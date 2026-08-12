«Απλώς κάνω ό,τι μου λένε» λέει ο Τραμπ για τη μυστική αλλαγή αεροσκάφους στην Τουρκία

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι άλλαξε κρυφά αεροπλάνο κατά την αναχώρησή του από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, λόγω πληροφοριών για ενδεχόμενη απόπειρα δολοφονίας του από το Ιράν.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποκάλυψη της μυστικής επιχείρησης ο Τραμπ είπε: «Ακολουθώ τις οδηγίες των Μυστικών Υπηρεσιών και του στρατού. Ήθελαν να επιβιβαστώ σε διαφορετική πτήση, σε διαφορετικό αεροσκάφος. Απλώς πρέπει να κάνω ό,τι μου λένε».

«Υποθέτω ότι υπήρχε κάποια απειλή. Δεν ρώτησα πραγματικά πολλές λεπτομέρειες γι’ αυτό. Δέχομαι πολλές απειλές. Έχω πολλές απειλές για τις οποίες εσείς δεν γνωρίζετε» πρόσθεσε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από μια εκδήλωση στο Οχάιο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Ισραήλ ενημέρωσε την κυβέρνηση Τραμπ ότι είχε πληροφορίες, οι οποίες περιελάμβαναν απειλή για χρήση πυραύλων ώμου-αέρος για να στοχεύσουν το Air Force One.

Παρά τις απειλές βέβαια μερικοί από τους κορυφαίους συνεργάτες του προέδρου παρέμειναν στο Air Force One, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Τελικά, δεν καταγράφηκε καμία προσπάθεια να χτυπηθεί το Air Force One, αλλά η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέλεξε να διατηρήσει μυστικό το σχέδιο που τώρα αποκαλύφθηκε.

Αμερικανικά ΜΜΕ εκτιμούν πως ήθελαν να αποφύγουν ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια του νέου προεδρικού αεροσκάφους που έχει δωρίσει το Κατάρ στον Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν είναι ακόμα εφοδιασμένο με όλα τα προγράμματα ασφαλείας των ΗΠΑ και γι' αυτό προτιμήθηκε ο Τραμπ να φύγει από την Τουρκία με στρατιωτικό αεροσκάφος.