Goldman Sachs: Νέα αναβάθμιση για τη HELLENiQ ENERGY – Οι προβλέψεις για τη χρηματιστηριακή πορεία

Νέα ψήφο εμπιστοσύνης στη HELLENiQ ENERGY δίνει η Goldman Sachs, ανεβάζοντας για τρίτη φορά μέσα σε τέσσερις μήνες την τιμή-στόχο της μετοχής, στα 15,20 ευρώ από 13,50 ευρώ, και διατηρώντας τη σύσταση «Buy».

Η νέα αναβάθμιση, που περιλαμβάνεται στο report της 10ης Αυγούστου με τίτλο “HelleniQ Energy: Strong 2Q, better 3Q outlook; reiterate Buy”, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η μετοχή έχει ήδη καταγράψει σημαντική άνοδο, με τον αμερικανικό οίκο να εξακολουθεί να βλέπει περιθώριο περαιτέρω ενίσχυσης της αποτίμησης.

Στο επίκεντρο της θετικής προσέγγισης βρίσκονται οι υψηλότερες εκτιμήσεις για τα EBITDA, η ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και η αναμενόμενη σημαντική μείωση του καθαρού χρέους.

Η Goldman Sachs εκτιμά ουσιαστικά ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της HELLENiQ ENERGY.

Το μεγάλο στοίχημα της διύλισης

Κατά την Goldman Sachs, το διυλιστηριακό σύστημα της HELLENiQ ENERGY αποτελεί έναν από τους βασικότερους μοχλούς δημιουργίας αξίας για τον όμιλο.

Η υψηλή παραγωγή diesel και jet fuel, σε συνδυασμό με την πλήρη λειτουργία των μονάδων στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των διεθνών συνθηκών και τη μεγιστοποίηση των εξαγωγών σε προϊόντα όπου καταγράφονται ελλείψεις.

Και εδώ βρίσκεται ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Goldman Sachs: η διεθνής αγορά φαίνεται να παραμένει ευνοϊκή για τα σύνθετα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, καθώς η διαθέσιμη διυλιστική δυναμικότητα παραμένει περιορισμένη, ενώ τα αποθέματα βασικών προϊόντων είναι χαμηλά.

Ο οίκος θεωρεί, μάλιστα, ότι οι τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την κερδοφορία της HELLENiQ ENERGY το 2026 και το 2027 ενδέχεται να αποδειχθούν συντηρητικές.

Με άλλα λόγια, η Goldman Sachs βλέπει θετικές εκπλήξεις στα κέρδη, γεγονός που στηρίζει και την υψηλότερη τιμή-στόχο.

Χαμηλοί πολλαπλασιαστές, ισχυρές ταμειακές ροές

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει στην ανάλυση είναι η αποτίμηση.Παρά την ισχυρή πορεία της μετοχής, η Goldman Sachs εκτιμά ότι η HELLENiQ ENERGY εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με ελκυστικούς πολλαπλασιαστές σε σχέση με τις ομοειδείς εταιρείες του κλάδου.

Παράλληλα, οι ισχυρές ταμειακές ροές αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο όμιλος καλείται ταυτόχρονα να χρηματοδοτήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2028.

Η εικόνα που προκύπτει είναι επομένως αυτή μιας εταιρείας που, σύμφωνα με την Goldman Sachs, μπορεί να συνδυάσει υψηλή λειτουργική κερδοφορία, ισχυρές ταμειακές ροές, μείωση του χρέους και παράλληλη υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων.

Από τα 11,30 στα 15,20 ευρώ

Η νέα τιμή-στόχος των 15,20 ευρώ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ιδωθεί στο πλαίσιο των διαδοχικών αναβαθμίσεων της Goldman Sachs.

Μόλις τον Ιούλιο ο αμερικανικός οίκος είχε αυξήσει την τιμή-στόχο στα 13,50 ευρώ από 11,30 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση «Buy».

Πλέον, έναν μήνα αργότερα, η τιμή-στόχος αυξάνεται εκ νέου στα 15,20 ευρώ.

Πρόκειται για μια σαφή ένδειξη ότι η Goldman Sachs αναθεωρεί διαδοχικά προς τα πάνω τις προσδοκίες της για την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές του ομίλου.

Η διοίκηση «βλέπει» υψηλά περιθώρια έως το 2028

Το θετικό σήμα της Goldman Sachs έρχεται να συναντήσει το αισιόδοξο outlook που έδωσε πρόσφατα η διοίκηση της HELLENiQ ENERGY.

Κατά την πρόσφατην ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης εμφανίστηκε θετικός για την πορεία της αγοράς διύλισης, εκτιμώντας ότι οι παράγοντες που στηρίζουν τα περιθώρια παραμένουν σε ισχύ.

Η περιορισμένη παγκόσμια διυλιστική δυναμικότητα, η ισχυρή ζήτηση, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και τα χαμηλά αποθέματα diesel, βενζίνης και αεροπορικών καυσίμων δημιουργούν ένα περιβάλλον που, σύμφωνα με τη διοίκηση, μπορεί να διατηρήσει τα περιθώρια διύλισης σε υψηλά επίπεδα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η εκτίμηση ότι η διεθνής αγορά αντιμετωπίζει πλέον περισσότερο πρόβλημα στην παραγωγή προϊόντων διύλισης παρά στην προμήθεια αργού.

Οι ζημιές σε διυλιστήρια του Αραβικού Κόλπου και της Ρωσίας, οι περιορισμοί στις κινεζικές εξαγωγές προϊόντων και τα χαμηλά αποθέματα βασικών πετρελαϊκών προϊόντων ενισχύουν τη θέση των ευρωπαϊκών σύνθετων διυλιστηρίων.

«Δεν βλέπουμε υποχώρηση της ζήτησης»

Σημαντική για την εικόνα της αγοράς είναι και η θέση της διοίκησης αναφορικά με τη ζήτηση.

Παρά τις υψηλές τιμές καυσίμων, η HELLENiQ ENERGY δεν διαπιστώνει μέχρι στιγμής φαινόμενα demand destruction, σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη.

Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και διατηρεί ευελιξία στην εμπορική της πολιτική, με στόχο να προστατεύσει τη ζήτηση και τα περιθώρια κερδοφορίας.

Ισχυρές επιδόσεις σε διύλιση, trading και αεροπορικά καύσιμα

Η λειτουργική εικόνα του ομίλου παραμένει ισχυρή.

Η ολοκλήρωση της μεγάλης συντήρησης στο διυλιστήριο Ασπροπύργου και η επαναφορά του σε πλήρη λειτουργία στις αρχές Απριλίου ενίσχυσαν την παραγωγική δυναμικότητα του ομίλου.

Παράλληλα, η HELLENiQ ENERGY κατάφερε να διασφαλίσει την ομαλή τροφοδοσία της ελληνικής και περιφερειακής αγοράς, αξιοποιώντας διαφορετικές πηγές προμήθειας αργού και αυξημένη ευελιξία.

Θετική ήταν επίσης η εικόνα στη λιανική εμπορία καυσίμων, στην ηλεκτρική ενέργεια και στο trading, ενώ ιδιαίτερη συμβολή είχαν τα αεροπορικά καύσιμα.

ΑΠΕ: Ανάπτυξη με επιλεκτικές κινήσεις

Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η διοίκηση εξακολουθεί να εφαρμόζει μια περισσότερο επιλεκτική επενδυτική στρατηγική.

Το χαρτοφυλάκιο αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται, χωρίς όμως να αλλάζει η βασική αρχή της διοίκησης για ισορροπημένη κατανομή κεφαλαίων μεταξύ των παραδοσιακών δραστηριοτήτων και της ενεργειακής μετάβασης.

Ο μετασχηματισμός του ομίλου εξελίσσεται, σύμφωνα με τη διοίκηση, εντός των χρονοδιαγραμμάτων και των προϋπολογισμών.

Ιόνιο: Στο α’ τρίμηνο του 2027 η πρώτη γεώτρηση

Στο μέτωπο των υδρογονανθράκων, η HELLENiQ ENERGY επιβεβαίωσε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 του Ιονίου προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Ο προϋπολογισμός της γεώτρησης ανέρχεται σε περίπου 70 εκατ. ευρώ, ενώ η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για την εξέλιξη του ερευνητικού προγράμματος, αξιοποιώντας και διεθνή τεχνογνωσία.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει έναν ακόμη δυνητικό καταλύτη στην επενδυτική ιστορία της HELLENiQ ENERGY, πέρα από τη διύλιση, τις ΑΠΕ και την ηλεκτρική ενέργεια.

Το μήνυμα της Goldman Sachs

Με την τιμή-στόχο στα 15,20 ευρώ, η Goldman Sachs ουσιαστικά ποντάρει σε ένα τρίπτυχο: ισχυρά περιθώρια διύλισης – υψηλότερη κερδοφορία – ταχεία απομόχλευση.

Σε αυτό προστίθενται η πλήρης λειτουργία των διυλιστηρίων, η αυξημένη έκθεση σε diesel και jet fuel, η ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και η συνέχιση των επενδύσεων.

Το αποτέλεσμα είναι ότι, παρά το ισχυρό ράλι της μετοχής, ο αμερικανικός οίκος εξακολουθεί να θεωρεί ότι η αγορά δεν έχει αποτιμήσει πλήρως τη δυναμική των κερδών της HELLENiQ ENERGY.

Και αυτό είναι, τελικά, το βασικό μήνυμα πίσω από τη νέα αναβάθμιση της τιμής-στόχου: η Goldman Sachs δεν θεωρεί ότι το story της HELLENiQ ENERGY έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του, αλλά ότι η μετοχή εξακολουθεί να διαθέτει περιθώριο για υψηλότερα επίπεδα.