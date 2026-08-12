Με τον αραμπά τρέχει η ρύθμιση των 72 δόσεων - Προβληματισμός στο οικονομικό επιτελείο

Σε χαμηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα κινείται, μέχρι στιγμής, η συμμετοχή στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς την Εφορία. Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες, την ώρα που οι δυνητικά δικαιούχοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο.

Η περιορισμένη ανταπόκριση έχει προκαλέσει προβληματισμό στο οικονομικό επιτελείο, καθώς οι αυστηρές προϋποθέσεις φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τον αριθμό των οφειλετών που μπορούν τελικά να ενταχθούν. Εφόσον το ενδιαφέρον παραμείνει χαμηλό και τους επόμενους μήνες, δεν αποκλείεται να εξεταστούν παρεμβάσεις στους όρους της ρύθμισης, με στόχο να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, γεγονός που αφήνει αρκετό χρόνο για να αλλάξει η σημερινή εικόνα. Ωστόσο, πέρα από την καλοκαιρινή περίοδο, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά για πολλούς οφειλέτες.

Οι οφειλές που αποκλείονται

Βασικός περιορισμός είναι ότι στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν μόνο ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Αυτό σημαίνει ότι φορολογούμενοι οι οποίοι απέκτησαν νέες οφειλές από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά δεν μπορούν να εντάξουν τα συγκεκριμένα χρέη στη νέα ρύθμιση.

Παράλληλα, τα χρέη έως το τέλος του 2023 θα πρέπει να ήταν αρρύθμιστα στις 21 Απριλίου 2026. Εξαίρεση προβλέπεται για οφειλές που είχαν ενταχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση, η οποία όμως είχε χαθεί πριν από τις 20 Απριλίου 2026.

Η προϋπόθεση της πάγιας ρύθμισης

Ένα ακόμη σημαντικό εμπόδιο αφορά τις νεότερες οφειλές. Για να ενταχθεί κάποιος στις 72 δόσεις, θα πρέπει να έχει εξοφλήσει ή να έχει υπαγάγει σε πάγια ρύθμιση 24-48 δόσεων όλες τις οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Επιπλέον, οι υπόλοιπες ενεργές ρυθμίσεις του οφειλέτη θα πρέπει να εξυπηρετούνται κανονικά. Στην πράξη, επομένως, ένας φορολογούμενος με περιορισμένη ρευστότητα μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με πολλαπλές μηνιαίες υποχρεώσεις, καθώς καλείται να καταβάλλει ταυτόχρονα τη δόση της νέας ρύθμισης και τις δόσεις της πάγιας ρύθμισης.

«Ακριβή» λύση χωρίς διαγραφή προσαυξήσεων

Αποτρεπτικά λειτουργεί και το οικονομικό κόστος της ρύθμισης. Οι οφειλές ρυθμίζονται με επιτόκιο που κινείται περίπου στο 5%-6% ετησίως, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό που θα καταβάλει ο οφειλέτης να αυξάνεται όσο επιμηκύνεται η αποπληρωμή.

Την ίδια στιγμή, δεν προβλέπεται διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων, όπως είχε συμβεί σε παλαιότερες ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων στις 100 και τις 120 δόσεις. Απουσιάζει έτσι ένα σημαντικό κίνητρο που είχε ενισχύσει στο παρελθόν τη συμμετοχή των φορολογουμένων με συσσωρευμένα χρέη.

Οι μηνιαίες δόσεις διαμορφώνονται από 2 έως 72, ενώ η καθεμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ευρώ.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει την τάση

Στο υπουργείο Οικονομικών, πάντως, θεωρούν ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Η εμπειρία προηγούμενων ρυθμίσεων έχει δείξει ότι σημαντικό μέρος των οφειλετών κινητοποιείται όσο πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία.

Εφόσον, όμως, οι αιτήσεις εξακολουθήσουν να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, η κυβέρνηση ενδέχεται να εξετάσει αλλαγές στους υφιστάμενους όρους, προκειμένου η ρύθμιση να καταστεί πιο ελκυστική και να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων που τελικά θα αξιοποιήσουν τη δυνατότητα των έως και 72 δόσεων.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Η ρύθμιση μπορεί να χαθεί εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες δόσεις, εάν καθυστερήσει την τελευταία δόση για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών ή εάν δημιουργήσει νέες οφειλές προς την Εφορία ή τον ΕΦΚΑ και δεν τις εξοφλήσει ή δεν τις ρυθμίσει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του myAADE έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.