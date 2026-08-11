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Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή
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17:33 - 11 Αυγ 2026

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Reporter.gr Newsroom
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Έπειτα από ένα αρνητικό διάλειμμα τη Δευτέρα, ο ΓΔ επέστρεψε την Τρίτη (11/8) στα κέρδη, με τον τζίρο μάλιστα να κινείται σε αξιόλογα για την εποχή επίπεδα (306 εκατ. ευρώ).

Ο ΓΔ έκλεισε συγκεκριμένα με άνοδο +0,29% στις 2.614,44 μονάδες, με τους αγοραστές να έχουν σχεδόν σε ολόκληρη τη συνεδρίαση το πάνω χέρι.

Στο ταμπλό, η Metlen συνέχισε (+1,71%) την εντυπωσιακή πορεία που έχει το τελευταίο διάστημα, με τη μετοχή της να πιάνει τα 50 ευρώ.

ΔΕΗ και ΜΠΕΛΑ ξεχώρισαν επίσης, ενώ τα ΕΛΠΕ είχαν ανοδικό ξέσπασμα 4,46% εν μέσω των δυσχερειών στην εξεύρεση λύσης στη Μέση Ανατολή. Με αυτή την επίδοση μάλιστα η μετοχή της Helleniq Energy έπιασε υψηλό 21 ετών.

Αξιοσημείωτη και η πορεία της ΑΛΦΑ που συνέχισε ανοδικά στα 4,64 με +0,98%.

Άνω του 6% κινήθηκε η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, ενώ στον αντίποδα ο AKTR είχε ηχηρές απώλειες άνω του 3%. Σε πτώση για ακόμα μία ημέρα και η ΕΕΕ (-1,44%).

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

Να σημειώσουμε πως η επενδυτική κοινότητα αναμένει την ανακοίνωση του MSCI για την αναδιάρθρωση των δεικτών την Τετάρτη (12/8), με το ενδιαφέρον για την Ελλάδα να επικεντρώνεται στην πιθανή ένταξη της μετοχής της Motor Oil.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/08/2026 - 17:41
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