτώση με ποδήλατο

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:04

Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο

Πολιτική
11/08/2026 - 15:53

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:51

Reuters: Τα φθηνά γεύματα δεν αρκούν πλέον για τις αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:45

Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Εμπορεύματα
11/08/2026 - 13:21

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ